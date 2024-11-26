Общие боевые потери РФ с начала войны – около 733 830 человек (+1480 за сутки), 9435 танков, 20 806 артсистем, 19 256 боевых бронированных машин.

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 733830 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 733830 (+1480) человек,

танков - 9435 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 19256 (+20) ед,

артиллерийских систем - 20806 (+19) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19552 (+72),

крылатые ракеты - 2765 (+1),

корабли/катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 30042 (+94) ед,

специальная техника - 3683 (+2).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Активнее всего враг штурмует на Покровском направлении, там обезврежено 350 оккупантов, - Генштаб