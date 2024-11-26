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Новости Война
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Украинские воины отбросили врага от Купянска и контролируют ситуацию на подступах, - ОСГВ "Хортиця"

ОСУВ Хортиця: Сили оборони контролюють ситуацію на підступах до Куп'янська

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов от Купянска Харьковской области и контролируют ситуацию на подступах к городу. Вражеская техника сразу уничтожается нашими огневыми средствами.

Об этом сообщил в телеэфире представитель ОСГВ "Хортиця" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Они (оккупанты - ред.) пытаются просачиваться малыми штурмовыми группами, а потом накапливаться. Это - без привлечения большого количества бронетехники. На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купянска, - ред.) отброшен", - сказал Волошин.

По его словам, техника и враг, пытающийся перейти на другой берег, сразу уничтожается нашими как огневыми средствами, так и FPV-дронами.

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"Там все находится под контролем наших Сил обороны. Даже если какие-то группы и переправляются в количестве 8 или 10 человек, то из этого количества поднимаются на берег около 2-3 человек. То есть враг уничтожается и там", - добавил Волошин.

Напомним, ранее на карте DeepState была зафиксирована вероятная высадка российских войск через реку Оскол южнее поселка Новомлинск на Харьковщине. Аналитики предположили, что россияне могли переправляться на лодках из поселка Двуречное и пытались закрепиться на позициях одной из украинских бригад.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (344) ВСУ (6568) Волошин Назар (99) Купянск (623)


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Бережи Вас, Боже, воїни світла..
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26.11.2024 17:12 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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26.11.2024 17:14 Ответить
Слава ЗСУ 🇺🇦
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26.11.2024 17:17 Ответить
Слава ЗСУ!
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26.11.2024 17:25 Ответить
 
 