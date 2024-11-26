Армія РФ прискорює наступ на сході України: за тиждень захоплено майже 235 км² території, - Reuters

Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів повномасштабного вторгнення, зайнявши за останній тиждень територію площею майже 235 квадратних кілометрів. За листопад ворог захопив близько 600-667 кв. км української території на сході.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року, зайнявши за останній місяць територію, вдвічі меншу за Лондон", - йдеться у матеріалі.

Лінія фронту протяжністю 1000 км (620 миль) була в основному статичною протягом двох років, до останніх, менш масштабних просувань, які почалися в липні, нагадує агентство.

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Reuters із посиланням на незалежну російську новинну групу "Агенство", пише, що армія РФ встановила нові тижневі та місячні рекорди за розміром окупованої території в Україні.

"Російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів (91 квадратну милю) в Україні за останній тиждень, що є тижневим рекордом у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

У листопаді російські війська зайняли 600 кв. км, додає видання, посилаючись на дані аналітичного ресурсу DeepState, який вивчає кадри бойових дій і надає карти лінії фронту.

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Як зазначає Reuters, війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в "найнебезпечнішу" фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ - ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії.

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ сьогодні, 26 листопада, заявили, що Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Від вівторка загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 143. Окупанти продовжують здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

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