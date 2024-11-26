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Новини Війна
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Армія РФ прискорює наступ на сході України: за тиждень захоплено майже 235 км² території, - Reuters

Російські війська захопили майже 235 кв. км території України за останній тиждень

Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів повномасштабного вторгнення, зайнявши за останній тиждень територію площею майже 235 квадратних кілометрів. За листопад ворог захопив близько 600-667 кв. км української території на сході.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року, зайнявши за останній місяць територію, вдвічі меншу за Лондон", - йдеться у матеріалі. 

Лінія фронту протяжністю 1000 км (620 миль) була в основному статичною протягом двох років, до останніх, менш масштабних просувань, які почалися в липні, нагадує агентство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагалися форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі, - ОСУВ "Хортиця"

Reuters із посиланням на незалежну російську новинну групу "Агенство", пише, що армія РФ встановила нові тижневі та місячні рекорди за розміром окупованої території в Україні.

"Російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів (91 квадратну милю) в Україні за останній тиждень, що є тижневим рекордом у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

У листопаді російські війська зайняли 600 кв. км, додає видання, посилаючись на дані аналітичного ресурсу DeepState, який вивчає кадри бойових дій і надає карти лінії фронту.

Читайте також: Курахове під нашим контролем. Ворог рветься до околиць міста і намагається прорвати оборону, - ОСУВ "Хортиця"

Як зазначає Reuters, війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в "найнебезпечнішу" фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ - ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії.

Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ сьогодні, 26 листопада, заявили, що Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.

Від вівторка загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 143. Окупанти продовжують здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті майже 200 боєзіткнень. Понад 50 - на Покровському напрямку, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17160) бойові дії (3671)


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Топ коментарі
+21
На фоні прискорення парашею наступу, Украіна попужно прискорює телемарафон, який мали скасувати за рекомендціями Європи.
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26.11.2024 17:55
+20
Всем кто топил за увольнение Залужного - ну как там дела?
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26.11.2024 17:57
+11
Питання поставлене не про те, як почуває себе Залужний, а про тих, хто радів його звільненню з посади головнокомандувача.
Їм подобається те, що відбувається на фронті зараз?
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26.11.2024 18:27
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На фоні прискорення парашею наступу, Украіна попужно прискорює телемарафон, який мали скасувати за рекомендціями Європи.
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26.11.2024 17:55 Відповісти
Всем кто топил за увольнение Залужного - ну как там дела?
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26.11.2024 17:57 Відповісти
Все добре, застою на фронті немає, і в курвській області потужно наступаємо.
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26.11.2024 18:02 Відповісти
Питання поставлене не про те, як почуває себе Залужний, а про тих, хто радів його звільненню з посади головнокомандувача.
Їм подобається те, що відбувається на фронті зараз?
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26.11.2024 18:27 Відповісти
Поки Зермаки не пхали носа у справи військових, рашистів били набагато ефективніше.
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26.11.2024 18:45 Відповісти
Тоді вже Зермаки рулили діями військових. А їхня шавка Безугла заважала військовим і в Сєвєродонецьку, і в Лисичанську.
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26.11.2024 18:58 Відповісти
Ага. Так само,як рулили очима євросолідарності,яка "не побачила",що голосує за відміну конфіскації майна у корупціонерів?
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26.11.2024 19:22 Відповісти
не по тємє

контрнаступ 2023 провалився, бо:
1 не побудували укріплень від Харкова до Вугледара
2 замість атакувати лише на Мелітополь ЗЄля знімав найкращі частини на "звільнення фортеці Бахмут"

цього - НЕ було концентрації удару, що передбачає кожен наступ в усіх війнах

.
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26.11.2024 19:48 Відповісти
Зєля ОСОБИСТО знімав?
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26.11.2024 19:53 Відповісти
ЗЄля - верховний головнокомандувач, якщо ти забув

то виходить що - особисто

ЗЄля особисто несе відповідальність за поразку України !

чи може солдати Миколи, який не втримали опорніки на фронті ?

.
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26.11.2024 20:07 Відповісти
Залужний за дублювання і виконання "злочинних" наказів Зєлі відповідальності не несе? Чи "єтадруґоє"?
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26.11.2024 20:21 Відповісти
Залужний законом зобов'язаний виконувати накази старших начальників, а якщо цього не робить то вчиняє злочин проти держави Україна.Ви хоча б текст присяги українця прочитайте, що клятвою обіцяють українському народові вступаючи на військову службу.
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26.11.2024 21:05 Відповісти
Я не була присутня на засіданнях Ставки, де верховодять Зермаки, тому не знаю хто саме і куди гнав.
Зєля призначав і звільняв командуючих через голову Залужного. Наприклад, командуючого ССО Хоренка.
Не виключно, що він і задачі нарізав командуючим напрямків на свій розсуд.
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26.11.2024 18:56 Відповісти
Трехступенчатый план.
1. Вмешиваемся и назначаем своих.
2. Они все просирают.
3. Обвиням Залужного.
4. Увольняем Залужного.
5. Свои просирают еще больше.
6. ?
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26.11.2024 18:59 Відповісти
То чому ж Валєра досі не озвучив "всю страшну правду",а навпаки-кидався в обійми Зєлі,а зараз ниє з Лондона про потужність рашки,************ нас до помиральної ями?
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26.11.2024 19:18 Відповісти
Его правда понятна и без него. Если тебе не понятна, то ты просто умственно отсталый. Я не поддерживаю как многие Залужного-преза или еще что-то такое. Ты не найдешь моих комментаривает в разделах опросов на эту тему.
Но мне ясно одно - чел был компетентен, но такие тупые свиньи как ты этого понять не способны.
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26.11.2024 19:27 Відповісти
А чому тебе тк плющить,дірявий? По суті є що заперечити? Я десь збрехав? І пиши українською,бо я козлячого бекання не розумію.
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26.11.2024 19:34 Відповісти
По сути ты лживая тупая мразь.
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26.11.2024 19:35 Відповісти
Пора в спам, таваріщь !

