Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 733 830 осіб (+1480 за добу), 9435 танків, 20 806 артсистем, 19 256 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 733830 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 733830 (+1480) осіб,
танків ‒ 9435 (+6) од,
бойових броньованих машин ‒ 19256 (+20) од,
артилерійських систем – 20806 (+19) од,
РСЗВ – 1254 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
літаків – 369 (+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19552 (+72),
крилаті ракети ‒ 2765 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 30042 (+94) од,
спеціальна техніка ‒ 3683 (+2).
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ББМ у ********* вигляді - застаріли... І перетворюються в "братські могили"...
Тому піхотинці з автоматами та транспорт що доставляє їх на "нуль" - будуть актуальні завжди.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
Знищена логістика ворога перевалила за 30 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 733 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Комі.