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Новости Война
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Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский

Володимир Зеленський прокоментував втрати ЗСУ на війні

Количество украинских воинов, погибших за время полномасштабной войны, гораздо меньше, чем то, о котором пишут некоторые американские СМИ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, информирует Цензор.НЕТ.

Кое-кто недавно, мне кажется, в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше, гораздо меньше", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский отказался назвать точные данные о потерях.

Президент отметил, что Украина не имеет точной информации о количестве погибших на временно оккупированных территориях.

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По его словам, это касается как гражданского населения, так и военных, правоохранителей и представителей местной власти.

"И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену - здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", - добавил Зеленский.

Напомним, недавно издание Economist подсчитало, что в войне в Украине погибли по меньшей мере 60-100 тысяч военных, а ранения получили до 400 тысяч.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20331) потери (4380) ВСУ (6579)


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Топ комментарии
+44
Зеленський колись говорив правду, нагадайте?
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02.12.2024 22:56
+39
"Я ваш вирок..."
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02.12.2024 23:00
+38
Колись втомиться брехати?
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02.12.2024 22:56
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Колись втомиться брехати?
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02.12.2024 22:56 Ответить
Йому не сняться загиблі в Маріуполі, Бучі, Бахмуті....?
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02.12.2024 23:38 Ответить
Ні, Остапа несе стрімко.
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03.12.2024 06:48 Ответить
Брехня на брехнi та брехнею погоняе...
Нi, не замориться зеля брехати-це його сущнiсть...
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03.12.2024 09:59 Ответить
Або ******, або самодур
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03.12.2024 10:07 Ответить
Зеленський колись говорив правду, нагадайте?
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02.12.2024 22:56 Ответить
"Я ваш вирок..."
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02.12.2024 23:00 Ответить
💯
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02.12.2024 23:14 Ответить
При такій війні 80 тисяч військових,це просто дуже маленькі цифри.А він говорить українців.Тобто має на увазі всі втрати.
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02.12.2024 22:58 Ответить
"І скільки їх загинуло, скільки було їх втрачено, скільки закатовано в полоні - тут я не знаю.
Яке зневажливе відношення до своїх людей,тільки вдумайтесь,він реально рахує всіх за гоїв.
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02.12.2024 22:59 Ответить
Не можна вірити тому хто неодноразово казав не правду...
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02.12.2024 23:01 Ответить
Так то постійно таке...досі не вийде з ролі...
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03.12.2024 02:47 Ответить
До війни у мене в місті жило приблизно 60 тисяч населення. В цілому по Україні приблизно 40 млн. до війни.
На сьогодні, на цвинтарі у нашому місті поховано 165 загиблих воїна з нашого міста.
Якщо , скорелювати цю кількість загиблих на всю Україну, то вийде десь 110 тисяч загиблих воїнів.
А ще є безвісті пропавші, які в основному загиблі але їх ще не враховуть в статистику загиблих.
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02.12.2024 23:04 Ответить
Є дуже великі кладовища.Поховання не рівномірно розкидані.
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02.12.2024 23:07 Ответить
"Дехто нещодавно, мені здається"... - оце чіста канкрєтна...
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02.12.2024 23:04 Ответить
Ми віримо Вам, пане ПреЗЕденте. Віримо навіть більше, ніж "миру в очах Путіна".
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02.12.2024 23:04 Ответить
Пропавшие без вести-минус
Умершие в госпиталях-минус
Умершие"по санитарным причинам"-минус
Все это десятки тысяч человек, манипуляция цифрами "наше все" для просроченного режима.
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02.12.2024 23:06 Ответить
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02.12.2024 23:11 Ответить
Але це за місяць розрахунок, авжеж.
Якщо 30к набираємо щомісяця вже третій рік - то зєматематика ніхєра не сходиться.
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02.12.2024 23:16 Ответить
БРЕХУН
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02.12.2024 23:24 Ответить
Тут є два варіанти.
Або Зеленський дійсно генетичний брехун і бреше про цифри втрат, знаючи реальну цифру загиблих та зниклих без вісті.
Або він реальний дурік, якому брешуть генерали, применшуючи цифру загиблих а Зеля вірить їм та не хоче перевірити цифри загиблих з інших джерел.
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02.12.2024 23:30 Ответить
Він дурік і генетичний брехун.
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03.12.2024 00:45 Ответить
зе!падлу пофігу. Для нього загиблі - це просто цифри.

А для близьких - це біль.

