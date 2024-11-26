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Россияне пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу, - ОСГВ "Хортица"

оскіл

Силы обороны Украины отрицают успешность форсирования российскими войсками реки Оскол на Купянском направлении.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

В эфире телемарафона он рассказал, что россияне продолжают попытки переправы с левого на правый берег, однако их действия блокируются украинскими военными.

"Сейчас тот личный состав и техника, которые пытаются перейти на другой берег, сразу уничтожаются. Даже если какие-то группы переправляются в количестве 8-10 человек, то на берег выходит несколько человек, их уничтожают. Враг пытается просачиваться и накапливаться, у них это не получается", - отметил Волошин.

Ранее на карте DeepState была зафиксирована вероятная высадка российских войск через реку Оскол южнее поселка Новомлинск на Харьковщине. Аналитики предположили, что россияне могли переправляться на лодках из поселка Двуречное и пытались закрепиться на позициях одной из украинских бригад.

В то же время Институт изучения войны (ISW) отметил, что пока нет подтвержденных данных об удачном продвижении российских войск через Оскол в этом районе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне на лодках совершили высадку через Оскол южнее Новомлинска, - DeepState

Автор: 

армия РФ (19143) ВСУ (6568) Волошин Назар (99) Новомлынск (9) Купянск (623)


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Топ комментарии
+8
Чому ж сьогодні на Діпстейті зона контролю розширена?
Тому що В ефірі телемарафону всьо хорошо.
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26.11.2024 15:24
+4
Увы, но на Дип Стейт карте пладстдарм показан(((
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26.11.2024 15:24
+3
Згідно Deep State, за крайні два дні москалі висадились, закріпились та розширили плацдарм на правому березі Осколу в районі Новомлинська.
Брехня при подачі ситуації на фронті така ж небезпечна, як у медицині поставити більш оптимістичний, але помилковий діагноз важкохворій людині.
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26.11.2024 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Увы, но на Дип Стейт карте пладстдарм показан(((
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26.11.2024 15:24 Ответить
Чому ж сьогодні на Діпстейті зона контролю розширена?
Тому що В ефірі телемарафону всьо хорошо.
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26.11.2024 15:24 Ответить
Ну вы загнули. Почему и потому. Посмотрели марафон и исправили карту?
Почему у нас 5 пальцев? Почему их не 4?
Потому что есть перчатки, как тогда бы их носили.
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26.11.2024 16:03 Ответить
Дістейт запізнюється на кілька днів
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26.11.2024 16:54 Ответить
Приємна новина, ще приємніше було б, якби своєчасно спростовувалися фейки про "окопування на плацдармі".
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26.11.2024 15:26 Ответить
заперечили успішність

Це що таке?
Українська - не рідна?
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26.11.2024 15:32 Ответить
Згідно Deep State, за крайні два дні москалі висадились, закріпились та розширили плацдарм на правому березі Осколу в районі Новомлинська.
Брехня при подачі ситуації на фронті така ж небезпечна, як у медицині поставити більш оптимістичний, але помилковий діагноз важкохворій людині.
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26.11.2024 15:42 Ответить
Шо за 'крайни дни'?
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26.11.2024 21:38 Ответить
Для таких плацдармов и существуют снаряды и атакамсы с кассетами.
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26.11.2024 16:02 Ответить
БОЕШУТЬ ЯК ДИХАЮТЬ...
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26.11.2024 17:10 Ответить
Зеленський і Безугла на колінах просить Залужного повернутись! Бо буде хана.
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27.11.2024 08:21 Ответить
 
 