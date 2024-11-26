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Сили оборони відбили ворожий штурм, знищили БМП та ліквідували піхотинців, які намагалися втекти у лісопосадку. ВIДЕО

Бійці 60-ої механізованої Інгулецької бригади відбили російський механізований штурм на Лиманському напрямку: точними ударами бійці знищили російську БМП. Також українські оператори дронів ліквідували ворожу піхоту, яка після ураження бронетехніки намагалася втекти.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники атакували бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та склад БК росіян, а також ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО

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армія рф (17160) штурм (224) знищення (7123)


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26.11.2024 18:01 Відповісти
Вра.
А троха нижче у новинах читаємо:
"Армія РФ прискорює наступ на сході України: за тиждень захоплено майже 235 км² території, - Reuters"
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26.11.2024 18:03 Відповісти
Читаю новину і дуже гірко, тільки з супермаркету. Чоловік років так під 30 щось верзе на касі, німка касирка не розуміє. Чую українську мову, намагаюся допомогти, воно не знає чому так багато треба платити. Розтлумачили, треба платити. Вийшли, запитаю, ти з України? Так, відповідає, я біженець.
Чому ти тут, чому не воюєш? Відповідь, аж мороз по шкірі: "Воюють тільки наркомани, я ... "
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26.11.2024 18:27 Відповісти
А ви що забули в Німеччині. Могли б працювати в Україні, платити податки, зараз мужиків не вистачає. Або влаштувались водієм в ЗСУ.
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27.11.2024 08:24 Відповісти
тим хто йде в атаку з бажанням щось завоювати, ніхто не сказав що господар буде їх вбивати...
і навіть коли щось завойовується, то користуються завойованим будуть не наступаючі а ті хто зовсім не воював.
і навіть не родичі завойовників а підари, чиновники або їх діти...
тож ми бачимо тупе орське стадо.
і наших Героїв, які захищають своє та своїх!!!!!
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26.11.2024 18:31 Відповісти
Хорошее видио, побольше бы таких. Одно смущает, кацапы в окопах. Если кацап все время наступает, то ему рыть некогда, значит это окопы ВСУ. А в них - никого, только козломордые.
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27.11.2024 02:02 Відповісти
 
 