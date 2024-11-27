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Новости Война
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Более 600 человек остаются в Курахово, они отказались от эвакуации, - ОСГВ "Хортица"

У Кураховому залишаються понад 600 осіб

В городе Курахово Донецкой области остаются 625 человек, детей нет.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По его словам, более 600 человек, о которых идет речь, это те, кто наотрез отказался от эвакуации.

У Кураховому залишаються понад 600 осіб

"Дети и представители уязвимой категории населения уже давно эвакуированы в безопасные места", - сказал Волошин.

Ситуация в Курахово

Спикер отметил, что враг пытается занять господствующие высоты, взять под огневой контроль пути, ведущие к Курахово и прорвать оборону города. Параллельно интенсивно обстреливает город управляемыми авиационными бомбами.

Силы обороны сдерживают наступательные действия противника, нанося ему потери в живой силе и технике. Курахово под контролем ВСУ, добавил Волошин.

Читайте: "Сначала просачивание, потом накопление": ОСУВ "Хортица" о новой тактике российских оккупантов

Автор: 

Волошин Назар (99) Курахово (122)


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Топ комментарии
+10
основне, не забудьте їм пенсії в окупації (чи за окупацію Україною?) платити і з повагою відноситись до їхнього рішення... Хтось заперечить, що це не ждуни?
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27.11.2024 12:49
+9
Чекають своїх етнічних родичів. І дочекаються, якщо КАБ не прийде першим.
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27.11.2024 12:44
+9
Потім будуть волати, що Україна їх кинула на призволяще...
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27.11.2024 12:51
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Чекають своїх етнічних родичів. І дочекаються, якщо КАБ не прийде першим.
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27.11.2024 12:44 Ответить
основне, не забудьте їм пенсії в окупації (чи за окупацію Україною?) платити і з повагою відноситись до їхнього рішення... Хтось заперечить, що це не ждуни?
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27.11.2024 12:49 Ответить
Потім будуть по вулицях валятися з дірками в головах. Ну то такоє тож от сваіх мальчікав.
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27.11.2024 12:49 Ответить
Потім будуть волати, що Україна їх кинула на призволяще...
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27.11.2024 12:51 Ответить
Вони расейським военкорам одразу на Кремль-Тв виступають як біндерівці перевдягнені в форму РФ розстрілюють цивільних щоб росіянцям не дістались.
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27.11.2024 12:59 Ответить
100% ждуни.
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27.11.2024 13:08 Ответить
Увага, АКЦІЯ!
Ватники, приєднуйтеся до клюбу "600 курахівських ждунів"!
Бонус: аусвайс з двоголовою дохлою куркою!
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27.11.2024 13:12 Ответить
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27.11.2024 13:17 Ответить
Та і хрен з ними.
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27.11.2024 13:57 Ответить
Якби ж то, вони активно здають сусідів на катування або ще гірше...
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27.11.2024 14:27 Ответить
Такі всі розумні. Здалеку! Покинути просто так все, що все життя створював не так просто. Компенсації та виплати українські - мізерні. Не просто так в різні маріуполі так активно жителі повертаються...
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27.11.2024 14:09 Ответить
Тому що zeмародерня УСЕ робить для знищення ВПО, зняли практично усі виплати, підняли податки тощо...
А там чекають, платять підвищені пенсії, мат.капітали, іпотеки практично без %, і Україна платить - хіба погано влаштувалися?
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27.11.2024 14:29 Ответить
Та кому ти намагаєшся щось пояснити, тут наполовину сидять інваліди, наполовину кровожерливі пенси десь з-поза Збруча і розказують про те, як погано вчиняють ті, хто з розпачу залишається на окупованій території.
Очевидно, що хто змогли виїхати вони поїхали, або ті, хто хотіли. В першому випадку я не певен, що можна засуджувати якусь бабку чи діда як 70 років прожили там на одному місці і куди вони поїдуть, знімати квартиру в Львові чи Києві? Це смішно. Легко вийобуватись, коли ти десь на Галичині воюєш перед телеком, дещо важче, коли десь в Харкові (я мовчу про передову, як-то всякі Курахово і Покровськи)
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27.11.2024 16:25 Ответить
 
 