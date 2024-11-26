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Новости Война
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Силы обороны завершили зачистку Купянска, оккупанты продвинулись возле Новомлынска и еще 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Подразделения сил обороны завершили зачистку Купянска, в то же время россиянам удалось продвинуться возле 6 населенных пунктов.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Новомлинска, Дальнего, Константинопольского, в Раздольном, Петровке и Курахово. Силы Обороны Украины завершили зачистку Купянска", - сообщают осинтеры.

Росіяни продовжують просуватись на Курахівському напрямку.

Читайте: Все атаки врага на Купянск были отбиты, сейчас угрозы городу нет, - начальник Генштаба Баргилевич

Автор: 

Раздольное (7) Петровское (1) Курахово (122) Дальнее (9) Константинопольское (8) Купянск (623)


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Топ комментарии
+13
Треба створювати конституційний уряд порятунку України, який змете зелену погань
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26.11.2024 01:00
+6
Твій голос ми вже побачили у 2019 тому йди разом с ********* на утілізацію
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26.11.2024 01:19
+3
А може нам краще уряд порятунку від рашистської погані
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26.11.2024 02:01
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Правила форума Совет форумчан
Треба створювати конституційний уряд порятунку України, який змете зелену погань
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26.11.2024 01:00 Ответить
Якщо новий уряд буде створюватись під кан-кан, то без мого голосу.
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26.11.2024 01:14 Ответить
Твій голос ми вже побачили у 2019 тому йди разом с ********* на утілізацію
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26.11.2024 01:19 Ответить
А твого я так і не побачив. То де можна побачити результат особисто твого вибору? Вважаю, ти за путіна голосував. Будеш сперечатись?
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26.11.2024 01:23 Ответить
Ти тупий?
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26.11.2024 01:32 Ответить
Ти ж висновок щодо мене зробив. Але я тебе так і не запитував яким чином ти так вирішив. Бо знаю. Це не від великого розуму.
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26.11.2024 01:38 Ответить
Я так вираховую рашистських тролів. Це ті для яких головний ворог не росія, а Зеленський. Хоча я також часто критикую Зеленського в взагалі за нього не голосувала.
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26.11.2024 02:05 Ответить
Погано ви їх вираховуєте Наташа Гончарова.
Нам потрібен уряд порятунку від рашистської погані.
А також нам потрібний уряд порятунку від зелених корупціонерів та зрадників у Верховній Раді.
Yряд порятунку від продажних суддів, прокурорів та чиновників усіх мастей.
А також уряд порятунку від Оманських Договорняків завдяки якому ми так чудово здаємо Україну рабсії.

Ось так Я вираховую людей не маючіх достатньо розуму Наташа Гончарова.
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26.11.2024 05:05 Ответить
Здається, наразі ви тут найпотужніша в цей ранковий час, може хоча б кандидатуру на очільника уряду порятунку від рашистсько- зеленської зарази назвете? Скажу відразу, що більшість із одіозних 73% виборців воюють за Україну і давно не вірять Зеленському, м'яко кажучи!
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26.11.2024 06:07 Ответить
Валерій Залужний вам підійде?
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28.11.2024 00:48 Ответить
За всьо харошее против всєго плахова?
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26.11.2024 10:12 Ответить
Не вгадали. Я за все розумне проти дурного.
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28.11.2024 00:49 Ответить
А може нам краще уряд порятунку від рашистської погані
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26.11.2024 02:01 Ответить
Усе вірно: треба починати з себе. Ніщо більше не шкодить Україні за продажне злодюжне брехливе політичне і військове керівництво.
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26.11.2024 08:25 Ответить
Хто буде створювати? Єдина опозиція залишалася з зеленню, бо "неначасі".
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26.11.2024 10:45 Ответить
В зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні вперше згадується Новомлинськ, який розташований за 20 кілометрів на північ від Куп'янська по прямій.

Повідомлення може непрямо підтверджувати факт форсування противником річки Оскіл, про яке пишуть українські інформаційні ресурси.

Генштаб ЗСУ називає цей населений пункт серед інших локацій, в напрямку яких впродовж доби велись наступальні дії.
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26.11.2024 01:16 Ответить
зе4мо здає території як і обіцяв в омані
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26.11.2024 09:40 Ответить
другий день і не чутно про той рашистський десант через Оскіл ...який закріпився...Хтось щось знає як там справи??????????
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26.11.2024 16:28 Ответить
 
 