Бійці 24 ОМБр зірвали механізовану атаку і знищили 7 БМД-4 окупантів загальною вартістю у 11 мільйонів доларів. ВIДЕО
Воїни 24-ої окремої механізованої бригади імені короля зірвали штурм російських загарбників поблизу міста Часів Яр. Окупанти намагалися провести механізовану атаку за допомогою бойових машин десанту БМД-4, сподіваючись скористатися складними погодними умовами для прориву.
При спробі перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, ворог наразився на українські мінні загородження, що суттєво сповільнило їхній рух. Після цього російські підрозділи були добиті ударами дронів та артилерії бригади.
У результаті невдалої атаки окупанти втратили 7 БМД-4, які належать до новітньої техніки елітних повітряно-десантних військ РФ. Загальна вартість знищеної техніки перевищує 11 мільйонів доларів, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Тобто доходи в день у 2024 році тільки від продажу нафти $526-548 млн. А ще газ, та інший експорт. Що їм $11 млн.
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!