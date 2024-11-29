Новый заместитель главкома Апостол будет отвечать за качество подготовки наших воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1010-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с главкомом Александром Сырским сегодня определили, что стоит провести замену командующего Сухопутными войсками ВСУ. Новым командующим назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Также новым заместителем Главкома назначен полковник Олег Апостол - до этого он командовал 95-й бригадой ДШВ.

Сейчас именно Олег Апостол будет отвечать за новое качество подготовки наших воинов, у него есть полная поддержка на всех уровнях, чтобы обеспечить именно это. Сухопутные войска ВСУ - это основа армии. И многое зависит для Украины от того, насколько эффективно будет работать структура Сухопутных войск и всех Сил обороны и безопасности Украины. Нужны изменения - изменения в управлении людьми, которые обеспечат больше результатов на поле боя.

Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса - боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", - рассказал Зеленский.

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Напомним, в мае 2024 года Цензор.НЕТ публиковал материал: Комбриг Павел Палиса: "Стратегической задачей этого года для вооруженных сил РФ является выход на административную границу Донецкой и Луганской областей"