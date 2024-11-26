Силы обороны отразили вражеский штурм, уничтожили БМП и ликвидировали пехотинцев, пытавшихся бежать в лесопосадку. ВИДЕО

Бойцы 60-й механизированной Ингулецкой бригады отразили российский механизированный штурм на Лиманском направлении: точными ударами бойцы уничтожили российскую БМП. Также украинские операторы дронов ликвидировали вражескую пехоту, которая после поражения бронетехники пыталась убежать.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

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