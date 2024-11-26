РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5305 посетителей онлайн
Новости Война
6 275 93

Армия РФ ускоряет наступление на востоке Украины: за неделю захвачено почти 235 км² территории, - Reuters

Російські війська захопили майже 235 кв. км території України за останній тиждень

Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней полномасштабного вторжения, заняв за последнюю неделю территорию площадью почти 235 квадратных километров. За ноябрь враг захватил около 600-667 кв. км украинской территории на востоке.

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, заняв за последний месяц территорию, вдвое меньшую, чем Лондон", - говорится в материале.

Линия фронта протяженностью 1000 км (620 миль) была в основном статичной в течение двух лет, до последних, менее масштабных продвижений, которые начались в июле, напоминает агентство.

Смотрите также: Рашисты обстреляли оккупированную Новую Каховку: есть раненые и погибшие. ФОТО

Reuters со ссылкой на независимую российскую новостную группу "Агентство", пишет, что армия РФ установила новые недельные и месячные рекорды по размеру оккупированной территории в Украине.

"Российская армия захватила почти 235 квадратных километров (91 квадратную милю) в Украине за последнюю неделю, что является недельным рекордом в 2024 году", - говорится в сообщении.

В ноябре российские войска заняли 600 кв. км, добавляет издание, ссылаясь на данные аналитического ресурса DeepState, который изучает кадры боевых действий и предоставляет карты линии фронта.

Читайте также: Курахово - под нашим контролем. Враг рвется к окраинам города и пытается прорвать оборону, - ОСГВ "Хортиця"

Как отмечает Reuters, война, по мнению некоторых западных и российских официальных лиц, вступает в "самую опасную" фазу. Россия использует северокорейские войска в войне против Украины, а Киев - ракеты, поставляемые Западом, для ответных ударов по территории России.

Отметим, что в Генштабе ВСУ сегодня, 26 ноября, заявили, что Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.

Со вторника общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 143. Оккупанты продолжают осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Читайте также: За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Более 50 - на Покровском направлении, - Генштаб

Автор: 

армия РФ (19143) боевые действия (3999)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
На фоні прискорення парашею наступу, Украіна попужно прискорює телемарафон, який мали скасувати за рекомендціями Європи.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:55
+20
Всем кто топил за увольнение Залужного - ну как там дела?
показать весь комментарий
26.11.2024 17:57
+11
Питання поставлене не про те, як почуває себе Залужний, а про тих, хто радів його звільненню з посади головнокомандувача.
Їм подобається те, що відбувається на фронті зараз?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На фоні прискорення парашею наступу, Украіна попужно прискорює телемарафон, який мали скасувати за рекомендціями Європи.
показать весь комментарий
26.11.2024 17:55 Ответить
Всем кто топил за увольнение Залужного - ну как там дела?
показать весь комментарий
26.11.2024 17:57 Ответить
Все добре, застою на фронті немає, і в курвській області потужно наступаємо.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:02 Ответить
Питання поставлене не про те, як почуває себе Залужний, а про тих, хто радів його звільненню з посади головнокомандувача.
Їм подобається те, що відбувається на фронті зараз?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:27 Ответить
Поки Зермаки не пхали носа у справи військових, рашистів били набагато ефективніше.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:45 Ответить
Тоді вже Зермаки рулили діями військових. А їхня шавка Безугла заважала військовим і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:58 Ответить
Ага. Так само,як рулили очима євросолідарності,яка "не побачила",що голосує за відміну конфіскації майна у корупціонерів?
показать весь комментарий
26.11.2024 19:22 Ответить
не по тємє

контрнаступ 2023 провалився, бо:
1 не побудували укріплень від Харкова до Вугледара
2 замість атакувати лише на Мелітополь ЗЄля знімав найкращі частини на "звільнення фортеці Бахмут"

цього - НЕ було концентрації удару, що передбачає кожен наступ в усіх війнах

.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:48 Ответить
Зєля ОСОБИСТО знімав?
показать весь комментарий
26.11.2024 19:53 Ответить
ЗЄля - верховний головнокомандувач, якщо ти забув

то виходить що - особисто

ЗЄля особисто несе відповідальність за поразку України !

