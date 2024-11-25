РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9940 посетителей онлайн
Новости Война
885 1

На Харьковском направлении россияне атаковали вблизи трех населенных пунктов, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківщині: ліквідовано 141 окупант

За прошедшие сутки враг шесть раз штурмовал позиции наших войск вблизи Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 1 КАБа, 30 НАР, а также 36 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 341 обстрел позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действия противника и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составляют 141 оккупант, из них безвозвратные - 58, санитарные - 83.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 51 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 5 артиллерийских систем;
  • 6 автомобилей;
  • 3 единицы спецтехники;
  • 36 БпЛА.

Также уничтожено 62 укрытия для личного состава и место хранения боеприпасов.

Напомним, на днях Оперативная-тактическая группировка "Харьков" опровергла присутствие северокорейских военнослужащих, воюющих на стороне армии РФ, на Харьковском направлении.

Также читайте: Со вчерашнего вечера РФ применила около полутора сотен дронов, КАБ и ракеты, - Зеленский

Автор: 

боевые действия (3985) ВСУ (6564) Харьковская область (734)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То р.Оскіл кацапи не форсували?
показать весь комментарий
25.11.2024 11:51 Ответить
 
 