Прикордонники атакували бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та склад БК росіян, а також ліквідували 10 окупантів. ВIДЕО
Прикордонники-артилеристи бригади "Гарт" уразили ворожі бліндажі, окопні лінії, вогневі позиції та знищили польовий склад боєприпасів під Вовчанськом. Підтверджені втрати окупантів – 10 ліквідованих та 19 поранених.
Про це повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.11.2024 18:34 Відповісти Мені подобається 0
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