Бійці 24 ОМБр зірвали механізовану атаку і знищили 7 БМД-4 окупантів загальною вартістю у 11 мільйонів доларів. ВIДЕО

Воїни 24-ої окремої механізованої бригади імені короля зірвали штурм російських загарбників поблизу міста Часів Яр. Окупанти намагалися провести механізовану атаку за допомогою бойових машин десанту БМД-4, сподіваючись скористатися складними погодними умовами для прориву.

При спробі перетнути канал Сіверський Донець - Донбас, ворог наразився на українські мінні загородження, що суттєво сповільнило їхній рух. Після цього російські підрозділи були добиті ударами дронів та артилерії бригади.

У результаті невдалої атаки окупанти втратили 7 БМД-4, які належать до новітньої техніки елітних повітряно-десантних військ РФ. Загальна вартість знищеної техніки перевищує 11 мільйонів доларів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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