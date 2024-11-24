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Новини Війна
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Росіяни на човнах здійснили висадку через Оскіл південніше Новомлинська, - DeepState

Росіяни переправились через Оскіл

Підрозділи ворожих військ здійснили переправу через річку Оскіл та змогли закріпитись на західному березі.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що сьогодні 24 листопада ворог здійснив доволі неочікувану операцію — на човнах з Дворічного перепливли Оскіл та закріпилися на західному березі.

"Це не просто подолання водної перешкоди заради фото, адже противник зайняв позиції однієї з наших бригад. Сподіваємося росіян викурять і ЛБЗ повернеться на місце. Такі події несуть за собою активізацію артилерійського та мінометного вогню, тому нагадуємо жителям Дворічанської та Куп'янської громад про евакуацію", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі атаки ворога на Куп’янськ були відбиті, наразі загрози місту немає, - начальник Генштабу Баргилевич

Автор: 

Харківська область (780) Новомлинськ (9) Дворічне (4)


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Топ коментарі
+33
ах, нє атвлєкайтє бубачку па пустякам - он планіруєт новий план...
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25.11.2024 00:00
+26
Неожиданно? Ето при том что каждый день об етом говорили? Такое ощущение что у нас вообще нету обороны и никого нет на позициях. А хенерал Творожков потихоньку сдает территории
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24.11.2024 23:52
+24
"Перепливли річку й зайняли позиції бригади" - перед носом бригади пливуть човни і вони просто дивляться, чи як?
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24.11.2024 23:55
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Баргилевич же сказав - тихо - ша! - Куп"янську нічого не загрожує
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24.11.2024 23:35 Відповісти
Поки масам показують, як дригають обрубками ніг недобиті орки, інші орки цілком неушкоджені займають наві наші території. Але це показувать ніззя, бо це нєожиданность, мля.
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25.11.2024 03:39 Відповісти
Неожиданно? Ето при том что каждый день об етом говорили? Такое ощущение что у нас вообще нету обороны и никого нет на позициях. А хенерал Творожков потихоньку сдает территории
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24.11.2024 23:52 Відповісти
Ето типо так же неожиданно рашисты притащили десятки лодок и на них переправились на другой берег как и судя из статьи ниже один наш герой чуть ли не в самых трусах бегает по линии фронта и в одиночку отбивает атаку десятков рашистов неожиданно появившихся на наших позициях. Что млять там вообще на фронте происходит? И в ето же время в тылу почти 50тыс мордатых ТЦКшников и мусоров насилуют проституток?
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25.11.2024 00:04 Відповісти
Кстати, за те мины к минометам которые не стреляют и застряют в трубах уже нашли предателя и кто то ответил или сейчас их хенерал Творожков списывает на то типо мы ими же отбиваем захваченные врагом позиции на Осколе?
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25.11.2024 00:10 Відповісти
А мордаті Суворови напевне мріють знову в альпи замість на схід, бо він останній в списку боронити свій дім
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25.11.2024 00:35 Відповісти
"Перепливли річку й зайняли позиції бригади" - перед носом бригади пливуть човни і вони просто дивляться, чи як?
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24.11.2024 23:55 Відповісти
Складається враження, шо там СЗЧ стовідсоткове разом з командуванням...
сирський, не бажаєш пояснити ситуацію про "неочікувану операцію"? Чи тобі нема коли, бо ти сміхом заливаєшся на усі 32 з іноземними гостями? Чи кляті волонтери вчасно розвіддрони бійцям не підкинули?
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25.11.2024 01:21 Відповісти
Потрібні весільні дрони (мавіки).
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25.11.2024 06:10 Відповісти
Там сіра зона. Кацапи усе контролюють з безпілотників та артою. Проти них- тероборона з калашами та нестріляючими двома мінометами. Неможливо навіть тіла загиблих забрати. Час зрозуміти що забезпечення в кацапів в 10 разів краще. До речі, я з трофейною аптечкою ходжу.
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25.11.2024 08:00 Відповісти
Триндець... згадується 22 рік, коли сміялись з їхніх аптечок де були лише джгут та бинт, тому цапи відбирали аптечки у полонених та шукали в наших убитих.
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25.11.2024 08:45 Відповісти
А тепер я з забарвленого кацапа зняв.
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25.11.2024 10:06 Відповісти
Але чого дивуватися кацапи шукають можливість всіма правдами та не правдами перемогти, а у нас шукають можливість як би це вкрасти в країни, он не вибухаючі міни новий тому доказ.
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25.11.2024 08:49 Відповісти
ах, нє атвлєкайтє бубачку па пустякам - он планіруєт новий план...
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25.11.2024 00:00 Відповісти
Птахи Мадяра вже знають? Може Rusoriz вже літає???
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25.11.2024 00:33 Відповісти
Птахи Мадяра не можуть закрити одночасно всі напрямки.
Русоріз - це ФПВ-дрони, а не розвідка.
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25.11.2024 01:54 Відповісти
На діпстейті цього поки немає, хто повідомляє?
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25.11.2024 01:11 Відповісти
А просирський з блогерами піариться, мерзота!
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25.11.2024 03:42 Відповісти
Якшо правда - просто втекли з позіцій. Можливо відсутнє б/к.
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25.11.2024 04:57 Відповісти
Щось відосіки гугнявого не допомагають...
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25.11.2024 05:46 Відповісти
Деяки ЗМи пишуть що несподівано форсонули орки річку Оскол... Незателофонували орки чи що??? Віримо ЗСУ!!!!! Орки будуть купатися в Осколі
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25.11.2024 06:26 Відповісти
Обкурені та обколоті орки, хворі на СНІД та гепатит, хотіли дизертувати на надувному матраці, але заблукали "в тумані" і випадково заплили на наші позиції.
Такою буде версія ЦПД...
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25.11.2024 07:02 Відповісти
Сырок командует. По всему фронту обвал(. В велыку новосилку неожиданно заехали, тут неожиданно форсировали и тп(
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25.11.2024 07:54 Відповісти
Як же так?Орки повинні форсувати водну перешкоду, а не спокійно перепливати її під носом у тих, хто обороняється.
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25.11.2024 13:23 Відповісти
Сирок віддає потроху, як і заплановано
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25.11.2024 14:40 Відповісти
 
 