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Наші воїни знищили 2 танки, БМП-2, броньовик, гармати та 2 позиції мінометників ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Оператори бомберів комендатури РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" продовжують знищувати ворога на Куп’янському напрямку.

Воїни знищили 2 танки, БМП-2, броньовик, гармати та дві позиції мінометників, 3 одиниці автотранспорту. Було спалено пункт управління БпЛА окупантів, систему зв’язку та генератор, 2 польових склади боєкомплекту.

Про це повідомили у телеграм-каналі 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Дрон-камікадзе обігнав ворожу бронетехніку і уразив танк, а також БМП-2 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба (5920) танк (2057) знищення (7123) БМП (407)


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26.11.2024 20:15 Відповісти
 
 