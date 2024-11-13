Ідентифіковано окупанта, який зґвалтував неповнолітню дівчину на Херсонщині, - Офіс генпрокурора

Ідентифіковано російського військовослужбовця, який зґвалтував неповнолітню місцеву мешканку на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора ідентифіковано та повідомлено про підозру військовослужбовцю 109 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу 8 загальновійськової армії південного військового округу зс рф у вчиненні порушення законів та звичаїв війни.

Що встановило слідство?

За даними слідства, підозрюваний у березні 2022 року разом з іншими військовими армії держави-агресора окупували один з населених пунктів Херсонщини.

Військовослужбовець зс рф зайшов на територію одного з приватних будинків, де переховувалися місцеві жителі з дітьми.

Підозрюваний увійшов до однієї з кімнат, де перебувала неповнолітня дівчина та її сестри. Він запитав у неї, по скільки їм років.

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"Підозрюваний наказав дівчині піти за ним до іншої кімнати будинку та повністю роздягнутись. Отримавши відмову від потерпілої, він погрожував їй вбивством та зґвалтуванням іншими військовослужбовцями країни-агресора.

Застосовуючи фізичну силу, військовий рф вчинив акт сексуального насильства над нею", - наголошують в Офісі генпрокурора.