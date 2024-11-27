Большинство попадающих в плен россиян - бывшие заключенные, - ОСГВ "Хортиця"
Большинство оккупантов, которые попадают в плен к ВСУ, являются бывшими заключенными, которые в обмен на амнистию присоединились к российской армии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом во время телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин.
Он рассказал, что в последнее время армия РФ наращивала свою численность благодаря открытой и скрытой мобилизации, также в ряды оккупационного войска продолжают приобщаться наемники.
"Большая часть тех, кто попадает в плен, - это бывшие заключенные, которые в обмен на амнистию выбрали служить российской армии и выбрали путь вести боевые действия", - рассказал Волошин.
Кроме того, он отметил, что несколько раз в плен попадали и спецназовцы.
Однако Волошин добавил, что сейчас количество заключенных россиян, которые попадают в плен, начинает уменьшаться. По его словам, сейчас Силы обороны пополняют обменный фонд новомобилизованными, которых посылают в штурмы для выявления и проведения разведки украинских огневых точек на линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что на фронте фиксируются случаи, когда российские оккупанты укорачивают себе жизнь, чтобы не сдаваться в плен, однако многие из солдат РФ предпочитают плен.
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І не треба шукати тут простих пояснень. Це досить складна система, з багатьма механізмами.
... але ЗАЛИШАЮТЬСЯ - ті хто не бажає воювати - і це люди майбутнього росії.
Тобто лілі-путін утилізує бажаючих помирати і залишає на розсплід - не бажаючих.
Подумай про це.
З одного боку, росія позбудеться людського баласту, підвищиться якість населення, бо буде менше алкашів та зеків.
З іншого, виживуть лише хитрі, яких на наступну війну лише батогом загнати можна, а вони пручатимуться з усіх сил.
Це провал - відсутність ідейно-мотивованих кацапів - про це говорять всі пропагандисти.
Друга проблема лілі-путіна - немає зеків - потрібно закривати порожні колонії та звільняти вертухаїв - що грозить бунтом вертухаїв.
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
Друга мобілізація у росії не об'являлась.
Без громадянства росії - на війну не приймають.
Тому зараз набирають НЕ ВЖЕ засуджених, а тих хто під слідством - щоб не спорожнити під нуль колонії.
Наприклад, дитячі будинки. Десятки тисяч абсолютно безправних молодиків, які знаходяться у повній власності держави.
Тому бусіки, як у нас, там будуть кататись лише за нелегалами-азєрбутамі. Щоб за прискореною процедурою надати громадянство і одразу - військовий квиток з мобілізаційною повісткою.
Азербутів та іншу діаспору - НЕ мобілізують - це крамола для лілі-путна.
За заклики призивати діаспору - багато кацапів відправили на мясо - це всім відомий факт.
Наказу на другу хвилю не треба. Достатньо розпорядження, навіть негласного. Всі приютські ставляться на військовий облік, а потім - ну так збіглось - всі отримують повістки, а там наполегливо порадять укласти контракт, і не відмовиш, бо з вовчим білетом по життю.
Однак по-мобілізації навіть так НЕ НАБИРАЮТЬ.
З діаспори в росії залишилися лише заможні - а гастарбайтери давно втікли до Китаю бо на них тупо полюють російські нацики.