Росіяни на човнах здійснили висадку через Оскіл південніше Новомлинська, - DeepState
Підрозділи ворожих військ здійснили переправу через річку Оскіл та змогли закріпитись на західному березі.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що сьогодні 24 листопада ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі.
"Це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Сподіваємося росіян викурять і ЛБЗ повернеться на місце. Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+33 Андрій Богатир
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+26 ALEX SUROVV #593022
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+24 Germes #584709
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сирський, не бажаєш пояснити ситуацію про "неочікувану операцію"? Чи тобі нема коли, бо ти сміхом заливаєшся на усі 32 з іноземними гостями? Чи кляті волонтери вчасно розвіддрони бійцям не підкинули?
Русоріз - це ФПВ-дрони, а не розвідка.
Такою буде версія ЦПД...