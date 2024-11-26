Росіяни намагалися форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України заперечили успішність форсування російськими військами річки Оскіл на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

В ефірі телемарафону він розповів, що росіяни продовжують спроби переправи з лівого на правий берег, проте їхні дії блокуються українськими військовими.

"Наразі той особовий склад і техніка які намагаються перейти на інший берег одразу знищуються. Навіть якщо якісь групи переправляються у кількості 8-10 осіб, то на берег виходить декілька осіб, їх знищують. Ворог намагається просочуватись та накопичуватись. в них це не виходить", - зазначив Волошин.

Раніше на мапі DeepState було зафіксовано ймовірну висадку російських військ через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ на Харківщині. Аналітики припустили, що росіяни могли переправлятися на човнах із селища Дворічне та намагалися закріпитися на позиціях однієї з українських бригад.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що наразі немає підтверджених даних про вдале просування російських військ через Оскіл у цьому районі.

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