Комбат 225-го ОШБ Олег Ширяєв про вишкіл штурмовиків підрозділу: "Медицина, зв’язок, зброя, виживання... І окопуватися - ніхто не скасовував". ВIДЕО
Штурмовики-новобранці з перших днів у підрозділі проходять вишкіл, вивчаючи медицину, зв'язок, різні типи зброї та боєприпасів, вчаться маскуватися, виживати та часто не випускають із рук саперної лопати - вчаться правильно копати окопи та укріплення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про підготовку штурмовиків, військово-патріотичне виховання, фільми кіностудії Довженка й інші моменти життя та навчальних програм розповів командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв у програмі Медіацентру ЗСУ.
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Когда, в 14-Ом под Шахтерском кишку тянули, лопата была не нужна. Один камень
"Куратором організації депутата ОПЗЖ Іллі Ківи "Патріоти - за життя!" став ветеран екс-командир роти МВС "Східний корпус" АТО Олег Ширяєв. Про це Ширяєв повідомив у Фейсбуці.
Олег Ширяєв (позивний "Сірко") в 2014-2015 рр. був командиром роти особливого призначення МВС "Східний корпус", яка виконувала завдання в зоні АТО. У серпні 2015 року він звільнився з лав МВС і взявся за громадську діяльність.
У вересні 2018 року на території елеватора у селищі Занки, що на Харківщині, відбулася сутичка між «невідомими в балаклавах» і жителями райцентру. В результаті конфлікту «зі стріляниною» 7 осіб отримали поранення.
У вересні 2019 року поліція повідомила про затримання Ширяєва за спробу рейдерського захоплення і відправила під арешт на 2 місяці. 13 листопада 2018 Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу майже в 1,5 мільйони гривень
Крім того йому інкримінують «організацію масових заворушень» у Краснокутську Харківської області в грудні 2015 року зі спробою захоплення будівлі райвідділу поліції.
Ще прізвище Ширяєва фігурує в справі про незаконний збір врожаю фермерського господарства "Благодатне" в Зміївському районі Харківської області у вересні 2018 року.
З середин серпня 2020 року Олег Ширяєв, спільно з депуатом від ОПЗЖ І.Ківою, розпочинає боротися проти «клептоманів» і «представників зовнішнього впливу», які мають «грішки» і у яких від цього вже «зудить», але тепер вже в загальноукраїнському форматі.