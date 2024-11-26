За сутки на фронте почти 200 боестолкновений. Более 50 - на Покровском направлении, - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу максимальные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боестолкновение.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов, применив семь ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 96 КАБ. Кроме этого, совершил более 4450 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, из них 112 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Степок, Павловка, Яблоновка, Малая Рыбица, Волчанские Хутора, Великий Бурлук, Питомник, Малые Проходы, Красная Заря, Окоп, Слатино, Купянск, Кругляковка, Богуславка, Ивановка, Миньковка, Славянск, Гродовка, Дачное, Богатырь, Великая Новоселка, Новый Комар, Ольговка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении российские террористы пять раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска, Кудиевки и Казачьей Лопани. Активно привлекали для ударов на направлении бомбардировочную и штурмовую авиацию.

На Купянском направлении за сутки произошло 23 атаки захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новомлинска, Колесниковки, Загрызово, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении, захватчики одиннадцать раз атаковали позиции наших защитников. Пытались вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Ямполовки и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часова Яра и Ступочек.

За минувшие сутки на Торецком направлении оккупанты шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка, Дачного и Щербиновки. Один бой еще продолжается.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Петровка, Даченское, Пушкино и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Сонцовки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Анновки.

Ситуация на юге

На Времевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Ровнополя, Новодаровки, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи Новоандреевки.

Три раза безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, пять пунктов управления и еще один важный объект противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1480 человек. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 20 боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, крылатую ракету, 94 автомобиля и 2 единицы специальной техники.

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