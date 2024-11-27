Ворог намагається взяти під вогневий контроль логістичні шляхи на Сході, - ОСУВ "Хортиця"

Наразі війська РФ намагаються взяти під вогневий контроль логістичні шляхи у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

Про це в телеефірі розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На ранок за цю добу було зафіксовано три боєзіткнення з ворогом. Він здійснив понад 500 обстрілів позицій наших військ і задіяв 10 ударів дронами-камікадзе. Ворог і надалі намагається взяти під вогневий контроль логістичні шляхи, однак Сили оборони дають адекватну відповідь ворогу", - сказав він.

За його словами, впродовж минулої доби в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбулося 187 бойових зіткнень. Окупанти завдали 18 авіаударів, застосувавши 31 керовану авіабомбу та завдали понад 280 ударів дронами-камікадзе, здійснили понад 3 800 обстрілів з різних видів озброєння по позиціях Сил оборони і населених пунктах.

"Найбільшу кількість штурмів та атак ворог провів на Лиманському, Куп'янському, Покровському та Курахівському напрямках", - додав речник.

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Він зазначив, що Сили оборони не допускають просувань ворога вглиб території нашої країни і намагаються зривати виконання ним завдань щодо встановлення контролю над Луганською та Донецькою областями.

Раніше Волошин розповів, що російські окупаційні війська застосовують тактику штурмових груп, які проводяться в декілька хвиль, - ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки.