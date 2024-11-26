Дрон-камікадзе обігнав ворожу бронетехніку і уразив танк, а також БМП-2 окупантів на Харківщині. ВIДЕО
На Харківщині бійці підрозділу "Primus" 3-ої окремої штурмової бригади взяли на обгін та уразили з FPV-дрона ворожий танк і БМП-2. А також знищили ворожу антену і бліндаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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Они это всё уничтожили одним дроном?