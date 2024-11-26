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Дрон-камикадзе обогнал вражескую бронетехнику и подбил танк, а также БМП-2 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы подразделения "Primus" 3-й отдельной штурмовой бригады взяли на обгон и подбили с FPV-дрона вражеский танк и БМП-2. А также уничтожили вражескую антенну и блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

танк (2251) БМП (398) 3-я Отдельная штурмовая бригада (414)


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валодька не лох,оно лошара..
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26.11.2024 19:08 Ответить
"Primus" розкочегарився і розпочав "палити і зігрівати"
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26.11.2024 19:30 Ответить
Что по заголовку. Что по тексту
Они это всё уничтожили одним дроном?
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26.11.2024 21:28 Ответить
 
 