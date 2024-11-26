Сили оборони відбили ворожий штурм, знищили БМП та ліквідували піхотинців, які намагалися втекти у лісопосадку. ВIДЕО

Бійці 60-ої механізованої Інгулецької бригади відбили російський механізований штурм на Лиманському напрямку: точними ударами бійці знищили російську БМП. Також українські оператори дронів ліквідували ворожу піхоту, яка після ураження бронетехніки намагалася втекти.

Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

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