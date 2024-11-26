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Новини
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Росіяни намагалися форсувати річку Оскіл, але зазнали невдачі, - ОСУВ "Хортиця"

оскіл

Сили оборони України заперечили успішність форсування російськими військами річки Оскіл на Куп’янському напрямку.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, інформує Цензор.НЕТ.

В ефірі телемарафону він розповів, що росіяни продовжують спроби переправи з лівого на правий берег, проте їхні дії блокуються українськими військовими.

"Наразі той особовий склад і техніка які намагаються перейти на інший берег одразу знищуються. Навіть якщо якісь групи переправляються у кількості 8-10 осіб, то на берег виходить декілька осіб, їх знищують. Ворог намагається просочуватись та накопичуватись. в них це не виходить", - зазначив Волошин.

Раніше на мапі DeepState було зафіксовано ймовірну висадку російських військ через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ на Харківщині. Аналітики припустили, що росіяни могли переправлятися на човнах із селища Дворічне та намагалися закріпитися на позиціях однієї з українських бригад.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що наразі немає підтверджених даних про вдале просування російських військ через Оскіл у цьому районі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни на човнах здійснили висадку через Оскіл південніше Новомлинська, - DeepState

Автор: 

армія рф (17160) ЗСУ (7489) Волошин Назар (101) Новомлинськ (9) Куп’янськ (734)


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Топ коментарі
+8
Чому ж сьогодні на Діпстейті зона контролю розширена?
Тому що В ефірі телемарафону всьо хорошо.
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26.11.2024 15:24
+4
Увы, но на Дип Стейт карте пладстдарм показан(((
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26.11.2024 15:24
+3
Згідно Deep State, за крайні два дні москалі висадились, закріпились та розширили плацдарм на правому березі Осколу в районі Новомлинська.
Брехня при подачі ситуації на фронті така ж небезпечна, як у медицині поставити більш оптимістичний, але помилковий діагноз важкохворій людині.
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26.11.2024 15:42
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Увы, но на Дип Стейт карте пладстдарм показан(((
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26.11.2024 15:24 Відповісти
Чому ж сьогодні на Діпстейті зона контролю розширена?
Тому що В ефірі телемарафону всьо хорошо.
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26.11.2024 15:24 Відповісти
Ну вы загнули. Почему и потому. Посмотрели марафон и исправили карту?
Почему у нас 5 пальцев? Почему их не 4?
Потому что есть перчатки, как тогда бы их носили.
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26.11.2024 16:03 Відповісти
Дістейт запізнюється на кілька днів
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26.11.2024 16:54 Відповісти
Приємна новина, ще приємніше було б, якби своєчасно спростовувалися фейки про "окопування на плацдармі".
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26.11.2024 15:26 Відповісти
заперечили успішність

Це що таке?
Українська - не рідна?
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26.11.2024 15:32 Відповісти
Згідно Deep State, за крайні два дні москалі висадились, закріпились та розширили плацдарм на правому березі Осколу в районі Новомлинська.
Брехня при подачі ситуації на фронті така ж небезпечна, як у медицині поставити більш оптимістичний, але помилковий діагноз важкохворій людині.
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26.11.2024 15:42 Відповісти
Шо за 'крайни дни'?
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26.11.2024 21:38 Відповісти
Для таких плацдармов и существуют снаряды и атакамсы с кассетами.
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26.11.2024 16:02 Відповісти
БОЕШУТЬ ЯК ДИХАЮТЬ...
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26.11.2024 17:10 Відповісти
Зеленський і Безугла на колінах просить Залужного повернутись! Бо буде хана.
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27.11.2024 08:21 Відповісти
 
 