Общие боевые потери РФ с начала войны – около 733 830 человек (+1480 за сутки), 9435 танков, 20 806 артсистем, 19 256 боевых бронированных машин.
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 733830 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 733830 (+1480) человек,
танков - 9435 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 19256 (+20) ед,
артиллерийских систем - 20806 (+19) ед,
РСЗО - 1254 (+0) ед,
средства ППО - 1004 (+0) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 19552 (+72),
крылатые ракеты - 2765 (+1),
корабли/катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 30042 (+94) ед,
специальная техника - 3683 (+2).
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ББМ у ********* вигляді - застаріли... І перетворюються в "братські могили"...
Тому піхотинці з автоматами та транспорт що доставляє їх на "нуль" - будуть актуальні завжди.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Знищена логістика ворога перевалила за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 733 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.