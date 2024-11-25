Місія ООН задокументувала 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з повномасштабною агресією РФ
Моніторингова місія ООН з прав людини задокументувала в Україні 376 випадків сексуального насильства, пов’язаного з повномасштабною агресією Росії. Ці цифри були задокументовані в період від 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року.
Про це йдеться в повідомленні моніторингової місії ООН, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що у період із 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2024 року Місія задокументувала 376 випадків СНПК (сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом – ред.), які стосувалися 262 чоловіків, 104 жінок, 10 дівчат і 2 хлопчиків.
"Ця форма гендерно зумовленого насильства охоплює осіб усіх гендерів, причому більше від половини задокументованих випадків стосуються чоловіків – переважно тих, хто зазнав катувань у полоні на окупованій території або в Російській Федерації", - йдеться у повідомленні.
В ООН наголосили, що сексуальне насильство, пов’язане з війною, є порушенням міжнародного права, прав людини, гуманітарного та кримінального права.
Раніше в Офісі Генпрокурора повідомляли, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українські прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною, зокрема серед потерпілих – 200 жінок, 114 чоловіків та 15 неповнолітніх (14 дівчат та 1 хлопець).
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