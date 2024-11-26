Россияне пытались форсировать реку Оскол, но потерпели неудачу, - ОСГВ "Хортица"

Силы обороны Украины отрицают успешность форсирования российскими войсками реки Оскол на Купянском направлении.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ.

В эфире телемарафона он рассказал, что россияне продолжают попытки переправы с левого на правый берег, однако их действия блокируются украинскими военными.

"Сейчас тот личный состав и техника, которые пытаются перейти на другой берег, сразу уничтожаются. Даже если какие-то группы переправляются в количестве 8-10 человек, то на берег выходит несколько человек, их уничтожают. Враг пытается просачиваться и накапливаться, у них это не получается", - отметил Волошин.

Ранее на карте DeepState была зафиксирована вероятная высадка российских войск через реку Оскол южнее поселка Новомлинск на Харьковщине. Аналитики предположили, что россияне могли переправляться на лодках из поселка Двуречное и пытались закрепиться на позициях одной из украинских бригад.

В то же время Институт изучения войны (ISW) отметил, что пока нет подтвержденных данных об удачном продвижении российских войск через Оскол в этом районе.

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