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Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ

Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ Драпатий

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый, а заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил - Олег Апостол.

О соответствующих решениях Зеленский сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 29 ноября.

"Вместе с Главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами назначен Олег Апостол", - сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. А полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях.

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"Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", - подчеркнул президент.

Напомним, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) назначение (2165) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+33
Москалі - так, будуть драпати.
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29.11.2024 17:13
+29
На БМП він гарно в Маріуполі барикаду проишов
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29.11.2024 17:20
+28
Каже той хто вже драпанув, оце символічно.
Судити по людині за прізвищем може тіко розумово відсталий кацап
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29.11.2024 17:16
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Нє - ну - Драпатии прииде - порядок наведе
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29.11.2024 17:09 Ответить
На БМП він гарно в Маріуполі барикаду проишов
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29.11.2024 17:20 Ответить
Він тоді в 72й був...
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29.11.2024 17:57 Ответить
Писали, що то не він був в тому БМП.
Навіть інтерв'ю було з тим іншим бійцем.
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29.11.2024 18:11 Ответить
Будем побачити
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29.11.2024 18:21 Ответить
Я не заперечую, що в Драпатого є свої заслуги. Хочеться сподіватись, що він буде ефективним на новій посаді.
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29.11.2024 18:24 Ответить
жодне призначення буби не пішло на користь Україні - ну нехай буде Драпатий - саме на чясі
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29.11.2024 18:35 Ответить
Ну Залужного також він призначав головнокомандувачем.
Він не очікував, що той буде досить самостійним в прийнятті рішень, а головне, що Залужний отримає більше симпатій українців, ніж сам лапочка, молодий Лідор. 🙂
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29.11.2024 18:48 Ответить
В останньому слові у Вас помилка . Там має бути літера П.
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29.11.2024 18:52 Ответить
🙂
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29.11.2024 19:13 Ответить
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29.11.2024 20:42 Ответить
він же і звільнив з усім геншабом - маємо наслідкі...
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29.11.2024 18:58 Ответить
бачю ви не проста жіночка, вам мене не треба боятися....
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29.11.2024 19:33 Ответить
навіть в кончених ідіотів бувають позитивні помилки...
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29.11.2024 19:22 Ответить
один допис безуглої і його нема...
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29.11.2024 18:38 Ответить
Москалі - так, будуть драпати.
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29.11.2024 17:13 Ответить
Каже той хто вже драпанув, оце символічно.
Судити по людині за прізвищем може тіко розумово відсталий кацап
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29.11.2024 17:16 Ответить
Або той, хто не знає хто такий Драпатий, міг таке написати.

Такий і про Редіса не знає, і про Азовсталь не чуло. Таким мабуть голова тікі щоб "кушать" потрібна
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29.11.2024 19:21 Ответить
судячи з прапорцю ти вже драпанув...
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29.11.2024 17:41 Ответить
Ти вже драпанув, так що не переймайся
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29.11.2024 17:44 Ответить
Нарешті!!!!
Шкода, що так пізно
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29.11.2024 17:13 Ответить
Хоч одне адекватне призначення!!
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29.11.2024 17:13 Ответить
З одного боку - так. З іншого - Павлюк поповнить когорту генералів-"інвалідів", хоча досвідчених генералів у діючій армії і так не багато, Харківський напрямок вґддадуть якомусь пртеже Сирського-Єрмака, який ще вчора у майораз ходив, а 95-та позбудеться аьекватного комбрига. Як на мене, тих, хто не справляється треба міняти на тих, хто у резерві - Забродського, Ішкулова, Марченка та інших.
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29.11.2024 17:21 Ответить
Зє-******** ніколи не призначить адекватного бойового генерала на високу посаду. Бо керкюча рука Їрмака в дупі в Блазня скерує в іншому напрямку. Не можна вважати, що Зєбанат щось робить самостійно. Воно нікчемне і тотально кероване своїми юдо-малоросійськими фобіями, заздрощами, на яких грає Єлдак.
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30.11.2024 08:37 Ответить
А якщо вони теж не справляться то знов міняти на тих хто в резерві? І так по колу? А скільки раз? Це так не працює.
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01.12.2024 10:16 Ответить
А як у німеччині працює? Там одного пожежника ганяють по всіх пожежах? Навіть коли інші пожежники сплять?
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01.12.2024 12:22 Ответить
Одна адекватний ланка не покрашить ланцюг, де більшість ланок згнило.
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29.11.2024 17:23 Ответить
Ну не вірю в адекватность безмозглого лоха з 95 кварталу. Все що він зробив до того і що робить зараз все не накористь ЗСУ.
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29.11.2024 17:37 Ответить
а i вірте , вам, дебілам марафон ***** оставили?
шо б ви вірили! - от і вір.....
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29.11.2024 18:51 Ответить
...те...
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29.11.2024 18:53 Ответить
був залужний хоч якось воювали--а зараз що
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29.11.2024 17:13 Ответить
Дуже гарна новина. Драпатий має величезний авторитет та потенціал.
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29.11.2024 17:13 Ответить
Українське прізвище? Ну нє, то щось в лісі здохло, або Зєля грунтовно закинув...
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29.11.2024 17:15 Ответить
До Драпатого був Павлюк.
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29.11.2024 17:34 Ответить
Рюзкє, ну от нафіга воно тобі?! Та живи собі в обіймах боришніка щасливий...
А йому чужі генерали в голові...
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29.11.2024 17:42 Ответить
Москаль, ти ж навіть не в курсі хто в нас в Україні командуючий сухопутними військами.
Тому займайся своєю улюбленою справою, вилизуванням задниці свого царька пуйла та не лізь в українські справи.
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29.11.2024 17:55 Ответить
Ще ні одно рюзкє не знало, що Ореста - це жіноче ім'я.
Таваріщь-бль, плакала ваша квартальна премія шестірки.
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29.11.2024 18:01 Ответить
Та хоч назвися Миколая, чи Зоряна Шкіряка, чи внакше. Всім пох. Хто там ховається за твоїм "жіночим" ніком: сантехнік 40 років з проблемами з ерекцією, чи фригідна бібліотекарка.
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30.11.2024 08:42 Ответить
- Русіш культуріш?
- А *****?!
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30.11.2024 10:53 Ответить
Гарна новина...
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29.11.2024 17:25 Ответить
А раніше неможна було це призначення зробити? Чи треба було спочатку призначити ХЗ кого, все просрати, а потім призначати отвєтствєнщіка-расхльобщіка?
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29.11.2024 17:35 Ответить
Чому втрачаємо території і ніби все котиться до одного місця?