чи може солдати Миколи, який не втримали опорніки на фронті ?

.
показать весь комментарий
26.11.2024 20:07 Ответить
Залужний за дублювання і виконання "злочинних" наказів Зєлі відповідальності не несе? Чи "єтадруґоє"?
показать весь комментарий
26.11.2024 20:21 Ответить
Залужний законом зобов'язаний виконувати накази старших начальників, а якщо цього не робить то вчиняє злочин проти держави Україна.Ви хоча б текст присяги українця прочитайте, що клятвою обіцяють українському народові вступаючи на військову службу.
показать весь комментарий
26.11.2024 21:05 Ответить
Я не була присутня на засіданнях Ставки, де верховодять Зермаки, тому не знаю хто саме і куди гнав.
Зєля призначав і звільняв командуючих через голову Залужного. Наприклад, командуючого ССО Хоренка.
Не виключно, що він і задачі нарізав командуючим напрямків на свій розсуд.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:56 Ответить
Трехступенчатый план.
1. Вмешиваемся и назначаем своих.
2. Они все просирают.
3. Обвиням Залужного.
4. Увольняем Залужного.
5. Свои просирают еще больше.
6. ?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:59 Ответить
То чому ж Валєра досі не озвучив "всю страшну правду",а навпаки-кидався в обійми Зєлі,а зараз ниє з Лондона про потужність рашки,************ нас до помиральної ями?
показать весь комментарий
26.11.2024 19:18 Ответить
Его правда понятна и без него. Если тебе не понятна, то ты просто умственно отсталый. Я не поддерживаю как многие Залужного-преза или еще что-то такое. Ты не найдешь моих комментаривает в разделах опросов на эту тему.
Но мне ясно одно - чел был компетентен, но такие тупые свиньи как ты этого понять не способны.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:27 Ответить
А чому тебе тк плющить,дірявий? По суті є що заперечити? Я десь збрехав? І пиши українською,бо я козлячого бекання не розумію.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:34 Ответить
По сути ты лживая тупая мразь.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:35 Ответить
Пора в спам, таваріщь !

Балтаєшь много

.
показать весь комментарий
26.11.2024 20:09 Ответить
Укоротіть поета-вивод ясєн. І нож в нєґо-но счастлів он вісєть на остріє,зарєзанний за ТО,что бил опасєн. Жалею вас, работникчкі кацапскіх ботофєрм-ТОМІТЄСЬ,КАК НАЛОЖНІЦИ В ҐАРЄМЄ...
показать весь комментарий
26.11.2024 20:30 Ответить
Таваріщі твої у посадці під Кураховим лисись годуюь
показать весь комментарий
26.11.2024 20:32 Ответить
Він не мовчить, він розказує світу правду про цю війну, яка вже не є конфліктом двох держав.
Він говорить про потреби ЗСУ, просить без хамства і образ про допомогу для України.
Його поважають, до нього дослухаються.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:40 Ответить
опублікуй стенограму мовчання Залужного на ставках, а після вякай

