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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 733 830 человек (+1480 за сутки), 9435 танков, 20 806 артсистем, 19 256 боевых бронированных машин.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 733830 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 733830 (+1480) человек,

танков - 9435 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 19256 (+20) ед,

артиллерийских систем - 20806 (+19) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19552 (+72),

крылатые ракеты - 2765 (+1),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30042 (+94) ед,

специальная техника - 3683 (+2).

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Знищення російської армії в Україні

Автор: 

армия РФ (19143) Генштаб ВС (6238) ликвидация (3517) уничтожение (6878)


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Топ комментарии
+19
1480 за добу непоганий врожай . Слава ЗСУ.
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26.11.2024 07:56
+15
І знов кількість танків і арти у порівнянні з зовсім недалеким минулим на незвично низькому рівні... В мережі наполегливо поширюються чутки, що росіянці готують ще один наступ... Людей ще може якось і нашкребуть, хоч і не факт, а от техніки - навряд.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.11.2024 08:05
+13
Минув 3933 день москальсько-української війни.
Знищена логістика ворога перевалила за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 733 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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26.11.2024 10:01
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Правила форума Совет форумчан
1480 за добу непоганий врожай . Слава ЗСУ.
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26.11.2024 07:56 Ответить
за місяць буде рекордна цифра.
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26.11.2024 08:07 Ответить
Багнюка та +фпви...
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26.11.2024 08:53 Ответить
"Війна завтрашнього дня" - технічно захищений індивідуальний боєць (з купольним РЕБом над головою), і дальнобійна зброя - артилерія, авіація і ракети...
ББМ у ********* вигляді - застаріли... І перетворюються в "братські могили"...
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26.11.2024 08:02 Ответить
"Війна завтрашнього дня" - "Війна роботів "
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26.11.2024 10:11 Ответить
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26.11.2024 10:12 Ответить
Захоплюють території НЕ дальнобійною зброєю - а піхотинцями зі зброєю ближнього бою.
Тому піхотинці з автоматами та транспорт що доставляє їх на "нуль" - будуть актуальні завжди.
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26.11.2024 11:45 Ответить
Ти читать умієш? Уважно перечитай перший рядок мого коментаря...
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26.11.2024 12:04 Ответить
І знов кількість танків і арти у порівнянні з зовсім недалеким минулим на незвично низькому рівні... В мережі наполегливо поширюються чутки, що росіянці готують ще один наступ... Людей ще може якось і нашкребуть, хоч і не факт, а от техніки - навряд.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
26.11.2024 08:05 Ответить
Минув 3933 день москальсько-української війни.
Знищена логістика ворога перевалила за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 733 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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26.11.2024 10:01 Ответить
Логістика ювілей у 30 тисяч і 2 тисячі в цьому місяці. Місячний рекорд 2 417 жовтень ц.р. може і не встояти.
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26.11.2024 13:13 Ответить
 
 