Останній рік все більше і більше чую плітки про договорняк, про те, що зливають Донбас і тд. Якщо чесно, то все набагато простіше, от всі пацани, які варяться в цій темі, погодяться зі мною, що такі пройоби по більшій мірі на совісті командирів бригад, які нездатні налагодити службу всередині підрозділу і таких дохріна.

Розумієте, вся ЛБЗ поділена на зони відповідальності, які закріплені за кожною бригадою, бо вона утримує цю ділянку. І от тут вже від кожного підрозділу залежить наскільки грамотно буде організована, в нашому випадку, оборона і чи будуть утримані території. Через пройоб однієї бригади ворог може як мінімум просунутись, захопити додаткові території, а як максимум, ви можете дуже так ******** підставити свого сусіда, який в свою чергу нормально тримає рубежі. Випадків таких останнім часом дуже багато. Дуже.

Хто крайній? - Командир бригади, бо він господар в своєму дворі і більше ніхто крім нього не може навести тут лад. Через це утвердились стереотипи про бригади: якась «дірява», якась навпаки.

Тому варто зараз дуже прискіпливо ставитися до підбору осіб на посади комбригів і постійно запитувати з них не лише за результати, а за ефективність та боєздатність підрозділу, на що ніхто не звертає уваги в погоні за результатами і виконанням дибільних установок.
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29.11.2024 17:36 Ответить
Тому лох отримав вказівку від ***** зняти гарного комбріга 95 бригади.
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29.11.2024 17:44 Ответить
Коли в бригади на флангах купа приданих підрозділів з якими немає взаємодії, які можуть діяти як їм заманеться, тому що деколи ними можуть керувати вище.

друге бригада може тримати добре оборону але на фланзі у неї може взагалі не бути укріплень чисте поле через яке орки і обходять

третє 800 кабів в тиждень навіть сама менша, 250 то знищений опорник, багато контузій, знищена техніка.

третє перевага в арті 1 до 5, снаряди хоч і неточні але рано чи пізно їх арта пристрілюється
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29.11.2024 18:03 Ответить
Четверте бригаді можуть прислати поповнення яке мало коротку підготовку, а ще півтори місяця назад, навіть не знало з якої сторони брати автомат, щоб з синяком під оком не ходити.