якби не Залужний, України вже просто не було б

Залужний організував спротив в перші дні, тижні і місяці війни

.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:53 Ответить
Київ врятував і харківщину відбив Сирський,яким керував Залужний,що підпорядковувався Зелі. Сирський-зрадник,Залужний-гєній,Зєля-зрадник. Я вірно зрозумів алгоритм?
показать весь комментарий
26.11.2024 20:43 Ответить
сомневаюсь, что на этом сайте кто-то топил за его увольнение, тут наоборот на нем все помешаны. хотя при нем было бы тоже самое. мой бывший сотрудник из всу рассказывал такую дичь про свое командование в период 2022 года (времена управления Залужного), что я просто не могу про это тут писать, меня тупо назовут ботом, замаскированным кацапом, а потом тупо забанят
показать весь комментарий
26.11.2024 18:49 Ответить
Ти забрехався. Ти завжди брешеш. 🙂
показать весь комментарий
26.11.2024 19:53 Ответить
Яка там назва у найбільшої фракції "сліпої" до корупціонерів опозиції?
показать весь комментарий
26.11.2024 20:07 Ответить
Дехто санчес вчора довго розпинався, що потрібно спілкуватись по темі, хоча і тулив обговорення зовсім не по темі статті. 😏
Сьогодні той же санчес вже забув про свої принципи.
показать весь комментарий
26.11.2024 20:37 Ответить
нет, я говорю про то, как комбаты гробят людей, что при сырском, что при залужном. а что касается километров за неделю, то ты что, в 2022 году был на орбите Земли, не в курсе, что тогда было ?! да мы тогда при Залужном за пару-тройку дней потеряли весь юг, тысячи, десятки тысяч квадратных километров !
показать весь комментарий
26.11.2024 19:23 Ответить
Ты пишешь про частности. Это как винить главу корпорации, что его работников там эксплуатируют в каком-то отделении. Про Залужного я написал пост выше - потеряли не при Залужном, а при Зеленском.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:25 Ответить
У него не было власти. В Украине армия подчиняется президенту.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:30 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2024 19:39 Ответить
да-да, рафик ни в чем не виноват ! вы посмотрите на его выступления в студии тсн в декабре 2021 года, где он как и все остальные мямлил - "армии вторжения на границе нет, это все провокация и запугивание". и это все под вой всех разведок запада, что вторжение будет в ближайшие недели ! ни разу не вышел в информационное пространство и не обратился к массам, даже уже после увольнение, видимо климакс не позволяет ! уже под конец своего правления, ляпнул, что ему надо еще 500тис мяса, без всякого плана, просто дайте пол ляма рабов и я буду их класть ! а в конце вообще отмахнулся, что война зашла в угол и радостно свалил в англию, теперь вон фотки со свей женой выбрасывает в интернет, где они скаляться в камеру ! вот это переживание за свою страну и своих людей, "офигенный" главком, что ту скажешь ! мерзость бл ь!!! да на фоне такого главкома, даже мясник жуков смотрится более адекватно, этот хоть войну выиграл (хоть и ценой миллионов), а не свалил за бугор послом !
на этом я все, хватит с меня на сегодня общения с людьми, которые ментально застряли в детском возрасте, отвечать не буду.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:50 Ответить
Вік тут ні до чого. Це в них робота така.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:57 Ответить
наведи посилання на виступи Залужного перед війною

фото карточку ЗЄлі з Буковеля січень 2022 знайдеш сам в школі

.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:58 Ответить
в гуглі
показать весь комментарий
26.11.2024 20:10 Ответить
наведи посилання на виступи Залужного перед війною.

Ось відео,де Залужний у лютому 22 року навішував локшину,що все буде нормально.

