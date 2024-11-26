Наші воїни знищили 2 танки, БМП-2, броньовик, гармати та 2 позиції мінометників ворога на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
Оператори бомберів комендатури РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" продовжують знищувати ворога на Куп’янському напрямку.
Воїни знищили 2 танки, БМП-2, броньовик, гармати та дві позиції мінометників, 3 одиниці автотранспорту. Було спалено пункт управління БпЛА окупантів, систему зв’язку та генератор, 2 польових склади боєкомплекту.
Про це повідомили у телеграм-каналі 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.11.2024 20:15 Відповісти Мені подобається 2
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