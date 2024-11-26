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Новини Війна
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Сили оборони завершили зачистку Куп’янська, окупанти просунулись біля Новомлинська та ще 5 населених пунктів, - DeepState. КАРТА

Підрозділи сил оборони завершили зачистку Куп'янська, водночас росіянам вдалось просунутись біля 6 населених пунктів.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому. Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - повідомляють осінтери.

Росіяни продовжують просуватись на Курахівському напрямку.

Читайте: Всі атаки ворога на Куп’янськ були відбиті, наразі загрози місту немає, - начальник Генштабу Баргилевич

Автор: 

Роздольне (6) Петрівка (1) Курахове (122) Дальнє (9) Костянтинопольське (8) Куп’янськ (734)


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Топ коментарі
+13
Треба створювати конституційний уряд порятунку України, який змете зелену погань
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26.11.2024 01:00
+6
Твій голос ми вже побачили у 2019 тому йди разом с ********* на утілізацію
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26.11.2024 01:19
+3
А може нам краще уряд порятунку від рашистської погані
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26.11.2024 02:01
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Треба створювати конституційний уряд порятунку України, який змете зелену погань
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26.11.2024 01:00 Відповісти
Якщо новий уряд буде створюватись під кан-кан, то без мого голосу.
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26.11.2024 01:14 Відповісти
Твій голос ми вже побачили у 2019 тому йди разом с ********* на утілізацію
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26.11.2024 01:19 Відповісти
А твого я так і не побачив. То де можна побачити результат особисто твого вибору? Вважаю, ти за путіна голосував. Будеш сперечатись?
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26.11.2024 01:23 Відповісти
Ти тупий?
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26.11.2024 01:32 Відповісти
Ти ж висновок щодо мене зробив. Але я тебе так і не запитував яким чином ти так вирішив. Бо знаю. Це не від великого розуму.
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26.11.2024 01:38 Відповісти
Я так вираховую рашистських тролів. Це ті для яких головний ворог не росія, а Зеленський. Хоча я також часто критикую Зеленського в взагалі за нього не голосувала.
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26.11.2024 02:05 Відповісти
Погано ви їх вираховуєте Наташа Гончарова.
Нам потрібен уряд порятунку від рашистської погані.
А також нам потрібний уряд порятунку від зелених корупціонерів та зрадників у Верховній Раді.
Yряд порятунку від продажних суддів, прокурорів та чиновників усіх мастей.
А також уряд порятунку від Оманських Договорняків завдяки якому ми так чудово здаємо Україну рабсії.

Ось так Я вираховую людей не маючіх достатньо розуму Наташа Гончарова.
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26.11.2024 05:05 Відповісти
Здається, наразі ви тут найпотужніша в цей ранковий час, може хоча б кандидатуру на очільника уряду порятунку від рашистсько- зеленської зарази назвете? Скажу відразу, що більшість із одіозних 73% виборців воюють за Україну і давно не вірять Зеленському, м'яко кажучи!
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26.11.2024 06:07 Відповісти
Валерій Залужний вам підійде?
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28.11.2024 00:48 Відповісти
За всьо харошее против всєго плахова?
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26.11.2024 10:12 Відповісти
Не вгадали. Я за все розумне проти дурного.
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28.11.2024 00:49 Відповісти
А може нам краще уряд порятунку від рашистської погані
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26.11.2024 02:01 Відповісти
Усе вірно: треба починати з себе. Ніщо більше не шкодить Україні за продажне злодюжне брехливе політичне і військове керівництво.
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26.11.2024 08:25 Відповісти
Хто буде створювати? Єдина опозиція залишалася з зеленню, бо "неначасі".
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26.11.2024 10:45 Відповісти
В зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні вперше згадується Новомлинськ, який розташований за 20 кілометрів на північ від Куп'янська по прямій.

Повідомлення може непрямо підтверджувати факт форсування противником річки Оскіл, про яке пишуть українські інформаційні ресурси.

Генштаб ЗСУ називає цей населений пункт серед інших локацій, в напрямку яких впродовж доби велись наступальні дії.
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26.11.2024 01:16 Відповісти
зе4мо здає території як і обіцяв в омані
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26.11.2024 09:40 Відповісти
другий день і не чутно про той рашистський десант через Оскіл ...який закріпився...Хтось щось знає як там справи??????????
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26.11.2024 16:28 Відповісти
 
 