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Ідентифіковано окупанта, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, - Офіс генпрокурора

Згвалтування неповнолітньої на Херсонщині

Ідентифіковано російського військовослужбовця, який зґвалтував неповнолітню місцеву мешканку на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру військовослужбовцю 109 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу зс рф у вчиненні порушення законів та звичаїв війни.

Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року разом з іншими військовими армії держави-агресора окупували один з населених пунктів Херсонщини.

Військовослужбовець зс рф зайшов на територію одного з приватних будинків, де переховувалися місцеві жителі з дітьми.

Підозрюваний увійшов до однієї з кімнат, де перебувала неповнолітня дівчина та її сестри. Він запитав у неї, по скільки їм років.

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"Підозрюваний наказав дівчині піти за ним до іншої кімнати будинку та повністю роздягнутись. Отримавши відмову від потерпілої, він погрожував їй вбивством та зґвалтуванням іншими військовослужбовцями країни-агресора.

Застосовуючи фізичну силу, військовий рф вчинив акт сексуального насильства над нею", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Автор: 

зґвалтування (384) Офіс Генпрокурора (3243) Херсонська область (5713)


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Новость должна быть такая "Кастрирован оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине".
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13.11.2024 12:36 Відповісти
именно так и никак не иначе... на хрена нам знать, что его идентифицировали... спасибо, отправьте к нему палача, если можете
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13.11.2024 13:09 Відповісти
Прочитав дану новину і пригадалося як у 2022 році зелені виродки накинулися на тодішнього омбудсмена Денисову звинувачуючи її втому, що вона бреше про масове насильство кацапських бандитів стосовно жінок на окупованих територіях. Тоді ж українська правда видала статтю про те що нібито пані Денисова бездоказово звинувачує кацапів. Після чого Денисову звільнили. І хто у цій ситуації брехун?
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13.11.2024 12:40 Відповісти
Кацапи це потвори які тільки і роблять що крадуть, вбивають, ґвалтують, руйнують, серуть скрізь куди всунуть своє свинособаче рило
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13.11.2024 12:53 Відповісти
Папа римский или Трамп скажет что ребенку нужно было отдаться без сопротивления а ее родителям сесть за стол переговоров с етим педофилом иначе будет хуже.
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13.11.2024 12:57 Відповісти
Не указывают его данных чтобы не было эскалации? И максимум что он получит это беззубый заочный приговор...
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13.11.2024 17:19 Відповісти
 
 