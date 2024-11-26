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Новини Війна
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Бійці 24 ОМБр зірвали механізовану атаку і знищили 7 БМД-4 окупантів загальною вартістю у 11 мільйонів доларів. ВIДЕО

Воїни 24-ої окремої механізованої бригади імені короля зірвали штурм російських загарбників поблизу міста Часів Яр. Окупанти намагалися провести механізовану атаку за допомогою бойових машин десанту БМД-4, сподіваючись скористатися складними погодними умовами для прориву.

При спробі перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, ворог наразився на українські мінні загородження, що суттєво сповільнило їхній рух. Після цього російські підрозділи були добиті ударами дронів та артилерії бригади.

У результаті невдалої атаки окупанти втратили 7 БМД-4, які належать до новітньої техніки елітних повітряно-десантних військ РФ. Загальна вартість знищеної техніки перевищує 11 мільйонів доларів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Наші воїни знищили 2 танки, БМП-2, броньовик, гармати та 2 позиції мінометників ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7123) 24 омб імені князя Данила Галицького (251) БМД (33) Часів Яр (311)


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Чесно, хто переймається з українців скільки коштувало це сміття ? Всі вже знають скільки трильйонів закладено у військовий бюджет кацапії. На 2025 рік, й далі. Ті десять мільйонів їм по барабану, якщо ***** офіційно обкрадає і не соромиться оголошувати це у бюджеті. Краще пишіть про подвиги наших героїчних воїнів більше.
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26.11.2024 21:38 Відповісти
За оцінками KSE Institute, доходи Росії від продажу нафти за поточних обмежень цін на нафту та санкційному статусі-кво, сягнуть $192 млрд в 2024 році та $139 млрд у 2025 році. Однак слабке дотримання санкцій може призвести до збільшення доходів до $200 млрд та $184 млрд у 2024 і 2025 роках відповідно.
Тобто доходи в день у 2024 році тільки від продажу нафти $526-548 млн. А ще газ, та інший експорт. Що їм $11 млн.
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26.11.2024 22:29 Відповісти
Це лайно без ціни! Цінність - воїни ЗСУ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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27.11.2024 00:04 Відповісти
 
 