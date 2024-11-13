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Идентифицирован оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине, - Офис генпрокурора

Згвалтування неповнолітньої на Херсонщині

Идентифицирован российский военнослужащий, изнасиловавший несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 109-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в совершении нарушения законов и обычаев войны.

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года вместе с другими военными армии государства-агрессора оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины.

Военнослужащий ВС РФ зашел на территорию одного из частных домов, где скрывались местные жители с детьми.

Подозреваемый вошел в одну из комнат, где находилась несовершеннолетняя девушка и ее сестры. Он спросил у нее, по сколько им лет.

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"Подозреваемый приказал девушке пойти за ним в другую комнату дома и полностью раздеться. Получив отказ от потерпевшей, он угрожал ей убийством и изнасилованием другими военнослужащими страны-агрессора.

Применяя физическую силу, военный рф совершил акт сексуального насилия над ней", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Автор: 

изнасилование (917) Офис Генпрокурора (2465) Херсонская область (4752)


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Новость должна быть такая "Кастрирован оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине".
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13.11.2024 12:36 Ответить
именно так и никак не иначе... на хрена нам знать, что его идентифицировали... спасибо, отправьте к нему палача, если можете
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13.11.2024 13:09 Ответить
Прочитав дану новину і пригадалося як у 2022 році зелені виродки накинулися на тодішнього омбудсмена Денисову звинувачуючи її втому, що вона бреше про масове насильство кацапських бандитів стосовно жінок на окупованих територіях. Тоді ж українська правда видала статтю про те що нібито пані Денисова бездоказово звинувачує кацапів. Після чого Денисову звільнили. І хто у цій ситуації брехун?
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13.11.2024 12:40 Ответить
Кацапи це потвори які тільки і роблять що крадуть, вбивають, ґвалтують, руйнують, серуть скрізь куди всунуть своє свинособаче рило
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13.11.2024 12:53 Ответить
Папа римский или Трамп скажет что ребенку нужно было отдаться без сопротивления а ее родителям сесть за стол переговоров с етим педофилом иначе будет хуже.
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13.11.2024 12:57 Ответить
Не указывают его данных чтобы не было эскалации? И максимум что он получит это беззубый заочный приговор...
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13.11.2024 17:19 Ответить
 
 