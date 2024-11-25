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На фронті є випадки, коли солдати РФ вкорочують собі віку, бо бояться полону, - ОСУВ "Хортиця"

Випадки самогубства окупантів у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця

На фронті фіксуються випадки, коли російські окупанти вкорочують собі віку, аби не здаватися у полон, однак чимало з солдатів РФ надають перевагу полону. 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

На запитання, чи є у зоні відповідальності "Хортиці" випадки самогубств з боку росіян, Волошин відповів ствердно.

"Тут потрібно зважати, що російська пропаганда активно працює на те, щоби переконати їхній особовий склад, що у полоні на них чекають страшні катування та смерть. Цю інформацію доносять не лише через засоби пропаганди, а і їхнє командування безпосередньо", – сказав речник.

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Попри це, в зоні відповідальності "Хортиці" часто трапляються випадки, коли окупанти здаються в полон, додав Волошин.

Зокрема, за останній тиждень 42 росіянина добровільно склали зброю. Це сталося протягом кількох днів різними групами. Лише 24 листопада вдалося взяти в полон 13 військових РФ.

Крім того, розповів речник "Хортиці", був випадок, коли один з окупантів під час здачі в полон сказав українським бійцям, що "краще бути в полоні, ніж померти від своїх командирів".

За його словами, російські командири погрожували росіянину смертю.

Загалом за минулий тиждень на сході, в зоні відповідальності ОСУВ, окупанти втратили 7366 військових.

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Автор: 

армія рф (17337) самогубство (633) ОСУВ Хортиця (362) Волошин Назар (101)


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Топ коментарі
+7
Бажано щоб робили це ще до виходу на "ноль", менше роботи нашим хлопцям буде.
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25.11.2024 19:10
+6
Почитай Гаагські та Женевські конвенції, де говориться про статус військовополоненого та умови і момент його отримання - і не пиши дурниць... Бо коли вони "просто здаються в полон" - то наші навіть дроном дорогу вказують... А коли "воно" шмаляє з автомата по дрону та отримує у відповідь "скид" - то "хто йому дохтур"? При відірваних кінцівках та відсутності меддопомоги (хто полізе туди, де працює дрон?) - другий "скид" - як середньовічна "мізерікордія"...
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25.11.2024 20:04
+4
"Внучку"! Якраз "війна" і регулюється "правом війни" А це якраз і складається з тих конвенцій, які я назвав... Чи ти хочеш, щоб ми були схожими на кацапів? Я не раз пояснював тут ДЛБЙБам, які писали, наче ти - ЧОМУ адмірал Деніц врятував свою шию від петлі в Нюрнберзі. Він довів у трибуналі, що інкриміновані йому воєнні злочини вчинялися і нами, і нашими союзниками... Тому і просидів лише десять років та помер "мирним пенсіонером"... Ти теж хочеш дать кацапам привід "відмазаться"? Головою думать треба, перед тим, як писать!
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25.11.2024 20:18
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значить треба пускати в повітря до них банери 10 на 10 метрів з оповідками про злобних укрів. На снарядах зекономимо
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25.11.2024 19:06 Відповісти
Бажано щоб робили це ще до виходу на "ноль", менше роботи нашим хлопцям буде.
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25.11.2024 19:10 Відповісти
Підписав кАнтракт, бистренько перекинув бабло свиноматці і здох
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25.11.2024 19:14 Відповісти
після того, що вони роблять з нашими полоненими - тільки так і повинно бути
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25.11.2024 19:15 Відповісти
Та ти шо????!!!!
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25.11.2024 19:22 Відповісти
Скорочують поранені, тому що їх вбивають FPV-дронами і знімають це на камеру. Скільки вони вже писали.
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25.11.2024 19:27 Відповісти
Почитай Гаагські та Женевські конвенції, де говориться про статус військовополоненого та умови і момент його отримання - і не пиши дурниць... Бо коли вони "просто здаються в полон" - то наші навіть дроном дорогу вказують... А коли "воно" шмаляє з автомата по дрону та отримує у відповідь "скид" - то "хто йому дохтур"? При відірваних кінцівках та відсутності меддопомоги (хто полізе туди, де працює дрон?) - другий "скид" - як середньовічна "мізерікордія"...
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25.11.2024 20:04 Відповісти
Прокинься дід. Це війна, а не женевська конвенція, тому і не беруть FPV-шників в полон.
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25.11.2024 20:08 Відповісти
"Внучку"! Якраз "війна" і регулюється "правом війни" А це якраз і складається з тих конвенцій, які я назвав... Чи ти хочеш, щоб ми були схожими на кацапів? Я не раз пояснював тут ДЛБЙБам, які писали, наче ти - ЧОМУ адмірал Деніц врятував свою шию від петлі в Нюрнберзі. Він довів у трибуналі, що інкриміновані йому воєнні злочини вчинялися і нами, і нашими союзниками... Тому і просидів лише десять років та помер "мирним пенсіонером"... Ти теж хочеш дать кацапам привід "відмазаться"? Головою думать треба, перед тим, як писать!
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25.11.2024 20:18 Відповісти
Нами це ким? Совком? Зовсім вже.
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25.11.2024 20:25 Відповісти
Недоумку! З цим погодилися і американці з британцями! І навіть не те, що погодилися - це була саме їх пропозиція... Це було одним з основоположних постулатів Нюрнберзького трибуналу бо РСЧА натворила такого, що німці жахалися... Ти про нього тільки "чув краєм вуха" - а я його протоколи вивчав! І не тільки його... А й Токійський процес... І Хабаровський...
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25.11.2024 20:31 Відповісти
Сам примазується до совка, ще стрілки на мене переводить. Зовсім здурів.
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25.11.2024 20:36 Відповісти
Ти ідіот? Я тобі пробую пояснить постулати юридичних актів, що регулюють "право війни - а ти мене "совком" величаєш! Саме ти і є "совком" - бо для тебе "правові норми" - лайно... А я саме на них опираюся - бо читав матеріали процесів, і знаю, як такого роду процеси ведуться та як розглядаються та оцінюються докази... І коли кацапів судитимуть в Гаазі - будуть діять ті самі - бо на практиці, при розгляді таких справа, застосовується англосаксонське прецедентне право (Воно було основою створення Нюрнберзького трибуналу... ) Судячи з "прапорця" - ти ж там(і по ньому) живеш? Чи у тебе "Бірмінгем" - "васточнее Балашихи"?
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25.11.2024 20:52 Відповісти
- це твій другий акаунт, така ж "нульовка", як і ти?...
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25.11.2024 21:09 Відповісти
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25.11.2024 19:30 Відповісти
Даремно ви так, просто вони виконують бажання родини по прискореному отриманню грошей на білу ладу.
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25.11.2024 19:40 Відповісти
Кацапня під британськими та українськими прапорцями "з штанів вискакує" та лайном плюється - аби тільки наших парубків "замазать у бруд воєнних злочинів", в якому самі ходять... І всі - "нульовки", зареєстровані в кінці минулого року...
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25.11.2024 21:35 Відповісти
 
 