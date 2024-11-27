РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5584 посетителя онлайн
Новости Война
1 433 20

Большинство попадающих в плен россиян - бывшие заключенные, - ОСГВ "Хортиця"

Більшість полонених росіян - колишні в'язні

Большинство оккупантов, которые попадают в плен к ВСУ, являются бывшими заключенными, которые в обмен на амнистию присоединились к российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом во время телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин.

Он рассказал, что в последнее время армия РФ наращивала свою численность благодаря открытой и скрытой мобилизации, также в ряды оккупационного войска продолжают приобщаться наемники.

"Большая часть тех, кто попадает в плен, - это бывшие заключенные, которые в обмен на амнистию выбрали служить российской армии и выбрали путь вести боевые действия", - рассказал Волошин.

Также смотрите: На Курщине бойцы ССО взяли в плен четырех российских морпехов из 810-й бригады армии РФ. ВИДЕО

Кроме того, он отметил, что несколько раз в плен попадали и спецназовцы.

Однако Волошин добавил, что сейчас количество заключенных россиян, которые попадают в плен, начинает уменьшаться. По его словам, сейчас Силы обороны пополняют обменный фонд новомобилизованными, которых посылают в штурмы для выявления и проведения разведки украинских огневых точек на линии боевого соприкосновения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 3-я ОШБр зачистила Копанки на Харьковщине, куда прорвались оккупанты, и захватила новую партию пленных. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что на фронте фиксируются случаи, когда российские оккупанты укорачивают себе жизнь, чтобы не сдаваться в плен, однако многие из солдат РФ предпочитают плен.

Автор: 

армия РФ (19143) ОСГВ Хортица (344) пленные (2135) Волошин Назар (99)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
країна дурнів і злочинців. при3,14них імперців
показать весь комментарий
27.11.2024 13:48
+3
100% - в Українському полоні олів'є, а в кацапській тюрязі баланда.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:19
+2
Треба віддати належне, росія дуже хитро, грамотно, ефективно підійшла до вирішення проблеми забезпечення своєї армії м'ясом.
І не треба шукати тут простих пояснень. Це досить складна система, з багатьма механізмами.
показать весь комментарий
27.11.2024 13:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
країна дурнів і злочинців. при3,14них імперців
показать весь комментарий
27.11.2024 13:48 Ответить
100% - в Українському полоні олів'є, а в кацапській тюрязі баланда.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:19 Ответить
Треба віддати належне, росія дуже хитро, грамотно, ефективно підійшла до вирішення проблеми забезпечення своєї армії м'ясом.
І не треба шукати тут простих пояснень. Це досить складна система, з багатьма механізмами.
показать весь комментарий
27.11.2024 13:48 Ответить
Є зворотня сторона медалі - помирають відчайдухи чи по ідейним чи по фінансовим мотивам...
... але ЗАЛИШАЮТЬСЯ - ті хто не бажає воювати - і це люди майбутнього росії.
Тобто лілі-путін утилізує бажаючих помирати і залишає на розсплід - не бажаючих.
Подумай про це.
показать весь комментарий
27.11.2024 13:52 Ответить
І тут є неоднозначний результат.
З одного боку, росія позбудеться людського баласту, підвищиться якість населення, бо буде менше алкашів та зеків.
З іншого, виживуть лише хитрі, яких на наступну війну лише батогом загнати можна, а вони пручатимуться з усіх сил.
показать весь комментарий
27.11.2024 13:55 Ответить
Немає ніякої "мнагахадовочкі путіна" - зеків набирають за гроші бо ідейних більш немає.
Це провал - відсутність ідейно-мотивованих кацапів - про це говорять всі пропагандисти.
Друга проблема лілі-путіна - немає зеків - потрібно закривати порожні колонії та звільняти вертухаїв - що грозить бунтом вертухаїв.
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:02 Ответить
Там не тільки зєки на війну йдуть. Йдуть за кредити, за громадянство навіть. Тупо за гроші багато йде. Регулярно мобілізують бюджетників.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:05 Ответить
ВСІ йдуть за гроші.
Друга мобілізація у росії не об'являлась.
Без громадянства росії - на війну не приймають.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:07 Ответить
Хтось за зняття судимості, щоб до в'язниці не потрапити, навіть і вперше.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:09 Ответить
Саме так - про це я писав вище
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:13 Ответить
У них ще є чимало джерел поповнення м'яса.
Наприклад, дитячі будинки. Десятки тисяч абсолютно безправних молодиків, які знаходяться у повній власності держави.
Тому бусіки, як у нас, там будуть кататись лише за нелегалами-азєрбутамі. Щоб за прискореною процедурою надати громадянство і одразу - військовий квиток з мобілізаційною повісткою.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:19 Ответить
На це потрібен наказ путіна про другу хвилю мобілізації - якого немає
Азербутів та іншу діаспору - НЕ мобілізують - це крамола для лілі-путна.
За заклики призивати діаспору - багато кацапів відправили на мясо - це всім відомий факт.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:23 Ответить
Діаспора різна є. Хапають нелегалів, за якими люди не стоять.
Наказу на другу хвилю не треба. Достатньо розпорядження, навіть негласного. Всі приютські ставляться на військовий облік, а потім - ну так збіглось - всі отримують повістки, а там наполегливо порадять укласти контракт, і не відмовиш, бо з вовчим білетом по життю.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:28 Ответить
Друже - насправді ще ПЕРШУ мобілізацію у росії не відмінили - тому наказ про другу - НЕ потрібен.
Однак по-мобілізації навіть так НЕ НАБИРАЮТЬ.
З діаспори в росії залишилися лише заможні - а гастарбайтери давно втікли до Китаю бо на них тупо полюють російські нацики.
показать весь комментарий
27.11.2024 15:16 Ответить
У ху.... лостані сидить спробували, бажають порівняти. Якщо в ху... лостані вони сиділи під шконкою, то тут будуть біля параші
показать весь комментарий
27.11.2024 14:09 Ответить
Так у них колонії закривають бо немає зеків.
показать весь комментарий
27.11.2024 14:10 Ответить
Справжніх ЗеКів (заключенний канало-армеец) вже 100 років немає! Але тюрми в ********** швидко заповнюються "нувоЗеКами", а їх "держдума" "нуворішами".
показать весь комментарий
27.11.2024 15:25 Ответить
Оба на..міжнародні кримінальні договори ніхто не скасовував...от же мають до кінця відбувати термін, що недосиділи в рашці...і вже з нашими зеками на тих же умовах
показать весь комментарий
27.11.2024 14:47 Ответить
Навіщо таке біосміття брати в полон і утримувати за кошти наших пенсіонерів?!
показать весь комментарий
27.11.2024 15:17 Ответить
на видобуток урану їх! чи на шкідливі виробництва згодяться
показать весь комментарий
27.11.2024 17:28 Ответить
 
 