https://www.youtube.com/watch?v=kL4zsz3UGyM&t=6845s&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
показать весь комментарий
27.11.2024 10:18 Ответить
показать весь комментарий
26.11.2024 18:00 Ответить
москальня несе такі втрати, що і не снилося. Їхній наступ не є несподіванкою.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:03 Ответить
нічого надзвичайного не відбувається: вме як книжка пише - вони наступають ми облроняємось і навпаки. Москальня швидше закінчиться. Поки Україні не дадуть гарантії перед вступом в НАТО доти буде війна. Така реальність і чудес не буває. Але на цей раз ми переможемо
показать весь комментарий
26.11.2024 18:16 Ответить
Їх десятки мільйонів, ми утилізуємо до 2000 в день (хай до 5000 разом з пораненими). Це на десятки років війни (якщо вірно поділив), а за цей час нове покоління з'явиться.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:35 Ответить
Групами по 5 осіб штурмують із прикриттям з повітря та з кабами.
А ми з котлів не вилазимо. У кого втрати більше здогадатися неважко.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:23 Ответить
А в кого?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:58 Ответить
Ну так якщо військових немає в достатній кількості на фронті, то і не
показать весь комментарий
26.11.2024 18:02 Ответить
Ви неуважно читаєте...
зверніть увагу на слово "військові" і задайтесь питанням хто такий військовий і че синонім мобілізованому...
показать весь комментарий
26.11.2024 18:15 Ответить
такі війни тільки мобілізованими і ведуть
показать весь комментарий
26.11.2024 18:18 Ответить
військовослужбовці -то буде правильно ....
показать весь комментарий
26.11.2024 18:21 Ответить
То вибори будуть піся війни, коли Україну повністю захоплять та знищать?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:04 Ответить
Ага, будемо губера федерального округу обирати - Мертвечука. Чи його ***** сам назначить?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:22 Ответить
НЕ ВІРЮ!
По Зеле-Марахвону нічого подібного НЕ ГОВОРЯТЬ!
Сирський - побожився, що фронт тримається!
показать весь комментарий
26.11.2024 18:05 Ответить
Правильні речі говорив ЮБ на Прямому.
Інакше - непоправне близько.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:10 Ответить
Можливо текст заголовку треба більш виважено редактувати??
показать весь комментарий
26.11.2024 18:20 Ответить
Кто то серьезно думал что "бусифицироваными" можно оборону держать? Шановни! В 21-ом веке МОБАМИ НЕ ВОЮЮТ
показать весь комментарий
26.11.2024 18:23 Ответить
Угу, тіко чогось кацапам вдається ними успішно наступать. Через брак броні на мотоциклах, гольфкарах та й просто пішки, з найстрашнішими втратами, але наступають.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:44 Ответить
Ще й як можна. І наступати можна.Просто треба створитивідповідні умови для цього.,а не шмарклі жувати,переймаючись рейтингом.
показать весь комментарий
26.11.2024 19:04 Ответить
раща ж воює! ще і як вдало!
показать весь комментарий
26.11.2024 22:57 Ответить
Гундос народу України нічого пояснити не хоче?
показать весь комментарий
26.11.2024 18:23 Ответить
Все згідно плану, оманського плану..
показать весь комментарий
26.11.2024 18:27 Ответить
Так. Успішних генералів разом з Залужним звильнили згідно вимогам кацапів .
показать весь комментарий
27.11.2024 02:16 Ответить
" , що Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони "((((Видно ,що тупі совкові підходи лиш і вживають((
показать весь комментарий
26.11.2024 18:30 Ответить
Добре йдуть, мабуть за графіком.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:32 Ответить
Оманським ЗЄлі
показать весь комментарий
26.11.2024 20:01 Ответить
Зелин План победы работает
показать весь комментарий
26.11.2024 18:42 Ответить
Оманський план Великої Біди України

.
показать весь комментарий
26.11.2024 20:02 Ответить
а тим часом кремлівське ссучєне чьмо творожніков продовжує відправляти особовий склад в курьску область.
показать весь комментарий
26.11.2024 18:48 Ответить
Авжеж. Кацапи на всіх помийках також нєґодуют з цього приводу,разом з вами
показать весь комментарий
26.11.2024 19:07 Ответить
А сирського не треба гнати в шию разом з умеровим????
показать весь комментарий
26.11.2024 20:08 Ответить
А кого поставити? Содоля?
показать весь комментарий
26.11.2024 20:36 Ответить
До речі. Що Залужного послали послом подалі від України - це усі знають, А ДЕ ЗАРАЗ звільнені 16 досвідчених генералів ?
показать весь комментарий
27.11.2024 02:19 Ответить
 
 