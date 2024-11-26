Комбат 225-го ОШБ Олег Ширяев о подготовке штурмовиков подразделения: "Медицина, связь, оружие, выживание... И окапываться - никто не отменял". ВИДЕО

Штурмовики-новобранцы с первых дней в подразделении проходят обучение, изучая медицину, связь, различные типы оружия и боеприпасов, учатся маскироваться, выживать и часто не выпускают из рук саперной лопаты - учатся правильно копать окопы и укрепления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подготовке штурмовиков, военно-патриотическом воспитании, фильмах киностудии Довженко и других моментах жизни и учебных программ рассказал командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев в программе Медиацентра ВСУ.

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