Дрон-камикадзе обогнал вражескую бронетехнику и подбил танк, а также БМП-2 оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы подразделения "Primus" 3-й отдельной штурмовой бригады взяли на обгон и подбили с FPV-дрона вражеский танк и БМП-2. А также уничтожили вражескую антенну и блиндаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Они это всё уничтожили одним дроном?