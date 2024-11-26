Українські воїни відкинули ворога від Куп’янська та контролюють ситуацію на підступах, - ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони України відкинули російських окупантів від Куп’янська Харківської області й контролюють ситуацію на підступах до міста. Ворожа техніка одразу знищується нашими вогневими засобами.

Про це повідомив у телеефірі речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ.

Вони (окупанти - ред.) намагаються просочуватися малими штурмовими групами, а потім накопичуватися. Це без залучення великої кількості бронетехніки. На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста (Куп’янська, - ред.) відкинутий", - сказав Волошин.

За його словами, техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами.

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"Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості 8 чи 10 осіб, то з цієї кількості підіймаються на берег близько 2-3 осіб. Тобто ворог знищується і там", - додав Волошин.

Нагадаємо, раніше на мапі DeepState було зафіксовано ймовірну висадку російських військ через річку Оскіл південніше селища Новомлинськ на Харківщині. Аналітики припустили, що росіяни могли переправлятися на човнах із селища Дворічне та намагалися закріпитися на позиціях однієї з українських бригад.

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