Силы обороны завершили зачистку Купянска, оккупанты продвинулись возле Новомлынска и еще 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
Подразделения сил обороны завершили зачистку Купянска, в то же время россиянам удалось продвинуться возле 6 населенных пунктов.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровке и Курахово. Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", - сообщают осинтеры.
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+13 Kan Kan #518965
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+3 natali goncharova #436730
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Нам потрібен уряд порятунку від рашистської погані.
А також нам потрібний уряд порятунку від зелених корупціонерів та зрадників у Верховній Раді.
Yряд порятунку від продажних суддів, прокурорів та чиновників усіх мастей.
А також уряд порятунку від Оманських Договорняків завдяки якому ми так чудово здаємо Україну рабсії.
Ось так Я вираховую людей не маючіх достатньо розуму Наташа Гончарова.
Повідомлення може непрямо підтверджувати факт форсування противником річки Оскіл, про яке пишуть українські інформаційні ресурси.
Генштаб ЗСУ називає цей населений пункт серед інших локацій, в напрямку яких впродовж доби велись наступальні дії.