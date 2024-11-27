Более 600 человек остаются в Курахово, они отказались от эвакуации, - ОСГВ "Хортица"
В городе Курахово Донецкой области остаются 625 человек, детей нет.
Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
По его словам, более 600 человек, о которых идет речь, это те, кто наотрез отказался от эвакуации.
"Дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы в безопасные места", - сказал Волошин.
Ситуация в Курахово
Спикер отметил, что враг пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово и прорвать оборону города. Параллельно интенсивно обстреливает город управляемыми авиационными бомбами.
Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему потери в живой силе и технике. Курахово под контролем ВСУ, добавил Волошин.
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А там чекають, платять підвищені пенсії, мат.капітали, іпотеки практично без %, і Україна платить - хіба погано влаштувалися?
Очевидно, що хто змогли виїхати вони поїхали, або ті, хто хотіли. В першому випадку я не певен, що можна засуджувати якусь бабку чи діда як 70 років прожили там на одному місці і куди вони поїдуть, знімати квартиру в Львові чи Києві? Це смішно. Легко вийобуватись, коли ти десь на Галичині воюєш перед телеком, дещо важче, коли десь в Харкові (я мовчу про передову, як-то всякі Курахово і Покровськи)