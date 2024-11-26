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Курахове під нашим контролем. Ворог рветься до околиць міста і намагається прорвати оборону, - ОСУВ "Хортиця"

Бої за Курахове

Наразі Сили оборони України контролюють Курахове, але ворог намагається взяти місто під вогневий контроль.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог останнім часом рветься до околиць міста Курахове. Намагається його взяти під вогневий контроль, а також і логістичні шляхи, які ведуть до міста. Намагається прорвати оборону", - сказав Волошин.

За його словами, останнім часом противник на Курахівському напрямку активно використовує артилерію та керовані авіаційні бомби, проте Сили оборони стримують ворожі наступальні дії та завдають російським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

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Курахове знаходиться під контролем Збройних сил України. За минулу добу на тому напрямку було знищено понад 350 окупантів вбитими та пораненими, також - два танки, три мотоцикли, міномет, кілька автомобілів. І пошкоджено ще декілька автомобілів та ворожий мотоцикл", - додав речник.

Він зазначив, що в місті залишаються 625 осіб, які відмовилися від примусової евакуації, проте діти та представники вразливої категорії населення вже давно евакуйовані.

За даними DeepStatе, ворог просунувся у Кураховому.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (333) бойові дії (3671) Волошин Назар (101) Курахове (122)


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Топ коментарі
+10
Чергове Не дивіться вгору, а потім дивуються чому це ніхто не довіряє вашим зведенням.
Ворог просунувся вглиб міста на 2.5 км.
Околиці *****
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26.11.2024 12:05
+3
Годі вже п.....ти. Є DeepState. Москалі вже тижня півтора контролювали східну частину Курахового. А зараз десантувались у центр. І бої йдуть у забудові висоток.
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26.11.2024 14:11
+2
Кому ви брешете і навіщо?
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26.11.2024 13:27
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Чергове Не дивіться вгору, а потім дивуються чому це ніхто не довіряє вашим зведенням.
Ворог просунувся вглиб міста на 2.5 км.
Околиці *****
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26.11.2024 12:05 Відповісти
Селідове окуповане, Курахове під контролем, ага
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26.11.2024 12:32 Відповісти
Кому ви брешете і навіщо?
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26.11.2024 13:27 Відповісти
Годі вже п.....ти. Є DeepState. Москалі вже тижня півтора контролювали східну частину Курахового. А зараз десантувались у центр. І бої йдуть у забудові висоток.
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26.11.2024 14:11 Відповісти
Трепло! У Кураховому немає і ніколи не було висоток ...
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26.11.2024 17:01 Відповісти
А у дипстейта над курахово собственный спутник висит? Или они прямо там, на месте карту составляют?
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26.11.2024 21:46 Відповісти
Припни язика. Я там неодноразово був. Висотками я називаю 5-типоверхівки, бо решта Курахового - -це одноповерховий приватний сектор.
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26.11.2024 17:35 Відповісти
 
 