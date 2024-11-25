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Вночі ворожа ДРГ намагалася прорватися на Харківщину у районі КПП Гоптівка - Нєхотєєвка. Частина диверсантів ліквідована, інші відступили, - голова Дергачівської МВА Задоренко

Російська ДРГ

У ніч з 24 на 25 листопада малочисельна російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив кордону у районі КПП Гоптівка - Нєхотєєвка і була зупинена нашими оборонцями.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, частину диверсантів вдалося ліквідувати, інші відступили назад до Бєлгородської області РФ.

"Час від часу ворог намагається "прощупувати" позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів. Росіяни не проводять і не намагаються проводити активний наступ на Дергачівському напрямку, достатньої для цього кількості сил на кордоні не фіксується. Тому я прошу усіх не піддаватися паніці, довіряти офіційним джерелам та перевіреним засобам масової інформації", - зауважив Задоренко.

Також дивіться: Прикордонники знищили встановлений диверсантами російський триколор на Чернігівщині, - ДПСУ. ВIДЕО

кордон з РФ біля Гоптівки

Автор: 

ДРГ (106) Харківська область (780) Гоптівка (3)


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Не відступили, а побігли з чорними мішками, яки забули взяти
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25.11.2024 11:22 Відповісти
Такого зараз буде і буде.
Треба створити картінку "русскіє успєшно наступают по всєм направлєніям".
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25.11.2024 11:26 Відповісти
 
 