Большинство попадающих в плен россиян - бывшие заключенные, - ОСГВ "Хортиця"

Большинство оккупантов, которые попадают в плен к ВСУ, являются бывшими заключенными, которые в обмен на амнистию присоединились к российской армии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом во время телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин.

Он рассказал, что в последнее время армия РФ наращивала свою численность благодаря открытой и скрытой мобилизации, также в ряды оккупационного войска продолжают приобщаться наемники.

"Большая часть тех, кто попадает в плен, - это бывшие заключенные, которые в обмен на амнистию выбрали служить российской армии и выбрали путь вести боевые действия", - рассказал Волошин.

Также смотрите: На Курщине бойцы ССО взяли в плен четырех российских морпехов из 810-й бригады армии РФ. ВИДЕО

Кроме того, он отметил, что несколько раз в плен попадали и спецназовцы.

Однако Волошин добавил, что сейчас количество заключенных россиян, которые попадают в плен, начинает уменьшаться. По его словам, сейчас Силы обороны пополняют обменный фонд новомобилизованными, которых посылают в штурмы для выявления и проведения разведки украинских огневых точек на линии боевого соприкосновения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 3-я ОШБр зачистила Копанки на Харьковщине, куда прорвались оккупанты, и захватила новую партию пленных. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что на фронте фиксируются случаи, когда российские оккупанты укорачивают себе жизнь, чтобы не сдаваться в плен, однако многие из солдат РФ предпочитают плен.