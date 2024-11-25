На фронті є випадки, коли солдати РФ вкорочують собі віку, бо бояться полону, - ОСУВ "Хортиця"

На фронті фіксуються випадки, коли російські окупанти вкорочують собі віку, аби не здаватися у полон, однак чимало з солдатів РФ надають перевагу полону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

На запитання, чи є у зоні відповідальності "Хортиці" випадки самогубств з боку росіян, Волошин відповів ствердно.

"Тут потрібно зважати, що російська пропаганда активно працює на те, щоби переконати їхній особовий склад, що у полоні на них чекають страшні катування та смерть. Цю інформацію доносять не лише через засоби пропаганди, а і їхнє командування безпосередньо", – сказав речник.

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Попри це, в зоні відповідальності "Хортиці" часто трапляються випадки, коли окупанти здаються в полон, додав Волошин.

Зокрема, за останній тиждень 42 росіянина добровільно склали зброю. Це сталося протягом кількох днів різними групами. Лише 24 листопада вдалося взяти в полон 13 військових РФ.

Крім того, розповів речник "Хортиці", був випадок, коли один з окупантів під час здачі в полон сказав українським бійцям, що "краще бути в полоні, ніж померти від своїх командирів".

За його словами, російські командири погрожували росіянину смертю.

Загалом за минулий тиждень на сході, в зоні відповідальності ОСУВ, окупанти втратили 7366 військових.

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