Россияне на лодках совершили высадку через Оскол к югу от Новомлинска, - DeepState

Подразделения вражеских войск осуществили переправу через реку Оскол и смогли закрепиться на западном берегу.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня 24 ноября враг совершил довольно неожиданную операцию - на лодках из Двуречного переплыли Оскол и закрепились на западном берегу.

"Это не просто преодоление водной преграды ради фото, ведь противник занял позиции одной из наших бригад. Надеемся россиян выкурят и ЛБЗ вернется на место. Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Двуречанской и Купянской громад об эвакуации", - говорится в сообщении.

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