Всередині якого, купа особистого непорозуміння, тому що вони не пройшли злагодження і з такими самими офіцерами після коротких курсів.
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29.11.2024 18:07 Ответить
Поверніть Залужного!!!
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29.11.2024 17:47 Ответить
Драпатий вбив Дєдушку лопатой
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29.11.2024 17:58 Ответить
Сирського під суд! Повернути до Генштабу генерала Муженко, генерала Кривоніс, генерала Галушкіна. Геть ворогів України з влади!
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29.11.2024 18:01 Ответить
Якого Галушкіна? Того паркетника, який проіпав прорив кацапів на Вовчанськ? Та ну нах...
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29.11.2024 19:02 Ответить
Сирського і Зе під суд , в придачу Єрмака , Татарова , Тимошенко і інш 😡
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29.11.2024 18:03 Ответить
Призначив так призначив. А тепер поміркуймо. Гадаю у нас краще це виходить ніж у цієї 95-ї камарильї на чолі з Лідором. Що може зробити мінометна батарея без мін ? А де міни, Лідор ? Що там доповідають магучіє памощьнікі ? Куди поділи бабло чи знову замовили їх у колишніх КУХАРОК ? Коли ці памощьніки будуть займатись справою, а не планами ? Чого я повинен годувати оцих імітаторів "бурной деятєльності" ? І тепер до Командувача. Що може зробити Командувач без достатньої кількості військ ? Чого дороги, залізниця не тримаємо, а лише міста - фортеці ? Так кацапи зрозуміли, що фортеці не треба атакувати. Вже пів року просуваються по посадках, дорогах. Створюють клешні навколо фортець. Навіть їх експерти заявляють - наші мальчікі вивчили тактику. А наші комбриги ? І як без піхоти тримати дорогу на Куп'янськ ? Що вирішив Лідор воювати дронами, то для чого Командувачі ?
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29.11.2024 18:04 Ответить
Хто це такий і чому тут так радіють?
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29.11.2024 18:08 Ответить
Чуаак, якщо ти не в курсі хто такий Драпатий, то перейди в розділ "кулінарія" чи "розваги".
Нах воно тобі треба...
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29.11.2024 18:25 Ответить
Зелена мерзота, поверни Залужного з його командою генералів.
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29.11.2024 18:18 Ответить
Клоун військового?
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29.11.2024 18:45 Ответить
Сподіваюсь що це лише тимчасове рішення щоб нові командири ввійшли в курс справ, а потім замінять сирка та його оточення.
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29.11.2024 19:13 Ответить
Це чи не перше адекватне кадрове рішення Верховного після звільнення в лютому цього року генерала Залужного і його команди генералів і офіцерів.
Іншого виходу не має, як продовжувати приймати правильні рішення.
Тож, мій прогноз щодо цього справджується.
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29.11.2024 19:41 Ответить
Як там про перестановку ліжок у борделі?
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29.11.2024 19:56 Ответить
Приклади використання слова Драпіжний

Або скажімо: Україна - шестикрил, драпіжний птах, гірський орел, що прилітає в сповнену загравами ніч і проквиляє, й кров сочиться, згустками падає з дзьоба …

Косач Юрій, Еней та життя інших
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29.11.2024 20:31 Ответить
Ішак самоусунувся від проведення вчасної мобілізації, просрав своїми кадровими призначеннями оборону, вляпався в курську авантюру і тепер сподівається на чудо. На нари ішака безтолкового!
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29.11.2024 21:55 Ответить
Командира 95 ОДШБ...полковника на посаду Заступника Головкома ЗСУ?! Це чи повна відсутність прошарку командування від бригади..до Генштабу...чи що ще може бути? Це чи відчай влади... чи що? Невже 38-річний полковник.. офіцер оперативно-тактичного напрямку зможе зразу опанувати стратегічні напрямки ведення бойових дій!?
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29.11.2024 23:05 Ответить
Попередня посада - заступник начальника генштабу по підготовці в/с.І що?В навчальних центрах і підготовку скоротили і якість, при ньому.Скаржень на порядок збільшилось при ньому.Отаке він і в св напрацює.При всій відразі до призначення Павлюка на цю посаду, переконаний що це призначення взагалі дно.
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30.11.2024 05:33 Ответить
Швидше треба такі рішення приймати,хоч щось добре
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30.11.2024 06:08 Ответить
Чотирьох разовий, смарагдовий боневтік, який зробив карєру і бізнес на обсиранні України і українців, та її знищенні, може зробити адекватне рішення, яке піде на користь нам і нашій державі, ви серйозно??????? Щоб я так жив, як він порозумнішав.
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30.11.2024 07:28 Ответить
Добрі призначення, тільки на тлі скандалів про міни 120 мм та 85 мм, генерал не піде ж палкой махати, щоб зупинити атаку орків.
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30.11.2024 10:13 Ответить
👍👍👍✊✊✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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30.11.2024 20:12 Ответить
И тут любители Парашки нашли след Зели )) я этот сайт читаю, потому что тут любители Порошенко , всегда надо знать другие мнени
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30.11.2024 21:42 Ответить
Он при вас заработал дозера , а вы при нем ? Только соснули поглубже?)
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30.11.2024 21:44 Ответить
 
 