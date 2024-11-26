Пограничники атаковали блиндажи, окопные линии, огневые позиции и склад БК россиян, а также ликвидировали 10 оккупантов. ВИДЕО

Пограничники-артиллеристы бригады "Гарт" поразили вражеские блиндажи, окопные линии, огневые позиции и уничтожили полевой склад боеприпасов под Волчанском. Подтвержденные потери оккупантов - 10 ликвидированных и 19 раненых.

Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной пограничной службы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили РСЗО БМ-21 "Град", две пушки и две гаубицы на Краматорском направлении. ВИДЕО