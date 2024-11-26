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Дрон-камікадзе обігнав ворожу бронетехніку і уразив танк, а також БМП-2 окупантів на Харківщині. ВIДЕО

На Харківщині бійці підрозділу "Primus" 3-ої окремої штурмової бригади взяли на обгін та уразили з FPV-дрона ворожий танк і БМП-2. А також знищили ворожу антену і бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Сили оборони відбили ворожий штурм, знищили БМП та ліквідували піхотинців, які намагалися втекти у лісопосадку. ВIДЕО

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танк (2057) БМП (407) 3 Окрема штурмова бригада (417)


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валодька не лох,оно лошара..
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26.11.2024 19:08 Відповісти
"Primus" розкочегарився і розпочав "палити і зігрівати"
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26.11.2024 19:30 Відповісти
Что по заголовку. Что по тексту
Они это всё уничтожили одним дроном?
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26.11.2024 21:28 Відповісти
 
 