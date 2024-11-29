Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый, а заместителем Главнокомандующего Вооруженных Сил - Олег Апостол.

О соответствующих решениях Зеленский сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего в пятницу, 29 ноября.

"Вместе с Главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными Силами назначен Олег Апостол", - сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. А полковник Олег Апостол – опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях.

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"Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных Силах Украины. Украинской армии нужны внутренние изменения для полного достижения целей нашего государства", - подчеркнул президент.

Напомним, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины.