3 ОШБр зачистила Копанки на Харьковщине, куда прорвались оккупанты, и захватила новую партию пленных. ВИДЕО
Третья штурмовая бригада зачистила населенный пункт Копанки на Харьковщине, в который прорвались оккупанты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Как отмечается, кроме успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить здесь новую партию пленных оккупантов.
"Это пид#ры из 1-й танковой армии рф, и при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в рф, часть - уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под возгласы "Героям Слава" - в видео с места от комбата Вара", - говорится в сообщении.
"По состоянию на сейчас Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины - и это заслуга подразделения "Karakurt Colony" нашего 2-го мехбата!", - добавили в 3 ОШБр.
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Я перед нашими хлопцями схиляю голову. Самому кортіло б - як і багатьом тут - обнулити цю нечисть. А хлопці ще мають сили жартувати…
Копа́нки - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ізюмському районі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської області .
Це про ці Копанки?
для обміну не годяться,
хробаки кончені😡