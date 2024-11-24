Росіяни на човнах здійснили висадку через Оскіл південніше Новомлинська, - DeepState

Підрозділи ворожих військ здійснили переправу через річку Оскіл та змогли закріпитись на західному березі.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні 24 листопада ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі.

"Це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Сподіваємося росіян викурять і ЛБЗ повернеться на місце. Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", - йдеться в повідомленні.

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