Идентифицирован оккупант, изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку на Херсонщине, - Офис генпрокурора

Идентифицирован российский военнослужащий, изнасиловавший несовершеннолетнюю местную жительницу на Херсонщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора идентифицировано и сообщено о подозрении военнослужащему 109-го стрелкового полка мобилизационного резерва 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии южного военного округа ВС РФ в совершении нарушения законов и обычаев войны.

Что установило следствие?

По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года вместе с другими военными армии государства-агрессора оккупировали один из населенных пунктов Херсонщины.

Военнослужащий ВС РФ зашел на территорию одного из частных домов, где скрывались местные жители с детьми.

Подозреваемый вошел в одну из комнат, где находилась несовершеннолетняя девушка и ее сестры. Он спросил у нее, по сколько им лет.

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"Подозреваемый приказал девушке пойти за ним в другую комнату дома и полностью раздеться. Получив отказ от потерпевшей, он угрожал ей убийством и изнасилованием другими военнослужащими страны-агрессора.

Применяя физическую силу, военный рф совершил акт сексуального насилия над ней", - отмечают в Офисе генпрокурора.