Сили оборони відбили ворожий штурм, знищили БМП та ліквідували піхотинців, які намагалися втекти у лісопосадку. ВIДЕО
Бійці 60-ої механізованої Інгулецької бригади відбили російський механізований штурм на Лиманському напрямку: точними ударами бійці знищили російську БМП. Також українські оператори дронів ліквідували ворожу піхоту, яка після ураження бронетехніки намагалася втекти.
Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.
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Чому ти тут, чому не воюєш? Відповідь, аж мороз по шкірі: "Воюють тільки наркомани, я ... "
і навіть коли щось завойовується, то користуються завойованим будуть не наступаючі а ті хто зовсім не воював.
і навіть не родичі завойовників а підари, чиновники або їх діти...
тож ми бачимо тупе орське стадо.
і наших Героїв, які захищають своє та своїх!!!!!