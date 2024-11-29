Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ
Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый, а заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил - Олег Апостол.
О соответствующих решениях Зеленский сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 29 ноября.
"Вместе с Главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами назначен Олег Апостол", - сообщил глава государства.
Зеленский отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. А полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях.
"Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", - подчеркнул президент.
Напомним, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.
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Навіть інтерв'ю було з тим іншим бійцем.
Він не очікував, що той буде досить самостійним в прийнятті рішень, а головне, що Залужний отримає більше симпатій українців, ніж сам лапочка, молодий Лідор. 🙂
Судити по людині за прізвищем може тіко розумово відсталий кацап
Такий і про Редіса не знає, і про Азовсталь не чуло. Таким мабуть голова тікі щоб "кушать" потрібна
Шкода, що так пізно
шо б ви вірили! - от і вір.....
А йому чужі генерали в голові...
Тому займайся своєю улюбленою справою, вилизуванням задниці свого царька пуйла та не лізь в українські справи.
Таваріщь-бль, плакала ваша квартальна премія шестірки.
- А *****?!
Останній рік все більше і більше чую плітки про договорняк, про те, що зливають Донбас і тд. Якщо чесно, то все набагато простіше, от всі пацани, які варяться в цій темі, погодяться зі мною, що такі пройоби по більшій мірі на совісті командирів бригад, які нездатні налагодити службу всередині підрозділу і таких дохріна.
Розумієте, вся ЛБЗ поділена на зони відповідальності, які закріплені за кожною бригадою, бо вона утримує цю ділянку. І от тут вже від кожного підрозділу залежить наскільки грамотно буде організована, в нашому випадку, оборона і чи будуть утримані території. Через пройоб однієї бригади ворог може як мінімум просунутись, захопити додаткові території, а як максимум, ви можете дуже так ******** підставити свого сусіда, який в свою чергу нормально тримає рубежі. Випадків таких останнім часом дуже багато. Дуже.
Хто крайній? - Командир бригади, бо він господар в своєму дворі і більше ніхто крім нього не може навести тут лад. Через це утвердились стереотипи про бригади: якась «дірява», якась навпаки.
Тому варто зараз дуже прискіпливо ставитися до підбору осіб на посади комбригів і постійно запитувати з них не лише за результати, а за ефективність та боєздатність підрозділу, на що ніхто не звертає уваги в погоні за результатами і виконанням дибільних установок.
друге бригада може тримати добре оборону але на фланзі у неї може взагалі не бути укріплень чисте поле через яке орки і обходять
третє 800 кабів в тиждень навіть сама менша, 250 то знищений опорник, багато контузій, знищена техніка.
третє перевага в арті 1 до 5, снаряди хоч і неточні але рано чи пізно їх арта пристрілюється
Всередині якого, купа особистого непорозуміння, тому що вони не пройшли злагодження і з такими самими офіцерами після коротких курсів.
Нах воно тобі треба...
Іншого виходу не має, як продовжувати приймати правильні рішення.
Тож, мій прогноз щодо цього справджується.
Або скажімо: Україна - шестикрил, драпіжний птах, гірський орел, що прилітає в сповнену загравами ніч і проквиляє, й кров сочиться, згустками падає з дзьоба …
Косач Юрій, Еней та життя інших