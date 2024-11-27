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Новини Війна
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"Спочатку просочування, потім накопичення": ОСУВ "Хортиця" про нову тактику російських окупантів

Російські окупаційні війська

Російські окупаційні війська застосовують тактику штурмових груп, які проводяться в декілька хвиль, - ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки.

Про це LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки. Далі якщо пощастить дійти до укриття, дочекатись наступної другої пʼятірки й потім проводити вже штурмові дії. А як не пощастить, наші воїни їх знищать, то назавжди залишитись в тому місці, звідкіля розпочинали штурм", – сказав він.

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Таким чином, додав Волошин, росіяни використовують тактику спочатку просочування, а потім накопичення.

Зазвичай, для доставлення штурмових груп якомога ближче до українських позицій, росіяни використовують як бронетехніку, так і високомобільні транспортні засоби, такі як мотоцикли, багі та квадроцикли, каже речник "Хортиці".

Також активно застосовується автомобільна техніка, від вантажівок до легкових авто, які вони забирають у місцевого населення. Окрім того, широко використовуються УАЗ "буханки", які є характерними для російської армії.

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"Такі різнорідні колони зазвичай вражаються вогнем нашої артилерії або за допомогою FPV-дронів", – підсумував Волошин.

Автор: 

армія рф (17160) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+5
Про цю тактику Юрій Бутусов вже більше ніж півроку розповідає.
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27.11.2024 12:27
+3
Скорее уже старая.
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27.11.2024 12:23
+3
Непогано просочуються, по кілька десятків квадратних кілометрів за добу
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27.11.2024 13:14
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Скорее уже старая.
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27.11.2024 12:23 Відповісти
Про цю тактику Юрій Бутусов вже більше ніж півроку розповідає.
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27.11.2024 12:27 Відповісти
Тобто всі все знають, але протидії досі нема?
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27.11.2024 12:33 Відповісти
Протів лома нєт прійома, єслі нєт другого лома.
Багато-багато дронів зі скидами і розвідників, стійких до РЕБ.
І то допоможе, якщо погода гарна. В туман і дощ русні роздолля.
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27.11.2024 12:42 Відповісти
Були артилерійські міни...
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27.11.2024 14:58 Відповісти
Непогано просочуються, по кілька десятків квадратних кілометрів за добу
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27.11.2024 13:14 Відповісти
"Просочування" це стара китайська тактика, ефективна за відсутності суцільної захищеної лінії оборони.
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27.11.2024 13:42 Відповісти
Спочатку просочування, потім накопичення, і на останок здача у полон.
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27.11.2024 14:10 Відповісти
Цю "нову тактику", Назар Волошин, ворог вже давно використовує.
Більше не знайшлося про що розповісти?
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27.11.2024 14:56 Відповісти
Можна зрозуміти ,що в ЗСУ командувати нема кому залишилися одні презер.....,три роки,стільки наших дітей -воїнів загинуло,для того щоби ви гниди здали Україну на чолі з вашим недоумком.
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27.11.2024 14:59 Відповісти
 
 