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Новости
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Курахово - под нашим контролем. Враг рвется к окраинам города и пытается прорвать оборону, - ОСГВ "Хортиця"

Бої за Курахове

Сейчас Силы обороны Украины контролируют Курахово, но враг пытается взять город под огневой контроль.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Враг в последнее время рвется к окраинам города Курахово. Пытается его взять под огневой контроль, а также и логистические пути, которые ведут к городу. Пытается прорвать оборону", - сказал Волошин.

По его словам, в последнее время противник на Кураховском направлении активно использует артиллерию и управляемые авиационные бомбы, однако Силы обороны сдерживают вражеские наступательные действия и наносят российским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

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Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки на том направлении было уничтожено более 350 оккупантов убитыми и ранеными, также - два танка, три мотоцикла, миномет, несколько автомобилей. И повреждены еще несколько автомобилей и вражеский мотоцикл", - добавил спикер.

Он отметил, что в городе остаются 625 человек, которые отказались от принудительной эвакуации, но дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы.

По данным DeepStatе, враг продвинулся в Курахово.

Автор: 

ОСГВ Хортица (344) боевые действия (3999) Волошин Назар (99) Курахово (122)


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Топ комментарии
+10
Чергове Не дивіться вгору, а потім дивуються чому це ніхто не довіряє вашим зведенням.
Ворог просунувся вглиб міста на 2.5 км.
Околиці *****
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26.11.2024 12:05
+3
Годі вже п.....ти. Є DeepState. Москалі вже тижня півтора контролювали східну частину Курахового. А зараз десантувались у центр. І бої йдуть у забудові висоток.
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26.11.2024 14:11
+2
Кому ви брешете і навіщо?
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26.11.2024 13:27
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Правила форума Совет форумчан
Чергове Не дивіться вгору, а потім дивуються чому це ніхто не довіряє вашим зведенням.
Ворог просунувся вглиб міста на 2.5 км.
Околиці *****
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26.11.2024 12:05 Ответить
Селідове окуповане, Курахове під контролем, ага
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26.11.2024 12:32 Ответить
Кому ви брешете і навіщо?
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26.11.2024 13:27 Ответить
Годі вже п.....ти. Є DeepState. Москалі вже тижня півтора контролювали східну частину Курахового. А зараз десантувались у центр. І бої йдуть у забудові висоток.
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26.11.2024 14:11 Ответить
Трепло! У Кураховому немає і ніколи не було висоток ...
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26.11.2024 17:01 Ответить
А у дипстейта над курахово собственный спутник висит? Или они прямо там, на месте карту составляют?
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26.11.2024 21:46 Ответить
Припни язика. Я там неодноразово був. Висотками я називаю 5-типоверхівки, бо решта Курахового - -це одноповерховий приватний сектор.
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26.11.2024 17:35 Ответить
 
 