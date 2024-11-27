Враг пытается взять под огневой контроль логистические пути на Востоке, - ОСГВ "Хортиця"

Сейчас войска РФ пытаются взять под огневой контроль логистические пути в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця".

Об этом в телеэфире рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"На утро за эти сутки было зафиксировано три боестолкновения с врагом. Он совершил более 500 обстрелов позиций наших войск и задействовал 10 ударов дронами-камикадзе. Враг и далее пытается взять под огневой контроль логистические пути, однако Силы обороны дают адекватный ответ врагу", - сказал он.

По его словам, за минувшие сутки в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" произошло 187 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 18 авиаударов, применив 31 управляемую авиабомбу и нанесли более 280 ударов дронами-камикадзе, совершили более 3 800 обстрелов из различных видов вооружения по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

"Наибольшее количество штурмов и атак враг провел на Лиманском, Купянском, Покровском и Кураховском направлениях", - добавил спикер.

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Он отметил, что Силы обороны не допускают продвижений врага вглубь территории нашей страны и пытаются срывать выполнение им задач по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями.

Ранее Волошин рассказал, что российские оккупационные войска применяют тактику штурмовых групп, которые проводятся в несколько волн, - враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех, до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники.