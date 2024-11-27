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Новини Війна
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Понад 600 осіб залишаються у Кураховому, вони відмовилися від евакуації, - ОСУВ "Хортиця"

У Кураховому залишаються понад 600 осіб

У місті Курахове на Донеччині залишаються 625 осіб, дітей немає. 

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, понад 600 людей, про яких йдеться, це ті, хто навідріз відмовився від евакуації.

У Кураховому залишаються понад 600 осіб

"Діти та представники вразливої категорії населення вже давно евакуйовані в безпечні місця", - сказав Волошин.

Ситуація у Кураховому

Речник зазначив, що ворог намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до Курахового та прорвати оборону міста. Паралельно інтенсивно обстрілює місто керованими авіаційними бомбами.

Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці. Курахове під контролем ЗСУ, додав Волошин.

Читайте: "Спочатку просочування, потім накопичення": ОСУВ "Хортиця" про нову тактику російських окупантів

Автор: 

Волошин Назар (101) Курахове (122)


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Топ коментарі
+10
основне, не забудьте їм пенсії в окупації (чи за окупацію Україною?) платити і з повагою відноситись до їхнього рішення... Хтось заперечить, що це не ждуни?
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27.11.2024 12:49
+9
Чекають своїх етнічних родичів. І дочекаються, якщо КАБ не прийде першим.
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27.11.2024 12:44
+9
Потім будуть волати, що Україна їх кинула на призволяще...
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27.11.2024 12:51
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Чекають своїх етнічних родичів. І дочекаються, якщо КАБ не прийде першим.
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27.11.2024 12:44 Відповісти
основне, не забудьте їм пенсії в окупації (чи за окупацію Україною?) платити і з повагою відноситись до їхнього рішення... Хтось заперечить, що це не ждуни?
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27.11.2024 12:49 Відповісти
Потім будуть по вулицях валятися з дірками в головах. Ну то такоє тож от сваіх мальчікав.
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27.11.2024 12:49 Відповісти
Потім будуть волати, що Україна їх кинула на призволяще...
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27.11.2024 12:51 Відповісти
Вони расейським военкорам одразу на Кремль-Тв виступають як біндерівці перевдягнені в форму РФ розстрілюють цивільних щоб росіянцям не дістались.
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27.11.2024 12:59 Відповісти
100% ждуни.
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27.11.2024 13:08 Відповісти
Увага, АКЦІЯ!
Ватники, приєднуйтеся до клюбу "600 курахівських ждунів"!
Бонус: аусвайс з двоголовою дохлою куркою!
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27.11.2024 13:12 Відповісти
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27.11.2024 13:17 Відповісти
Та і хрен з ними.
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27.11.2024 13:57 Відповісти
Якби ж то, вони активно здають сусідів на катування або ще гірше...
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27.11.2024 14:27 Відповісти
Такі всі розумні. Здалеку! Покинути просто так все, що все життя створював не так просто. Компенсації та виплати українські - мізерні. Не просто так в різні маріуполі так активно жителі повертаються...
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27.11.2024 14:09 Відповісти
Тому що zeмародерня УСЕ робить для знищення ВПО, зняли практично усі виплати, підняли податки тощо...
А там чекають, платять підвищені пенсії, мат.капітали, іпотеки практично без %, і Україна платить - хіба погано влаштувалися?
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27.11.2024 14:29 Відповісти
Та кому ти намагаєшся щось пояснити, тут наполовину сидять інваліди, наполовину кровожерливі пенси десь з-поза Збруча і розказують про те, як погано вчиняють ті, хто з розпачу залишається на окупованій території.
Очевидно, що хто змогли виїхати вони поїхали, або ті, хто хотіли. В першому випадку я не певен, що можна засуджувати якусь бабку чи діда як 70 років прожили там на одному місці і куди вони поїдуть, знімати квартиру в Львові чи Києві? Це смішно. Легко вийобуватись, коли ти десь на Галичині воюєш перед телеком, дещо важче, коли десь в Харкові (я мовчу про передову, як-то всякі Курахово і Покровськи)
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27.11.2024 16:25 Відповісти
 
 