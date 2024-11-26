Армія РФ прискорює наступ на сході України: за тиждень захоплено майже 235 км² території, - Reuters
Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів повномасштабного вторгнення, зайнявши за останній тиждень територію площею майже 235 квадратних кілометрів. За листопад ворог захопив близько 600-667 кв. км української території на сході.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами з перших днів вторгнення 2022 року, зайнявши за останній місяць територію, вдвічі меншу за Лондон", - йдеться у матеріалі.
Лінія фронту протяжністю 1000 км (620 миль) була в основному статичною протягом двох років, до останніх, менш масштабних просувань, які почалися в липні, нагадує агентство.
Reuters із посиланням на незалежну російську новинну групу "Агенство", пише, що армія РФ встановила нові тижневі та місячні рекорди за розміром окупованої території в Україні.
"Російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів (91 квадратну милю) в Україні за останній тиждень, що є тижневим рекордом у 2024 році", - йдеться у повідомленні.
У листопаді російські війська зайняли 600 кв. км, додає видання, посилаючись на дані аналітичного ресурсу DeepState, який вивчає кадри бойових дій і надає карти лінії фронту.
Як зазначає Reuters, війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в "найнебезпечнішу" фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ - ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії.
Зазначимо, що у Генштабі ЗСУ сьогодні, 26 листопада, заявили, що Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони.
Від вівторка загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 143. Окупанти продовжують здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їм подобається те, що відбувається на фронті зараз?
контрнаступ 2023 провалився, бо:
1 не побудували укріплень від Харкова до Вугледара
2 замість атакувати лише на Мелітополь ЗЄля знімав найкращі частини на "звільнення фортеці Бахмут"
цього - НЕ було концентрації удару, що передбачає кожен наступ в усіх війнах
.
то виходить що - особисто
ЗЄля особисто несе відповідальність за поразку України !
чи може солдати Миколи, який не втримали опорніки на фронті ?
.
Зєля призначав і звільняв командуючих через голову Залужного. Наприклад, командуючого ССО Хоренка.
Не виключно, що він і задачі нарізав командуючим напрямків на свій розсуд.
1. Вмешиваемся и назначаем своих.
2. Они все просирают.
3. Обвиням Залужного.
4. Увольняем Залужного.
5. Свои просирают еще больше.
6. ?
Но мне ясно одно - чел был компетентен, но такие тупые свиньи как ты этого понять не способны.
Балтаєшь много
.
Він говорить про потреби ЗСУ, просить без хамства і образ про допомогу для України.
Його поважають, до нього дослухаються.
якби не Залужний, України вже просто не було б
Залужний організував спротив в перші дні, тижні і місяці війни
.
Сьогодні той же санчес вже забув про свої принципи.
на этом я все, хватит с меня на сегодня общения с людьми, которые ментально застряли в детском возрасте, отвечать не буду.
фото карточку ЗЄлі з Буковеля січень 2022 знайдеш сам в школі
.
Ось відео,де Залужний у лютому 22 року навішував локшину,що все буде нормально.
https://www.youtube.com/watch?v=kL4zsz3UGyM&t=6845s&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
А ми з котлів не вилазимо. У кого втрати більше здогадатися неважко.
зверніть увагу на слово "військові" і задайтесь питанням хто такий військовий і че синонім мобілізованому...
По Зеле-Марахвону нічого подібного НЕ ГОВОРЯТЬ!
Сирський - побожився, що фронт тримається!
Інакше - непоправне близько.
.