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Комбат 225-го ОШБ Олег Ширяев о подготовке штурмовиков подразделения: "Медицина, связь, оружие, выживание... И окапываться - никто не отменял". ВИДЕО

Штурмовики-новобранцы с первых дней в подразделении проходят обучение, изучая медицину, связь, различные типы оружия и боеприпасов, учатся маскироваться, выживать и часто не выпускают из рук саперной лопаты - учатся правильно копать окопы и укрепления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о подготовке штурмовиков, военно-патриотическом воспитании, фильмах киностудии Довженко и других моментах жизни и учебных программ рассказал командир 225-го отдельного штурмового батальона Олег Ширяев в программе Медиацентра ВСУ.

Также смотрите: Бойцы 225 ОШБ ликвидировали командира взвода одного из подразделений ВС РФ под Авдеевкой. ВИДЕО 18+

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командиру 225 ОШБ Ширяеву присвоили звание Героя Украины. ФОТО

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Новобранці з перших днів не випускають з рук лопати. Вишкіл, вчаться воювати.
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26.11.2024 16:07 Ответить
Еще не холодно. Земля не промерзла. Грязно, но копать можно.
Когда, в 14-Ом под Шахтерском кишку тянули, лопата была не нужна. Один камень
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26.11.2024 16:15 Ответить
А где все говнометы у которых 'кума мобилизовали, а через неделю уже убили'?
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26.11.2024 17:27 Ответить
їх в бусік пхають..
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26.11.2024 18:19 Ответить
Скажіть будь ласка, для того щоб викрикувати гасла потрібне шикування, так, полігон, так, темно, так, далеко від лінії боєвих зіткнень, але невже без шикування нікуди на одинадцятому році війни?
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26.11.2024 21:18 Ответить
Прекрасно!
"Куратором організації депутата ОПЗЖ Іллі Ківи "Патріоти - за життя!" став ветеран екс-командир роти МВС "Східний корпус" АТО Олег Ширяєв. Про це Ширяєв повідомив у Фейсбуці.
Олег Ширяєв (позивний "Сірко") в 2014-2015 рр. був командиром роти особливого призначення МВС "Східний корпус", яка виконувала завдання в зоні АТО. У серпні 2015 року він звільнився з лав МВС і взявся за громадську діяльність.

У вересні 2018 року на території елеватора у селищі Занки, що на Харківщині, відбулася сутичка між «невідомими в балаклавах» і жителями райцентру. В результаті конфлікту «зі стріляниною» 7 осіб отримали поранення.

У вересні 2019 року поліція повідомила про затримання Ширяєва за спробу рейдерського захоплення і відправила під арешт на 2 місяці. 13 листопада 2018 Ширяєв вийшов із СІЗО під заставу майже в 1,5 мільйони гривень
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26.11.2024 23:54 Ответить
Зараз Олег Ширяєв продовжує залишатися підозрюваним у цій справі.

Крім того йому інкримінують «організацію масових заворушень» у Краснокутську Харківської області в грудні 2015 року зі спробою захоплення будівлі райвідділу поліції.

Ще прізвище Ширяєва фігурує в справі про незаконний збір врожаю фермерського господарства "Благодатне" в Зміївському районі Харківської області у вересні 2018 року.

З середин серпня 2020 року Олег Ширяєв, спільно з депуатом від ОПЗЖ І.Ківою, розпочинає боротися проти «клептоманів» і «представників зовнішнього впливу», які мають «грішки» і у яких від цього вже «зудить», але тепер вже в загальноукраїнському форматі.
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26.11.2024 23:55 Ответить
 
 