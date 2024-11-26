Наши воины уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, орудия и 2 позиции минометчиков врага на Купянском направлении. ВИДЕО
Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" продолжают уничтожать врага на Купянском направлении.
Воины уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, орудия и две позиции минометчиков, 3 единицы автотранспорта. Был сожжен пункт управления БпЛА оккупантов, система связи и генератор, 2 полевых склада боекомплекта.
Об этом сообщили в телеграм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.11.2024 20:15 Ответить Мне нравится 2
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