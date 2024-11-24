Россияне на лодках совершили высадку через Оскол к югу от Новомлинска, - DeepState
Подразделения вражеских войск осуществили переправу через реку Оскол и смогли закрепиться на западном берегу.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сегодня 24 ноября враг совершил довольно неожиданную операцию - на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу.
"Это не просто преодоление водной преграды ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад. Надеемся россиян выкурят и ЛБЗ вернется на место. Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Двуречанской и Купянской громад об эвакуации", - говорится в сообщении.
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+33 Андрій Богатир
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+26 ALEX SUROVV #593022
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+24 Germes #584709
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сирський, не бажаєш пояснити ситуацію про "неочікувану операцію"? Чи тобі нема коли, бо ти сміхом заливаєшся на усі 32 з іноземними гостями? Чи кляті волонтери вчасно розвіддрони бійцям не підкинули?
Русоріз - це ФПВ-дрони, а не розвідка.
Такою буде версія ЦПД...