Армия РФ ускоряет наступление на востоке Украины: за неделю захвачено почти 235 км² территории, - Reuters
Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней полномасштабного вторжения, заняв за последнюю неделю территорию площадью почти 235 квадратных километров. За ноябрь враг захватил около 600-667 кв. км украинской территории на востоке.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами с первых дней вторжения 2022 года, заняв за последний месяц территорию, вдвое меньшую, чем Лондон", - говорится в материале.
Линия фронта протяженностью 1000 км (620 миль) была в основном статичной в течение двух лет, до последних, менее масштабных продвижений, которые начались в июле, напоминает агентство.
Reuters со ссылкой на независимую российскую новостную группу "Агентство", пишет, что армия РФ установила новые недельные и месячные рекорды по размеру оккупированной территории в Украине.
"Российская армия захватила почти 235 квадратных километров (91 квадратную милю) в Украине за последнюю неделю, что является недельным рекордом в 2024 году", - говорится в сообщении.
В ноябре российские войска заняли 600 кв. км, добавляет издание, ссылаясь на данные аналитического ресурса DeepState, который изучает кадры боевых действий и предоставляет карты линии фронта.
Как отмечает Reuters, война, по мнению некоторых западных и российских официальных лиц, вступает в "самую опасную" фазу. Россия использует северокорейские войска в войне против Украины, а Киев - ракеты, поставляемые Западом, для ответных ударов по территории России.
Отметим, что в Генштабе ВСУ сегодня, 26 ноября, заявили, что Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны.
Со вторника общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 143. Оккупанты продолжают осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.
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Їм подобається те, що відбувається на фронті зараз?
контрнаступ 2023 провалився, бо:
1 не побудували укріплень від Харкова до Вугледара
2 замість атакувати лише на Мелітополь ЗЄля знімав найкращі частини на "звільнення фортеці Бахмут"
цього - НЕ було концентрації удару, що передбачає кожен наступ в усіх війнах
.
то виходить що - особисто
ЗЄля особисто несе відповідальність за поразку України !
чи може солдати Миколи, який не втримали опорніки на фронті ?
.
Зєля призначав і звільняв командуючих через голову Залужного. Наприклад, командуючого ССО Хоренка.
Не виключно, що він і задачі нарізав командуючим напрямків на свій розсуд.
1. Вмешиваемся и назначаем своих.
2. Они все просирают.
3. Обвиням Залужного.
4. Увольняем Залужного.
5. Свои просирают еще больше.
6. ?
Но мне ясно одно - чел был компетентен, но такие тупые свиньи как ты этого понять не способны.
Балтаєшь много
.
Він говорить про потреби ЗСУ, просить без хамства і образ про допомогу для України.
Його поважають, до нього дослухаються.
якби не Залужний, України вже просто не було б
Залужний організував спротив в перші дні, тижні і місяці війни
.
Сьогодні той же санчес вже забув про свої принципи.
на этом я все, хватит с меня на сегодня общения с людьми, которые ментально застряли в детском возрасте, отвечать не буду.
фото карточку ЗЄлі з Буковеля січень 2022 знайдеш сам в школі
.
Ось відео,де Залужний у лютому 22 року навішував локшину,що все буде нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=kL4zsz3UGyM&t=6845s&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
А ми з котлів не вилазимо. У кого втрати більше здогадатися неважко.
зверніть увагу на слово "військові" і задайтесь питанням хто такий військовий і че синонім мобілізованому...
По Зеле-Марахвону нічого подібного НЕ ГОВОРЯТЬ!
Сирський - побожився, що фронт тримається!
Інакше - непоправне близько.
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