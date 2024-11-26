Прикордонники атакували бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та склад БК росіян, а також ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО

Прикордонники-артилеристи бригади "Гарт" уразили ворожі бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та знищили польовий склад боєприпасів під Вовчанськом. Підтверджені втрати окупантів – 10 ліквідованих та 19 поранених.

Про це повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

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