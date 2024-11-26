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Наши воины уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, орудия и 2 позиции минометчиков врага на Купянском направлении. ВИДЕО

Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" продолжают уничтожать врага на Купянском направлении.

Воины уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, орудия и две позиции минометчиков, 3 единицы автотранспорта. Был сожжен пункт управления БпЛА оккупантов, система связи и генератор, 2 полевых склада боекомплекта.

Об этом сообщили в телеграм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6398) танк (2251) уничтожение (6878) БМП (398)


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Феєрична Помста!
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26.11.2024 20:15 Ответить
 
 