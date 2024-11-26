Курахове під нашим контролем. Ворог рветься до околиць міста і намагається прорвати оборону, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі Сили оборони України контролюють Курахове, але ворог намагається взяти місто під вогневий контроль.

Про це в телеефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог останнім часом рветься до околиць міста Курахове. Намагається його взяти під вогневий контроль, а також і логістичні шляхи, які ведуть до міста. Намагається прорвати оборону", - сказав Волошин.

За його словами, останнім часом противник на Курахівському напрямку активно використовує артилерію та керовані авіаційні бомби, проте Сили оборони стримують ворожі наступальні дії та завдають російським загарбникам значних втрат у живій силі і техніці.

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Курахове знаходиться під контролем Збройних сил України. За минулу добу на тому напрямку було знищено понад 350 окупантів вбитими та пораненими, також - два танки, три мотоцикли, міномет, кілька автомобілів. І пошкоджено ще декілька автомобілів та ворожий мотоцикл", - додав речник.

Він зазначив, що в місті залишаються 625 осіб, які відмовилися від примусової евакуації, проте діти та представники вразливої категорії населення вже давно евакуйовані.

За даними DeepStatе, ворог просунувся у Кураховому.