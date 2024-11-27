"Сначала просачивание, потом накопление": ОСГВ "Хортица" о новой тактике российских оккупантов

Российские оккупационные войска применяет тактику штурмовых групп, которые проводятся в несколько волн, - враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех, до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники.

Об этом LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех, до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники. Далее если повезет дойти до укрытия, дождаться следующей второй пятерки и потом проводить уже штурмовые действия. А если не повезет, наши воины их уничтожат, то навсегда остаться в том месте, откуда начинали штурм", - сказал он.

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Таким образом, добавил Волошин, россияне используют тактику сначала просачивания, а затем накопления.

Обычно, для доставки штурмовых групп как можно ближе к украинским позициям, россияне используют как бронетехнику, так и высокомобильные транспортные средства, такие как мотоциклы, багги и квадроциклы, говорит представитель "Хортицы".

Также активно применяется автомобильная техника, от грузовиков до легковых авто, которые они забирают у местного населения. Кроме того, широко используются УАЗ "буханки", которые являются характерными для российской армии.

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"Такие разнородные колонны обычно поражаются огнем нашей артиллерии или с помощью FPV-дронов", - подытожил Волошин.