Понад 600 осіб залишаються у Кураховому, вони відмовилися від евакуації, - ОСУВ "Хортиця"
У місті Курахове на Донеччині залишаються 625 осіб, дітей немає.
Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, понад 600 людей, про яких йдеться, це ті, хто навідріз відмовився від евакуації.
"Діти та представники вразливої категорії населення вже давно евакуйовані в безпечні місця", - сказав Волошин.
Ситуація у Кураховому
Речник зазначив, що ворог намагається зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль шляхи, які ведуть до Курахового та прорвати оборону міста. Паралельно інтенсивно обстрілює місто керованими авіаційними бомбами.
Сили оборони стримують наступальні дії противника, завдаючи йому втрат в живій силі та техніці. Курахове під контролем ЗСУ, додав Волошин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ватники, приєднуйтеся до клюбу "600 курахівських ждунів"!
Бонус: аусвайс з двоголовою дохлою куркою!
А там чекають, платять підвищені пенсії, мат.капітали, іпотеки практично без %, і Україна платить - хіба погано влаштувалися?
Очевидно, що хто змогли виїхати вони поїхали, або ті, хто хотіли. В першому випадку я не певен, що можна засуджувати якусь бабку чи діда як 70 років прожили там на одному місці і куди вони поїдуть, знімати квартиру в Львові чи Києві? Це смішно. Легко вийобуватись, коли ти десь на Галичині воюєш перед телеком, дещо важче, коли десь в Харкові (я мовчу про передову, як-то всякі Курахово і Покровськи)