Балтаєшь много

.
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26.11.2024 20:09 Відповісти
Укоротіть поета-вивод ясєн. І нож в нєґо-но счастлів он вісєть на остріє,зарєзанний за ТО,что бил опасєн. Жалею вас, работникчкі кацапскіх ботофєрм-ТОМІТЄСЬ,КАК НАЛОЖНІЦИ В ҐАРЄМЄ...
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26.11.2024 20:30 Відповісти
Таваріщі твої у посадці під Кураховим лисись годуюь
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26.11.2024 20:32 Відповісти
Він не мовчить, він розказує світу правду про цю війну, яка вже не є конфліктом двох держав.
Він говорить про потреби ЗСУ, просить без хамства і образ про допомогу для України.
Його поважають, до нього дослухаються.
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26.11.2024 19:40 Відповісти
опублікуй стенограму мовчання Залужного на ставках, а після вякай

якби не Залужний, України вже просто не було б

Залужний організував спротив в перші дні, тижні і місяці війни

.
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26.11.2024 19:53 Відповісти
Київ врятував і харківщину відбив Сирський,яким керував Залужний,що підпорядковувався Зелі. Сирський-зрадник,Залужний-гєній,Зєля-зрадник. Я вірно зрозумів алгоритм?
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26.11.2024 20:43 Відповісти
сомневаюсь, что на этом сайте кто-то топил за его увольнение, тут наоборот на нем все помешаны. хотя при нем было бы тоже самое. мой бывший сотрудник из всу рассказывал такую дичь про свое командование в период 2022 года (времена управления Залужного), что я просто не могу про это тут писать, меня тупо назовут ботом, замаскированным кацапом, а потом тупо забанят
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26.11.2024 18:49 Відповісти
Ти забрехався. Ти завжди брешеш. 🙂
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26.11.2024 19:53 Відповісти
Яка там назва у найбільшої фракції "сліпої" до корупціонерів опозиції?
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26.11.2024 20:07 Відповісти
Дехто санчес вчора довго розпинався, що потрібно спілкуватись по темі, хоча і тулив обговорення зовсім не по темі статті. 😏
Сьогодні той же санчес вже забув про свої принципи.
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26.11.2024 20:37 Відповісти
нет, я говорю про то, как комбаты гробят людей, что при сырском, что при залужном. а что касается километров за неделю, то ты что, в 2022 году был на орбите Земли, не в курсе, что тогда было ?! да мы тогда при Залужном за пару-тройку дней потеряли весь юг, тысячи, десятки тысяч квадратных километров !
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26.11.2024 19:23 Відповісти
Ты пишешь про частности. Это как винить главу корпорации, что его работников там эксплуатируют в каком-то отделении. Про Залужного я написал пост выше - потеряли не при Залужном, а при Зеленском.
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26.11.2024 19:25 Відповісти
У него не было власти. В Украине армия подчиняется президенту.
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26.11.2024 19:30 Відповісти
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26.11.2024 19:39 Відповісти
да-да, рафик ни в чем не виноват ! вы посмотрите на его выступления в студии тсн в декабре 2021 года, где он как и все остальные мямлил - "армии вторжения на границе нет, это все провокация и запугивание". и это все под вой всех разведок запада, что вторжение будет в ближайшие недели ! ни разу не вышел в информационное пространство и не обратился к массам, даже уже после увольнение, видимо климакс не позволяет ! уже под конец своего правления, ляпнул, что ему надо еще 500тис мяса, без всякого плана, просто дайте пол ляма рабов и я буду их класть ! а в конце вообще отмахнулся, что война зашла в угол и радостно свалил в англию, теперь вон фотки со свей женой выбрасывает в интернет, где они скаляться в камеру ! вот это переживание за свою страну и своих людей, "офигенный" главком, что ту скажешь ! мерзость бл ь!!! да на фоне такого главкома, даже мясник жуков смотрится более адекватно, этот хоть войну выиграл (хоть и ценой миллионов), а не свалил за бугор послом !
на этом я все, хватит с меня на сегодня общения с людьми, которые ментально застряли в детском возрасте, отвечать не буду.
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26.11.2024 19:50 Відповісти
Вік тут ні до чого. Це в них робота така.
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26.11.2024 19:57 Відповісти
наведи посилання на виступи Залужного перед війною

фото карточку ЗЄлі з Буковеля січень 2022 знайдеш сам в школі

.
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26.11.2024 19:58 Відповісти
в гуглі
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26.11.2024 20:10 Відповісти
наведи посилання на виступи Залужного перед війною.