Воно під коксом це не розуміє.
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02.12.2024 23:26 Ответить
є закони війни наступ-захист на 3-4 двухсотих орків 1 наш Герой. Генштаб надає 700 000 здохлих пдрів ділим на 4 приблизно ..............НАШИХ ГЕРОЇВ
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02.12.2024 23:30 Ответить
Мерзенне зебріхло.
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02.12.2024 23:41 Ответить
тріпло
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02.12.2024 23:43 Ответить
Мерзота брехлива! Ми що, сліпі по твоєму, лайно ти собаче! Втрати наших людей сотнями тисяч вже вимірюються, що ти нам тут висираєш, падло?!
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02.12.2024 23:54 Ответить
Брехав Вован до 24 лютого 2022 року і зараз бреше! А нехай порахує кількість прапорів на цвинтарях в селах і містах!
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03.12.2024 00:15 Ответить
Йдеться про офіційні підрахунки тих, кого вдалось ідентифікувати і захоронити. А уявіть скільки людей безвісти пропало? Так що там не 80 тисяч, а в декілька разів більше. В такій війні втрати приблизно 50 на 50.
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03.12.2024 00:17 Ответить
Втiк через Тису i вже пропалий.
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03.12.2024 00:49 Ответить
Втрат за 3 роки не більше 40 тис. Нарахування йде 1 до 15 москалів.
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03.12.2024 01:50 Ответить
Що там про 50 тисяч в одному тільки Маріуполі? Брехня
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03.12.2024 10:10 Ответить
Ага,колись теж казав-" не хвилюйтеся,готуйтеся до шашликів у травні"...і так переконливо,коли треба було терміново рити окопи та евакуювати людей...
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03.12.2024 02:42 Ответить
Зате пишаються що на його тисячу вже 2 мільйони заявок...☹️
Державний бюджет легко роздавати...не свої ж...
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03.12.2024 02:45 Ответить
У травні 23 Миколаївська місська рада прийняла рішення про будівництво троьх нових військових цвинтарів. І це тіки в одному місті України.
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03.12.2024 02:46 Ответить
В моєму, середньо статистичному селі, вже поховано чотирьох хлопців, в одному лише селі....
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03.12.2024 06:19 Ответить
дайте доступ до реєстру рацсів, я вам за 5 хвилин скажу реальні цифри
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03.12.2024 03:23 Ответить
І в той же час, ця брехлива наркоманська ****** , постійно в своїх відосиках до українців наголошує про кратну а інколи й тотальну перевагу ворога в застосуванні рао, авіаційних б/п великої та надвеликої потужності, задіяної овт, о/с і відповідно його вогневої потуги.Яких тупих овець це брехливе ,обдовбане, одебілене одоробло намагається вчергове обманути, де воно їх тут знайшло.
.
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03.12.2024 03:46 Ответить
Якби ти не ліз у справи військових то втрати були би меншими, а територій у нас більше
А так мовчи краще. Бо ж ми все дізнаємось. Молись щоб не було більше
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03.12.2024 06:06 Ответить
Від 400 000 до 600 000. Це загиблі і скалічені.
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03.12.2024 07:16 Ответить
Треба з жалем та білою це признати, ніколи ніхто не пробачить, всіх московитів- людожерів хай змиє погана вода в їхнє болото, амінь.
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03.12.2024 12:11 Ответить
Найбільший брехун **********. То скільки в нас бригад є що без зброї?
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03.12.2024 07:25 Ответить
Вєрім.
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03.12.2024 07:28 Ответить
Та хто цьому безтолковому дегенерату вірить. Це чмо само не знає що меле. Що дєрмак підсуне, то воно і промимрить.
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03.12.2024 07:43 Ответить
Між твердженням у "вайни нє будєт то всьо Амєріка нагнєтаєт" та "Амєріка врьот про наші втрати" відстань в сотні тисяч українських життів. ЗЕлена наволоч це проект по знищенню незалежної демократичної України.
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03.12.2024 07:53 Ответить
Людей постійно не вистачає, так же нам говорять
Де вони?
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03.12.2024 08:11 Ответить
Більше 60 тисяч тільки зниклих безвісти...
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03.12.2024 08:43 Ответить
Цьому негіднику варто би пройтися по цвинтарях наших міст і сіл. По-перше, побачив би що цвинтарі уже наполовину жовто-блакитні, дякуючи його керуванню і командуванню. А, по-друге - люди б його розірвали на куски і не залишили б мокрого місця. І тим звільнили б Україну від найбільшої її біди.
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03.12.2024 08:57 Ответить
*издить як Троцький. І даже не скривиться.
Зелю-геть!
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03.12.2024 09:14 Ответить
Та ми вже давно знаємо, що ті американці вічно брешуть, а от Володя Боневтік завжди каже правду. Якщо хто не повірить, то вмикніть марафон.
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03.12.2024 09:21 Ответить
Схоже,втрати обох сторін прибл.однакові,якщо брати по військових і цивільних: вбиті,поранені,полонені,пропавші безвісти.
Та і західні дані подають набагато менші втрати орків.
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03.12.2024 09:37 Ответить
Набагато більші - ачипятка і лідора
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03.12.2024 09:56 Ответить
Зє- πіzgьож.
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03.12.2024 10:03 Ответить
А чі ти сам їх знаєшь? Тобі кажуть те що скаже Єрма
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03.12.2024 10:43 Ответить
знову?

ти, курва, заспокоїшся вже чи ні?

якщо так мало втрат, то чому такий шалений некомплект, і дедалі жорсткіші дії тцк?
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03.12.2024 11:03 Ответить
Ага , усі безсмертні ! А чому тоді усі військові говорять , що тих хто у 2022 пішов на фронт майже не лишилось ? Розбіглись? Чи може своїми тупими фортецями Северодонецьк, Соледар , Бахмут і так далі , та мішками та оточеннями без підтримки та боєкомплекту ти курва їх просто знищив? Чи усі розповіді про сточення підрозділів в ноль вороже ІПСО ? Чи може знайомі з фронту брешуть , а ти правду рубаєш? Тварюка!
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03.12.2024 11:22 Ответить
на эту тему лучше бы молчал...
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03.12.2024 12:00 Ответить
 
 