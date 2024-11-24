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Новости Война
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Россияне на лодках совершили высадку через Оскол к югу от Новомлинска, - DeepState

Росіяни переправились через Оскіл

Подразделения вражеских войск осуществили переправу через реку Оскол и смогли закрепиться на западном берегу.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня 24 ноября враг совершил довольно неожиданную операцию - на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу.

"Это не просто преодоление водной преграды ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад. Надеемся россиян выкурят и ЛБЗ вернется на место. Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Двуречанской и Купянской громад об эвакуации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все атаки врага на Купянск были отбиты, сейчас угрозы городу нет, - начальник Генштаба Баргилевич

Автор: 

Харьковская область (734) Новомлынск (9) Двуречное (4)


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Топ комментарии
+33
ах, нє атвлєкайтє бубачку па пустякам - он планіруєт новий план...
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25.11.2024 00:00
+26
Неожиданно? Ето при том что каждый день об етом говорили? Такое ощущение что у нас вообще нету обороны и никого нет на позициях. А хенерал Творожков потихоньку сдает территории
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24.11.2024 23:52
+24
"Перепливли річку й зайняли позиції бригади" - перед носом бригади пливуть човни і вони просто дивляться, чи як?
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24.11.2024 23:55
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Баргилевич же сказав - тихо - ша! - Куп"янську нічого не загрожує
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24.11.2024 23:35 Ответить
Поки масам показують, як дригають обрубками ніг недобиті орки, інші орки цілком неушкоджені займають наві наші території. Але це показувать ніззя, бо це нєожиданность, мля.
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25.11.2024 03:39 Ответить
Неожиданно? Ето при том что каждый день об етом говорили? Такое ощущение что у нас вообще нету обороны и никого нет на позициях. А хенерал Творожков потихоньку сдает территории
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24.11.2024 23:52 Ответить
Ето типо так же неожиданно рашисты притащили десятки лодок и на них переправились на другой берег как и судя из статьи ниже один наш герой чуть ли не в самых трусах бегает по линии фронта и в одиночку отбивает атаку десятков рашистов неожиданно появившихся на наших позициях. Что млять там вообще на фронте происходит? И в ето же время в тылу почти 50тыс мордатых ТЦКшников и мусоров насилуют проституток?
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25.11.2024 00:04 Ответить
Кстати, за те мины к минометам которые не стреляют и застряют в трубах уже нашли предателя и кто то ответил или сейчас их хенерал Творожков списывает на то типо мы ими же отбиваем захваченные врагом позиции на Осколе?
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25.11.2024 00:10 Ответить
А мордаті Суворови напевне мріють знову в альпи замість на схід, бо він останній в списку боронити свій дім
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25.11.2024 00:35 Ответить
"Перепливли річку й зайняли позиції бригади" - перед носом бригади пливуть човни і вони просто дивляться, чи як?
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24.11.2024 23:55 Ответить
Складається враження, шо там СЗЧ стовідсоткове разом з командуванням...
сирський, не бажаєш пояснити ситуацію про "неочікувану операцію"? Чи тобі нема коли, бо ти сміхом заливаєшся на усі 32 з іноземними гостями? Чи кляті волонтери вчасно розвіддрони бійцям не підкинули?
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25.11.2024 01:21 Ответить
Потрібні весільні дрони (мавіки).
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25.11.2024 06:10 Ответить
Там сіра зона. Кацапи усе контролюють з безпілотників та артою. Проти них- тероборона з калашами та нестріляючими двома мінометами. Неможливо навіть тіла загиблих забрати. Час зрозуміти що забезпечення в кацапів в 10 разів краще. До речі, я з трофейною аптечкою ходжу.
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25.11.2024 08:00 Ответить
Триндець... згадується 22 рік, коли сміялись з їхніх аптечок де були лише джгут та бинт, тому цапи відбирали аптечки у полонених та шукали в наших убитих.
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25.11.2024 08:45 Ответить
А тепер я з забарвленого кацапа зняв.
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25.11.2024 10:06 Ответить
Але чого дивуватися кацапи шукають можливість всіма правдами та не правдами перемогти, а у нас шукають можливість як би це вкрасти в країни, он не вибухаючі міни новий тому доказ.
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25.11.2024 08:49 Ответить
ах, нє атвлєкайтє бубачку па пустякам - он планіруєт новий план...
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25.11.2024 00:00 Ответить
Птахи Мадяра вже знають? Може Rusoriz вже літає???
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25.11.2024 00:33 Ответить
Птахи Мадяра не можуть закрити одночасно всі напрямки.
Русоріз - це ФПВ-дрони, а не розвідка.
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25.11.2024 01:54 Ответить
На діпстейті цього поки немає, хто повідомляє?
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25.11.2024 01:11 Ответить
А просирський з блогерами піариться, мерзота!
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25.11.2024 03:42 Ответить
Якшо правда - просто втекли з позіцій. Можливо відсутнє б/к.
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25.11.2024 04:57 Ответить
Щось відосіки гугнявого не допомагають...
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25.11.2024 05:46 Ответить
Деяки ЗМи пишуть що несподівано форсонули орки річку Оскол... Незателофонували орки чи що??? Віримо ЗСУ!!!!! Орки будуть купатися в Осколі
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25.11.2024 06:26 Ответить
Обкурені та обколоті орки, хворі на СНІД та гепатит, хотіли дизертувати на надувному матраці, але заблукали "в тумані" і випадково заплили на наші позиції.
Такою буде версія ЦПД...
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25.11.2024 07:02 Ответить
Сырок командует. По всему фронту обвал(. В велыку новосилку неожиданно заехали, тут неожиданно форсировали и тп(
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25.11.2024 07:54 Ответить
Як же так?Орки повинні форсувати водну перешкоду, а не спокійно перепливати її під носом у тих, хто обороняється.
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25.11.2024 13:23 Ответить
Сирок віддає потроху, як і заплановано
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25.11.2024 14:40 Ответить
 
 