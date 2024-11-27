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Новости Война
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"Сначала просачивание, потом накопление": ОСГВ "Хортица" о новой тактике российских оккупантов

Російські окупаційні війська

Российские оккупационные войска применяет тактику штурмовых групп, которые проводятся в несколько волн, - враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех, до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники.

Об этом LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Враг может выдвигаться на штурм малыми пехотными группами от трех, до пяти или 10 человек без привлечения бронетехники. Далее если повезет дойти до укрытия, дождаться следующей второй пятерки и потом проводить уже штурмовые действия. А если не повезет, наши воины их уничтожат, то навсегда остаться в том месте, откуда начинали штурм", - сказал он.

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Таким образом, добавил Волошин, россияне используют тактику сначала просачивания, а затем накопления.

Обычно, для доставки штурмовых групп как можно ближе к украинским позициям, россияне используют как бронетехнику, так и высокомобильные транспортные средства, такие как мотоциклы, багги и квадроциклы, говорит представитель "Хортицы".

Также активно применяется автомобильная техника, от грузовиков до легковых авто, которые они забирают у местного населения. Кроме того, широко используются УАЗ "буханки", которые являются характерными для российской армии.

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"Такие разнородные колонны обычно поражаются огнем нашей артиллерии или с помощью FPV-дронов", - подытожил Волошин.

Автор: 

армия РФ (19143) Волошин Назар (99)


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Топ комментарии
+5
Про цю тактику Юрій Бутусов вже більше ніж півроку розповідає.
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27.11.2024 12:27
+3
Скорее уже старая.
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27.11.2024 12:23
+3
Непогано просочуються, по кілька десятків квадратних кілометрів за добу
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27.11.2024 13:14
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Скорее уже старая.
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27.11.2024 12:23 Ответить
Про цю тактику Юрій Бутусов вже більше ніж півроку розповідає.
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27.11.2024 12:27 Ответить
Тобто всі все знають, але протидії досі нема?
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27.11.2024 12:33 Ответить
Протів лома нєт прійома, єслі нєт другого лома.
Багато-багато дронів зі скидами і розвідників, стійких до РЕБ.
І то допоможе, якщо погода гарна. В туман і дощ русні роздолля.
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27.11.2024 12:42 Ответить
Були артилерійські міни...
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27.11.2024 14:58 Ответить
Непогано просочуються, по кілька десятків квадратних кілометрів за добу
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27.11.2024 13:14 Ответить
"Просочування" це стара китайська тактика, ефективна за відсутності суцільної захищеної лінії оборони.
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27.11.2024 13:42 Ответить
Спочатку просочування, потім накопичення, і на останок здача у полон.
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27.11.2024 14:10 Ответить
Цю "нову тактику", Назар Волошин, ворог вже давно використовує.
Більше не знайшлося про що розповісти?
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27.11.2024 14:56 Ответить
Можна зрозуміти ,що в ЗСУ командувати нема кому залишилися одні презер.....,три роки,стільки наших дітей -воїнів загинуло,для того щоби ви гниди здали Україну на чолі з вашим недоумком.
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27.11.2024 14:59 Ответить
 
 