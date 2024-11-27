"Спочатку просочування, потім накопичення": ОСУВ "Хортиця" про нову тактику російських окупантів
Російські окупаційні війська застосовують тактику штурмових груп, які проводяться в декілька хвиль, - ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки.
Про це LIGA.net розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог може висуватися на штурм малими піхотними групами від трьох, до п'яти чи 10 осіб без залучення бронетехніки. Далі якщо пощастить дійти до укриття, дочекатись наступної другої пʼятірки й потім проводити вже штурмові дії. А як не пощастить, наші воїни їх знищать, то назавжди залишитись в тому місці, звідкіля розпочинали штурм", – сказав він.
Таким чином, додав Волошин, росіяни використовують тактику спочатку просочування, а потім накопичення.
Зазвичай, для доставлення штурмових груп якомога ближче до українських позицій, росіяни використовують як бронетехніку, так і високомобільні транспортні засоби, такі як мотоцикли, багі та квадроцикли, каже речник "Хортиці".
Також активно застосовується автомобільна техніка, від вантажівок до легкових авто, які вони забирають у місцевого населення. Окрім того, широко використовуються УАЗ "буханки", які є характерними для російської армії.
"Такі різнорідні колони зазвичай вражаються вогнем нашої артилерії або за допомогою FPV-дронів", – підсумував Волошин.
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Багато-багато дронів зі скидами і розвідників, стійких до РЕБ.
І то допоможе, якщо погода гарна. В туман і дощ русні роздолля.
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