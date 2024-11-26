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Пограничники атаковали блиндажи, окопные линии, огневые позиции и склад БК россиян, а также ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-артиллеристы бригады "Гарт" поразили вражеские блиндажи, окопные линии, огневые позиции и уничтожили полевой склад боеприпасов под Волчанском. Подтвержденные потери оккупантов - 10 ликвидированных и 19 раненых.

Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", две пушки и две гаубицы на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6398) уничтожение (6878) Волчанск (386)


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Просто чудово!!!!
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26.11.2024 18:34 Ответить
 
 