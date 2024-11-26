Комбат 225-го ОШБ Олег Ширяєв про вишкіл штурмовиків підрозділу: "Медицина, зв’язок, зброя, виживання... І окопуватися - ніхто не скасовував". ВIДЕО

Штурмовики-новобранці з перших днів у підрозділі проходять вишкіл, вивчаючи медицину, зв'язок, різні типи зброї та боєприпасів, вчаться маскуватися, виживати та часто не випускають із рук саперної лопати - вчаться правильно копати окопи та укріплення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про підготовку штурмовиків, військово-патріотичне виховання, фільми кіностудії Довженка й інші моменти життя та навчальних програм розповів командир 225-го окремого штурмового батальйону Олег Ширяєв у програмі Медіацентру ЗСУ.

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