3 ОШБр зачистила Копанки на Харьковщине, куда прорвались оккупанты, и захватила новую партию пленных. ВИДЕО

Третья штурмовая бригада зачистила населенный пункт Копанки на Харьковщине, в который прорвались оккупанты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, кроме успешной операции по зачистке от вражеских сил поселка Копанки, бойцам бригады удалось захватить здесь новую партию пленных оккупантов.

"Это пид#ры из 1-й танковой армии рф, и при взятии враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в рф, часть - уже осуждены. Традиционные оправдания пленных зеков под возгласы "Героям Слава" - в видео с места от комбата Вара", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россия может планировать масштабное наступление в Курской области: в настоящее время армия РФ пытается измотать ВСУ, - WSJ

"По состоянию на сейчас Копанки под контролем Вооруженных Сил Украины - и это заслуга подразделения "Karakurt Colony" нашего 2-го мехбата!", - добавили в 3 ОШБр.