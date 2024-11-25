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3 ОШБр зачистила Копанки на Харьковщине, куда прорвались оккупанты, и захватила новую партию пленных. ВИДЕО

Третья штурмовая бригада зачистила населенный пункт Копанки на Харьковщине, в который прорвались оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, кроме успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить здесь новую партию пленных оккупантов.

"Это пид#ры из 1-й танковой армии рф, и при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в рф, часть - уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под возгласы "Героям Слава" - в видео с места от комбата Вара", - говорится в сообщении.

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"По состоянию на сейчас Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины - и это заслуга подразделения "Karakurt Colony" нашего 2-го мехбата!", - добавили в 3 ОШБр.

Автор: 

армия РФ (19123) пленные (2135) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414) Харьковская область (734) Копанки (1)


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Топ комментарии
+17
вони такі гарні тільки у полоні ... усе розуміють ...
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25.11.2024 11:02
+12
Нащо їм полоскати мозги,зеків ніхто міняти не буде,ніколи,обнулити на місці і не панькатися з ними.
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25.11.2024 10:56
+8
Смешно ето когда наши пытаются доказать что то оркам-наемникам подписавшим добровольно контракт чтобы выйти из тюрьмы и заработать на войне деньги
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25.11.2024 11:08
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Правила форума Совет форумчан
Нащо їм полоскати мозги,зеків ніхто міняти не буде,ніколи,обнулити на місці і не панькатися з ними.
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25.11.2024 10:56 Ответить
поговорити - це найпростіше. то нехай говорить.
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25.11.2024 11:33 Ответить
дарма ти таке думаєш - у "нової еліти росії" є батьки, дружини, родичі...
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25.11.2024 13:28 Ответить
а вони їм потрібні, вони нову ладу чекають, а не ті відходи.
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25.11.2024 13:53 Ответить
Таких якраз часто обмінювали.
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25.11.2024 17:52 Ответить
вони такі гарні тільки у полоні ... усе розуміють ...
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25.11.2024 11:02 Ответить
"Полонені - це такі люди, котрі прийшли ВАС УБИТИ, але щось пішло не так..."
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25.11.2024 15:36 Ответить
Смешно ето когда наши пытаются доказать что то оркам-наемникам подписавшим добровольно контракт чтобы выйти из тюрьмы и заработать на войне деньги
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25.11.2024 11:08 Ответить
Сподобалося "получишь снікерс".

Я перед нашими хлопцями схиляю голову. Самому кортіло б - як і багатьом тут - обнулити цю нечисть. А хлопці ще мають сили жартувати…
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25.11.2024 11:22 Ответить
Село Копанки - південний захід від Ізюма.

Копа́нки - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, в https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Ізюмському районі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харківської області .

Це про ці Копанки?
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25.11.2024 12:00 Ответить
Думаю https://deepstatemap.live/#13/49.3643227/37.7878189 про оті що біля Першотравневого мова іде
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25.11.2024 12:28 Ответить
Блін, ну це ще ладно...
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25.11.2024 12:37 Ответить
хороший такой кацап-дохлый кацап.по другому никак.СЛАВА ХЛОПЦАМ ЗСУ И РЕСПЕКТ!
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25.11.2024 12:16 Ответить
Мразоту кацапську всю потрібно знищити , так як вони
для обміну не годяться,
хробаки кончені😡
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25.11.2024 12:34 Ответить
Какое тихое укромное место....💀💀💀💀💀💀💀
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25.11.2024 14:05 Ответить
Ще б сказав, що ми жє братья на адном язікє гаварім, адно кіно смотрєм, ну шо ви так на нас.
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25.11.2024 14:12 Ответить
что за посиделки с врагом ???!!!(((( сто процентов ххххххло приехало из глубокого штаба и корчит из себя благодеятеля !!!(((
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25.11.2024 14:20 Ответить
не здивуюся,якщо це штабне ч.мо пошепки їм сказало6 ми одной крові,всьо будєт чотко....
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25.11.2024 17:58 Ответить
А ви обидва де, герої?
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26.11.2024 09:19 Ответить
А прикопати,не пробували?
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25.11.2024 16:08 Ответить
Терміново пригостити цигарками,водою,кавою! Називати шанобливо: бойцамі,парнямі,мужикамі. Нагодувати олів"є та оселедцем під шубою. Передати їх в пансіонат для росполонених,як огурчиків,для подальшого їх обслуговування!!
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25.11.2024 17:57 Ответить
 
 