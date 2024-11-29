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Новости Видео Война
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Новый заместитель главкома Апостол будет отвечать за качество подготовки наших воинов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 1010-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с главкомом Александром Сырским сегодня определили, что стоит провести замену командующего Сухопутными войсками ВСУ. Новым командующим назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Также новым заместителем Главкома назначен полковник Олег Апостол - до этого он командовал 95-й бригадой ДШВ.

Сейчас именно Олег Апостол будет отвечать за новое качество подготовки наших воинов, у него есть полная поддержка на всех уровнях, чтобы обеспечить именно это. Сухопутные войска ВСУ - это основа армии. И многое зависит для Украины от того, насколько эффективно будет работать структура Сухопутных войск и всех Сил обороны и безопасности Украины. Нужны изменения - изменения в управлении людьми, которые обеспечат больше результатов на поле боя.

Назначил также полковника Павла Палису заместителем руководителя Офиса - боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", - рассказал Зеленский.

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Напомним, в мае 2024 года Цензор.НЕТ публиковал материал: Комбриг Павел Палиса: "Стратегической задачей этого года для вооруженных сил РФ является выход на административную границу Донецкой и Луганской областей"

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) ВСУ (6546) Александр Сырский (564)


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Топ комментарии
+3
2014 вже стало забороненим числом?
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29.11.2024 21:22
+3
Знов тупой лох запроданець лізе своїми брудними руками шкодити арміі. Боевих комбрігов знімае ослабляя армію і переводе на якісь нікому непотрібні должності. Зрадник !
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29.11.2024 21:53
+3
Армія це гроші. Слідкуйте за грошима і все зрозумієте...
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29.11.2024 22:05
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2014 вже стало забороненим числом?
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29.11.2024 21:22 Ответить
Знов тупой лох запроданець лізе своїми брудними руками шкодити арміі. Боевих комбрігов знімае ослабляя армію і переводе на якісь нікому непотрібні должності. Зрадник !
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29.11.2024 21:53 Ответить
Армія це гроші. Слідкуйте за грошима і все зрозумієте...
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29.11.2024 22:05 Ответить
Мародер.
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29.11.2024 23:58 Ответить
До цього янелоха колись дійде, що він вже ВСІМ набрид своїми виступами? Якщо людина все життя читала тексти і отримувала гроші від олігархів, вона вже не може нічого путнього зробити.
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30.11.2024 00:21 Ответить
У мене на хрипатого алергія тому дивитися і слухати його відосіки мені гидко. І я не один такий. Нас мільйони.
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30.11.2024 00:55 Ответить
Раніше витримував його мерзотне іпло на екрані цілих 10 секунд. Потім 5 секунд. Тепер вже ригаю від одної його фотки.
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30.11.2024 07:35 Ответить
Бережи себе. Не варто мазохістично катувати себе видовищем цього їбальніка навіть 3 секунди...
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30.11.2024 12:12 Ответить
А хто відповідає за грошове і соціальне забезпечення солдата? Таке відчуття що ніхто. Кожен гівнюк комбриг трактує як хоче наказ 566 про порядок виплат грошового забезпечення. Жодних фінансових перевірок в частинах. Жодних перевірок якими статками обросли вже навіть майори, що були два роки назад лейтенантами. Не кажучи про полковників і генералів. Мухльож з бойовими виплатами тотальний. Ха ха ха.
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30.11.2024 06:29 Ответить
 
 