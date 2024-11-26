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Силы обороны отразили вражеский штурм, уничтожили БМП и ликвидировали пехотинцев, пытавшихся бежать в лесопосадку. ВИДЕО

Бойцы 60-й механизированной Ингулецкой бригады отразили российский механизированный штурм на Лиманском направлении: точными ударами бойцы уничтожили российскую БМП. Также украинские операторы дронов ликвидировали вражескую пехоту, которая после поражения бронетехники пыталась убежать.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Армия РФ ускоряет наступление на востоке Украины: за неделю захвачено почти 235 км² территории, - Reuters

Автор: 

армия РФ (19143) штурм (519) уничтожение (6878)


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26.11.2024 18:01 Ответить
Вра.
А троха нижче у новинах читаємо:
"Армія РФ прискорює наступ на сході України: за тиждень захоплено майже 235 км² території, - Reuters"
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26.11.2024 18:03 Ответить
Читаю новину і дуже гірко, тільки з супермаркету. Чоловік років так під 30 щось верзе на касі, німка касирка не розуміє. Чую українську мову, намагаюся допомогти, воно не знає чому так багато треба платити. Розтлумачили, треба платити. Вийшли, запитаю, ти з України? Так, відповідає, я біженець.
Чому ти тут, чому не воюєш? Відповідь, аж мороз по шкірі: "Воюють тільки наркомани, я ... "
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26.11.2024 18:27 Ответить
А ви що забули в Німеччині. Могли б працювати в Україні, платити податки, зараз мужиків не вистачає. Або влаштувались водієм в ЗСУ.
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27.11.2024 08:24 Ответить
тим хто йде в атаку з бажанням щось завоювати, ніхто не сказав що господар буде їх вбивати...
і навіть коли щось завойовується, то користуються завойованим будуть не наступаючі а ті хто зовсім не воював.
і навіть не родичі завойовників а підари, чиновники або їх діти...
тож ми бачимо тупе орське стадо.
і наших Героїв, які захищають своє та своїх!!!!!
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26.11.2024 18:31 Ответить
Хорошее видио, побольше бы таких. Одно смущает, кацапы в окопах. Если кацап все время наступает, то ему рыть некогда, значит это окопы ВСУ. А в них - никого, только козломордые.
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27.11.2024 02:02 Ответить
 
 