Ось відео,де Залужний у лютому 22 року навішував локшину,що все буде нормально.

https://www.youtube.com/watch?v=kL4zsz3UGyM&t=6845s&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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27.11.2024 10:18 Відповісти
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26.11.2024 18:00 Відповісти
москальня несе такі втрати, що і не снилося. Їхній наступ не є несподіванкою.
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26.11.2024 18:03 Відповісти
нічого надзвичайного не відбувається: вме як книжка пише - вони наступають ми облроняємось і навпаки. Москальня швидше закінчиться. Поки Україні не дадуть гарантії перед вступом в НАТО доти буде війна. Така реальність і чудес не буває. Але на цей раз ми переможемо
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26.11.2024 18:16 Відповісти
Їх десятки мільйонів, ми утилізуємо до 2000 в день (хай до 5000 разом з пораненими). Це на десятки років війни (якщо вірно поділив), а за цей час нове покоління з'явиться.
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26.11.2024 18:35 Відповісти
Групами по 5 осіб штурмують із прикриттям з повітря та з кабами.
А ми з котлів не вилазимо. У кого втрати більше здогадатися неважко.
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26.11.2024 18:23 Відповісти
А в кого?
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26.11.2024 18:58 Відповісти
Ну так якщо військових немає в достатній кількості на фронті, то і не
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26.11.2024 18:02 Відповісти
Ви неуважно читаєте...
зверніть увагу на слово "військові" і задайтесь питанням хто такий військовий і че синонім мобілізованому...
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26.11.2024 18:15 Відповісти
такі війни тільки мобілізованими і ведуть
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26.11.2024 18:18 Відповісти
військовослужбовці -то буде правильно ....
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26.11.2024 18:21 Відповісти
То вибори будуть піся війни, коли Україну повністю захоплять та знищать?
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26.11.2024 18:04 Відповісти
Ага, будемо губера федерального округу обирати - Мертвечука. Чи його ***** сам назначить?
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26.11.2024 18:22 Відповісти
НЕ ВІРЮ!
По Зеле-Марахвону нічого подібного НЕ ГОВОРЯТЬ!
Сирський - побожився, що фронт тримається!
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26.11.2024 18:05 Відповісти
Правильні речі говорив ЮБ на Прямому.
Інакше - непоправне близько.
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26.11.2024 18:10 Відповісти
Можливо текст заголовку треба більш виважено редактувати??
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26.11.2024 18:20 Відповісти
Кто то серьезно думал что "бусифицироваными" можно оборону держать? Шановни! В 21-ом веке МОБАМИ НЕ ВОЮЮТ
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26.11.2024 18:23 Відповісти
Угу, тіко чогось кацапам вдається ними успішно наступать. Через брак броні на мотоциклах, гольфкарах та й просто пішки, з найстрашнішими втратами, але наступають.
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26.11.2024 18:44 Відповісти
Ще й як можна. І наступати можна.Просто треба створитивідповідні умови для цього.,а не шмарклі жувати,переймаючись рейтингом.
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26.11.2024 19:04 Відповісти
раща ж воює! ще і як вдало!
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26.11.2024 22:57 Відповісти
Гундос народу України нічого пояснити не хоче?
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26.11.2024 18:23 Відповісти
Все згідно плану, оманського плану..
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26.11.2024 18:27 Відповісти
Так. Успішних генералів разом з Залужним звильнили згідно вимогам кацапів .
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27.11.2024 02:16 Відповісти
" , що Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони "((((Видно ,що тупі совкові підходи лиш і вживають((
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26.11.2024 18:30 Відповісти
Добре йдуть, мабуть за графіком.
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26.11.2024 18:32 Відповісти
Оманським ЗЄлі
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26.11.2024 20:01 Відповісти
Зелин План победы работает
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26.11.2024 18:42 Відповісти
Оманський план Великої Біди України

.
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26.11.2024 20:02 Відповісти
а тим часом кремлівське ссучєне чьмо творожніков продовжує відправляти особовий склад в курьску область.
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26.11.2024 18:48 Відповісти
Авжеж. Кацапи на всіх помийках також нєґодуют з цього приводу,разом з вами
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26.11.2024 19:07 Відповісти
А сирського не треба гнати в шию разом з умеровим????
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26.11.2024 20:08 Відповісти
А кого поставити? Содоля?
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26.11.2024 20:36 Відповісти
До речі. Що Залужного послали послом подалі від України - це усі знають, А ДЕ ЗАРАЗ звільнені 16 досвідчених генералів ?
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27.11.2024 02:19 Відповісти
 
 