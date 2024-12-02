Потери оккупантов в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" в ноябре составили 35 тыс. человек

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" армия РФ в ноябре потеряла более 35 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"Колоссальный по количеству потерь - это ноябрь и, в частности, в нашей операционной зоне враг понес потери - это более 35 000 за месяц", - сказал Волошин.

По его словам, на прошлой неделе враг совершил 1156 штурмов позиций Сил обороны, тогда как неделей ранее была 921 вражеская атака. Спикер сообщил, что активнее всего на прошлой неделе враг наступал на Покровском, Кураховском, Времевском, Купянском и Лиманском направлениях.

В частности, на Покровском направлении враг провел 342 атаки позиций украинских войск, на Кураховском - 341, на Времевском - 126, на Купянском - 112.

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"Тактика у оккупантов неизменна, это подавляющее большинство штурмов без привлечения большого количества бронетехники. Враг применяет штурмы в подавляющем большинстве группами малыми, мобильными, привлекает и квадроциклы, мотоциклы", - сказал Волошин.

Кроме того, враг на прошлой неделе нанес по позициям украинских войск и объектам гражданской инфраструктуры 12 ракетных ударов, выпустив 126 ракет. Вражеская авиация осуществила 327 авиаударов, сбросив 424 КАБа. Противник совершил 31 тысячу обстрелов позиций украинских войск.