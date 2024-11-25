Ночью вражеская ДРГ пыталась прорваться на Харьковщину в районе КПП Гоптовка - Нехотеевка. Часть диверсантов ликвидирована, другие отступили, - глава Дергачевской ГВА Задоренко

В ночь с 24 на 25 ноября малочисленная российская диверсионно-разведывательная группа пыталась осуществить прорыв границы в районе КПП Гоптовка - Нехотеевка и была остановлена нашими защитниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, часть диверсантов удалось ликвидировать, остальные отступили обратно в Белгородскую область РФ.

"Время от времени враг пытается "прощупывать" позиции украинских защитников, засылая своих диверсантов, поэтому это событие свидетельствует лишь о прочности нашей обороны и слаженных действиях ВСУ по ликвидации оккупантов. Россияне не проводят и не пытаются проводить активное наступление на Дергачевском направлении, достаточного для этого количества сил на границе не фиксируется. Поэтому я прошу всех не поддаваться панике, доверять официальным источникам и проверенным средствам массовой информации", - отметил Задоренко.

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