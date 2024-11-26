Курахово - под нашим контролем. Враг рвется к окраинам города и пытается прорвать оборону, - ОСГВ "Хортиця"

Сейчас Силы обороны Украины контролируют Курахово, но враг пытается взять город под огневой контроль.

Об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Враг в последнее время рвется к окраинам города Курахово. Пытается его взять под огневой контроль, а также и логистические пути, которые ведут к городу. Пытается прорвать оборону", - сказал Волошин.

По его словам, в последнее время противник на Кураховском направлении активно использует артиллерию и управляемые авиационные бомбы, однако Силы обороны сдерживают вражеские наступательные действия и наносят российским захватчикам значительные потери в живой силе и технике.

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Курахово находится под контролем Вооруженных сил Украины. За минувшие сутки на том направлении было уничтожено более 350 оккупантов убитыми и ранеными, также - два танка, три мотоцикла, миномет, несколько автомобилей. И повреждены еще несколько автомобилей и вражеский мотоцикл", - добавил спикер.

Он отметил, что в городе остаются 625 человек, которые отказались от принудительной эвакуации, но дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы.

По данным DeepStatе, враг продвинулся в Курахово.