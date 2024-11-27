УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10754 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 849 3

Від Часового Яру мало що залишилося, ситуація стабільно важка, - МВА. КАРТА

Ситуація в Часовому Яру стабільно важка

Російські загарбники цілеспрямовано знищують місто Часів Яр на Донеччині.

Про це заявив начальник МВА Сергій Чаус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Ситуація стабільно важка в Часовому Ярі. На жаль, останнім часом жодних покращень не видно і не чутно. Постійно летить, постійно гудить. На жаль, від того міста, яке я знаю і пам'ятаю, залишилося дуже мало. Багатоповерховий житловий фонд практично весь зруйнований. Приватний сектор перебуває приблизно в такому ж стані. Тому говорити про місто дуже боляче. Якби це зупинилося, але ж усе продовжується - і руйнування, і бойові дії", - розповів він.

За словами Чауса, Часів Яр перебуває під постійними та масштабними обстрілами. РФ застосовує весь доступний арсенал – від авіаударів до мінометного вогню. Використовується як ствольна, так і реактивна артилерія. Окупанти цілеспрямовано знищують місто, не шкодуючи жодного виду зброї.

Ситуація в Часовому Яру стабільно важка

"У місті залишилося 302 людини. Вчора відбулася евакуація. Люди розкидані по всій громаді. Виживати можна тільки в підвалах, адже перебування в будинках - це фактично самогубство. Обстріли мають хаотичний характер, і неможливо їх спрогнозувати. Снаряди падають у різних місцях, у різних районах, тому скласти якийсь прогноз просто нереально", - підсумував він.

Читайте: Бійці 24 ОМБр зірвали механізовану атаку і знищили 7 БМД-4 окупантів загальною вартістю у 11 мільйонів доларів. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8291) Часів Яр (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
руськє мір в очєрєдной город пріньос счастьє і працвітаніє
показати весь коментар
27.11.2024 11:09 Відповісти
А "зе" як і раніше на своїй хвилі! Ситуація стабільно важке, але ж контрольована. А що ще залишилось збрехати Українцям. Вони ж в марафоні все зхавають!
показати весь коментар
27.11.2024 11:13 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2024 11:43 Відповісти
 
 