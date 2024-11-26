УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10664 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
2 730 7

Комбат 225-го ОШБ Олег Ширяєв про вишкіл штурмовиків підрозділу: "Медицина, зв’язок, зброя, виживання... І окопуватися - ніхто не скасовував". ВIДЕО

Штурмовики-новобранці з перших днів у підрозділі проходять вишкіл, вивчаючи медицину, зв'язок, різні типи зброї та боєприпасів, вчаться маскуватися, виживати та часто не випускають із рук саперної лопати - вчаться правильно копати окопи та укріплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про підготовку штурмовиків, військово-патріотичне виховання, фільми кіностудії Довженка й інші моменти життя та навчальних програм розповів командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв у програмі Медіацентру ЗСУ.

Також дивіться: Бійці 225 ОШБ ліквідували командира взводу одного з підрозділів ЗС РФ під Авдіївкою. ВIДЕО 18+

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командиру 225 ОШБ Ширяєву присвоїли звання Героя України. ФОТО

Автор: 

військові навчання (2775) Ширяєв (18) ЗСУ (7489)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новобранці з перших днів не випускають з рук лопати. Вишкіл, вчаться воювати.
показати весь коментар
26.11.2024 16:07 Відповісти
Еще не холодно. Земля не промерзла. Грязно, но копать можно.
Когда, в 14-Ом под Шахтерском кишку тянули, лопата была не нужна. Один камень
показати весь коментар
26.11.2024 16:15 Відповісти
А где все говнометы у которых 'кума мобилизовали, а через неделю уже убили'?
показати весь коментар
26.11.2024 17:27 Відповісти
їх в бусік пхають..
показати весь коментар
26.11.2024 18:19 Відповісти
Скажіть будь ласка, для того щоб викрикувати гасла потрібне шикування, так, полігон, так, темно, так, далеко від лінії боєвих зіткнень, але невже без шикування нікуди на одинадцятому році війни?
показати весь коментар
26.11.2024 21:18 Відповісти
Прекрасно!
"Куратором організації депутата ОПЗЖ Іллі Ківи "Патріоти - за життя!" став ветеран екс-командир роти МВС "Східний корпус" АТО Олег Ширяєв. Про це Ширяєв повідомив у Фейсбуці.
Олег Ширяєв (позивний "Сірко") в 2014-2015 рр. був командиром роти особливого призначення МВС "Східний корпус", яка виконувала завдання в зоні АТО. У серпні 2015 року він звільнився з лав МВС і взявся за громадську діяльність.

У вересні 2018 року на території елеватора у селищі Занки, що на Харківщині, відбулася сутичка між «невідомими в балаклавах» і жителями райцентру. В результаті конфлікту «зі стріляниною» 7 осіб отримали поранення.

У вересні 2019 року поліція повідомила про затримання Ширяєва за спробу рейдерського захоплення і відправила під арешт на 2 місяці. 13 листопада 2018 Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу майже в 1,5 мільйони гривень
показати весь коментар
26.11.2024 23:54 Відповісти
Зараз Олег Ширяєв продовжує залишатися підозрюваним у цій справі.

Крім того йому інкримінують «організацію масових заворушень» у Краснокутську Харківської області в грудні 2015 року зі спробою захоплення будівлі райвідділу поліції.

Ще прізвище Ширяєва фігурує в справі про незаконний збір врожаю фермерського господарства "Благодатне" в Зміївському районі Харківської області у вересні 2018 року.

З середин серпня 2020 року Олег Ширяєв, спільно з депуатом від ОПЗЖ І.Ківою, розпочинає боротися проти «клептоманів» і «представників зовнішнього впливу», які мають «грішки» і у яких від цього вже «зудить», але тепер вже в загальноукраїнському форматі.
показати весь коментар
26.11.2024 23:55 Відповісти
 
 