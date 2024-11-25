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Новини Війна
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На Харківському напрямку росіяни атакували поблизу трьох населених пунктів, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківщині: ліквідовано 141 окупант

Протягом минулої доби ворог шість разів штурмував позиції наших військ поблизу Козачої Лопані, Тихого та Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

Російські окупанти завдали 5 авіаударів із використанням 1 КАБу, 30 НАР, а також 36 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 341 обстріл позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії противника та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу становлять 141 окупант, з них безповоротні - 58, санітарні – 83.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 51 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 5 артилерійських систем;
  • 6 автомобілів;
  • 3 одиниці спецтехніки;
  • 36 БпЛА.

Також знищено 62 укриття для особового складу та  місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, днями Оперативне-тактичне угруповання "Харків" спростувало присутність північнокорейських військовослужбовців, які воюють на боці армії РФ, на Харківському напрямку.

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Автор: 

бойові дії (3786) ЗСУ (7540) Харківська область (780)


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То р.Оскіл кацапи не форсували?
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25.11.2024 11:51 Відповісти
 
 