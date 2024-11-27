Более 600 человек остаются в Курахово, они отказались от эвакуации, - ОСГВ "Хортица"

В городе Курахово Донецкой области остаются 625 человек, детей нет.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, более 600 человек, о которых идет речь, это те, кто наотрез отказался от эвакуации.

"Дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы в безопасные места", - сказал Волошин.

Ситуация в Курахово

Спикер отметил, что враг пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово и прорвать оборону города. Параллельно интенсивно обстреливает город управляемыми авиационными бомбами.

Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему потери в живой силе и технике. Курахово под контролем ВСУ, добавил Волошин.

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