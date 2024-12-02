Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский
Количество украинских воинов, погибших за время полномасштабной войны, гораздо меньше, чем то, о котором пишут некоторые американские СМИ.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, информирует Цензор.НЕТ.
Кое-кто недавно, мне кажется, в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше, гораздо меньше", - сказал глава государства.
В то же время Зеленский отказался назвать точные данные о потерях.
Президент отметил, что Украина не имеет точной информации о количестве погибших на временно оккупированных территориях.
По его словам, это касается как гражданского населения, так и военных, правоохранителей и представителей местной власти.
"И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену - здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", - добавил Зеленский.
Напомним, недавно издание Economist подсчитало, что в войне в Украине погибли по меньшей мере 60-100 тысяч военных, а ранения получили до 400 тысяч.
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Нi, не замориться зеля брехати-це його сущнiсть...
Яке зневажливе відношення до своїх людей,тільки вдумайтесь,він реально рахує всіх за гоїв.
На сьогодні, на цвинтарі у нашому місті поховано 165 загиблих воїна з нашого міста.
Якщо , скорелювати цю кількість загиблих на всю Україну, то вийде десь 110 тисяч загиблих воїнів.
А ще є безвісті пропавші, які в основному загиблі але їх ще не враховуть в статистику загиблих.
Умершие в госпиталях-минус
Умершие"по санитарным причинам"-минус
Все это десятки тысяч человек, манипуляция цифрами "наше все" для просроченного режима.
Якщо 30к набираємо щомісяця вже третій рік - то зєматематика ніхєра не сходиться.
Або Зеленський дійсно генетичний брехун і бреше про цифри втрат, знаючи реальну цифру загиблих та зниклих без вісті.
Або він реальний дурік, якому брешуть генерали, применшуючи цифру загиблих а Зеля вірить їм та не хоче перевірити цифри загиблих з інших джерел.
А для близьких - це біль.
Воно під коксом це не розуміє.
Державний бюджет легко роздавати...не свої ж...
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А так мовчи краще. Бо ж ми все дізнаємось. Молись щоб не було більше
Де вони?
Зелю-геть!
Та і західні дані подають набагато менші втрати орків.
ти, курва, заспокоїшся вже чи ні?
якщо так мало втрат, то чому такий шалений некомплект, і дедалі жорсткіші дії тцк?