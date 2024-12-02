Кадровые перестановки в ВСУ продолжатся, потому что нужно двигаться быстрее, - Зеленский

Кадровые перестановки в армии, которые были в конце ноября 2024 года, не были последними.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, в "Плане внутреннего усиления" есть "конкретные реформы, конкретные решения", и они, в частности, касаются войск.

"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - отметил Зеленский.

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Напоминаем, 29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого, заместителем главнокомандующего ВСУ - Олега Апостола, заместителем главы Офиса президента - Павла Палису.