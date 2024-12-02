Кадровые перестановки в ВСУ продолжатся, потому что нужно двигаться быстрее, - Зеленский
Кадровые перестановки в армии, которые были в конце ноября 2024 года, не были последними.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам президента, в "Плане внутреннего усиления" есть "конкретные реформы, конкретные решения", и они, в частности, касаются войск.
"Это не последние перестановки. Они будут, потому что надо двигаться быстрее", - отметил Зеленский.
Напоминаем, 29 ноября Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого, заместителем главнокомандующего ВСУ - Олега Апостола, заместителем главы Офиса президента - Павла Палису.
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+47 Тарас Бульба #592655
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+36 Алла Новосад #194524
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ми твердо рухаємося задом до Києва!!
і що підари захоплюють пару-трійку сіл, а то й якесь містечко кожен день...
і це після *****, кадрових змін
Як у "Шоу Бенні Хілла".
Під ту ж музику.
Чи що вірогідніше - в очко?
А якщо відверто, то дуже мало в ЗСУ та Силах оборони України нормальних, грамотних, ініціативних командирів.
Майже весь український генералітет це совково дибільне корупційне фуфло.
У любого генерала тепле місце в кабінеті в Києві, на передову він не їздить, навіть не знає де фронт проходить.
Сидить собі у теплому кріслі, ніхрєна не робить, зарплата захмарна, чекає пенсії в 100 тисяч гривень , думає як добудувати віллу в Конча Заспі чи за кордоном...
Головне завдання для генерала утриматися в теплому кріслі а для того треба постійно брехати що все добре та під контролем на фронті.
І оце все їх завдання...
Які там операції, типу удар у фланг рашистм чи навіть їх оточення, які там мінні поля чи організація інженерних споруд на фронті, які там маневри чи наступ, ітд..
Цього категорично не потрібно паркетному генералу... Він не для цього ставав генералом.
Тільки корупція та вилизування задниці верховного. Ось головне завдання генерала міноборони, гентабу, ітд.
Але ж це стратегія. А Боневсрак сам визнавав, що в нього немає стратегії, лише тактика.
Зелю-геть!
Коли вже буде твоя жОПа на чолі з дермаком за гратами.
Тоді одразу рашисти не будуть мати плани дій ВСУ.
дежавю...
"времени на раскачку нет", "нам нужен рывок, нужно сделать прорыв". Или это другой Вовочка был?