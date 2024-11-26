Сили оборони завершили зачистку Куп’янська, окупанти просунулись біля Новомлинська та ще 5 населених пунктів, - DeepState. КАРТА
Підрозділи сил оборони завершили зачистку Куп'янська, водночас росіянам вдалось просунутись біля 6 населених пунктів.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся біля Новомлинська, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому. Сили Оборони України завершили зачистку Куп'янська", - повідомляють осінтери.
Топ коментарі
+13 Kan Kan #518965
показати весь коментар26.11.2024 01:00
+6 Kan Kan #518965
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+3 natali goncharova #436730
показати весь коментар26.11.2024 02:01
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Нам потрібен уряд порятунку від рашистської погані.
А також нам потрібний уряд порятунку від зелених корупціонерів та зрадників у Верховній Раді.
Yряд порятунку від продажних суддів, прокурорів та чиновників усіх мастей.
А також уряд порятунку від Оманських Договорняків завдяки якому ми так чудово здаємо Україну рабсії.
Ось так Я вираховую людей не маючіх достатньо розуму Наташа Гончарова.
Повідомлення може непрямо підтверджувати факт форсування противником річки Оскіл, про яке пишуть українські інформаційні ресурси.
Генштаб ЗСУ називає цей населений пункт серед інших локацій, в напрямку яких впродовж доби велись наступальні дії.