На Харьковском направлении россияне атаковали вблизи трех населенных пунктов, - ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 1 КАБа, 30 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 341 обстрел позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Потери врага за минувшие сутки составляют 141 оккупант, из них безвозвратные - 58, санитарные - 83.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 51 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 5 артиллерийских систем;
- 6 автомобилей;
- 3 единицы спецтехники;
- 36 БпЛА.
Также уничтожено 62 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.
Напомним, на днях Оперативная-тактическая группировка "Харьков" опровергла присутствие северокорейских военнослужащих, воюющих на стороне армии РФ, на Харьковском направлении.
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