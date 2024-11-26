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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 733 830 осіб (+1480 за добу), 9435 танків, 20 806 артсистем, 19 256 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 733830 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 733830 (+1480) осіб,

танків  ‒ 9435 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) од,

артилерійських систем – 20806 (+19) од,

РСЗВ – 1254 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів  – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),

крилаті ракети ‒ 2765 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) од,

спеціальна техніка  ‒ 3683 (+2).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найактивніше ворог штурмує на Покровському напрямку, там знешкоджено 350 окупантів, - Генштаб

Знищення російської армії в Україні

Автор: 

армія рф (17160) Генштаб ЗС (6476) ліквідація (3847) знищення (7123)


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Топ коментарі
+19
1480 за добу непоганий врожай . Слава ЗСУ.
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26.11.2024 07:56
+15
І знов кількість танків і арти у порівнянні з зовсім недалеким минулим на незвично низькому рівні... В мережі наполегливо поширюються чутки, що росіянці готують ще один наступ... Людей ще може якось і нашкребуть, хоч і не факт, а от техніки - навряд.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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26.11.2024 08:05
+13
Минув 3933 день москальсько-української війни.
Знищена логістика ворога перевалила за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 733 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
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26.11.2024 10:01
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1480 за добу непоганий врожай . Слава ЗСУ.
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26.11.2024 07:56 Відповісти
за місяць буде рекордна цифра.
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26.11.2024 08:07 Відповісти
Багнюка та +фпви...
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26.11.2024 08:53 Відповісти
"Війна завтрашнього дня" - технічно захищений індивідуальний боєць (з купольним РЕБом над головою), і дальнобійна зброя - артилерія, авіація і ракети...
ББМ у ********* вигляді - застаріли... І перетворюються в "братські могили"...
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26.11.2024 08:02 Відповісти
"Війна завтрашнього дня" - "Війна роботів "
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26.11.2024 10:11 Відповісти
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26.11.2024 10:12 Відповісти
Захоплюють території НЕ дальнобійною зброєю - а піхотинцями зі зброєю ближнього бою.
Тому піхотинці з автоматами та транспорт що доставляє їх на "нуль" - будуть актуальні завжди.
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26.11.2024 11:45 Відповісти
Ти читать умієш? Уважно перечитай перший рядок мого коментаря...
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26.11.2024 12:04 Відповісти
І знов кількість танків і арти у порівнянні з зовсім недалеким минулим на незвично низькому рівні... В мережі наполегливо поширюються чутки, що росіянці готують ще один наступ... Людей ще може якось і нашкребуть, хоч і не факт, а от техніки - навряд.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
26.11.2024 08:05 Відповісти
Минув 3933 день москальсько-української війни.
Знищена логістика ворога перевалила за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 733 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.
показати весь коментар
26.11.2024 10:01 Відповісти
Логістика ювілей у 30 тисяч і 2 тисячі в цьому місяці. Місячний рекорд 2 417 жовтень ц.р. може і не встояти.
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26.11.2024 13:13 Відповісти
 
 