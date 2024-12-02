Кадрові перестановки у ЗСУ будуть продовжені, бо треба рухатися швидше, - Зеленський
Кадрові перестановки у війську, які були наприкінці листопада 2024 року, не були останніми.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами президента, у "Плані внутрішнього посилення" є "конкретні реформи, конкретні рішення", і вони, зокрема, стосуються військ.
"Це не останні перестановки. Вони будуть, бо треба рухатися швидше", - зазначив Зеленський.
Нагадуємо, 29 листопада Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого, заступником головнокомандувача ЗСУ - Олега Апостола, заступником глави Офісу президента - Павла Палісу.
Топ коментарі
+47 Тарас Бульба #592655
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+40 Юрій Вінгорськи
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+36 Алла Новосад #194524
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ми твердо рухаємося задом до Києва!!
і що підари захоплюють пару-трійку сіл, а то й якесь містечко кожен день...
і це після *****, кадрових змін
Як у "Шоу Бенні Хілла".
Під ту ж музику.
Чи що вірогідніше - в очко?
А якщо відверто, то дуже мало в ЗСУ та Силах оборони України нормальних, грамотних, ініціативних командирів.
Майже весь український генералітет це совково дибільне корупційне фуфло.
У любого генерала тепле місце в кабінеті в Києві, на передову він не їздить, навіть не знає де фронт проходить.
Сидить собі у теплому кріслі, ніхрєна не робить, зарплата захмарна, чекає пенсії в 100 тисяч гривень , думає як добудувати віллу в Конча Заспі чи за кордоном...
Головне завдання для генерала утриматися в теплому кріслі а для того треба постійно брехати що все добре та під контролем на фронті.
І оце все їх завдання...
Які там операції, типу удар у фланг рашистм чи навіть їх оточення, які там мінні поля чи організація інженерних споруд на фронті, які там маневри чи наступ, ітд..
Цього категорично не потрібно паркетному генералу... Він не для цього ставав генералом.
Тільки корупція та вилизування задниці верховного. Ось головне завдання генерала міноборони, гентабу, ітд.
Але ж це стратегія. А Боневсрак сам визнавав, що в нього немає стратегії, лише тактика.
Зелю-геть!
Коли вже буде твоя жОПа на чолі з дермаком за гратами.
Тоді одразу рашисти не будуть мати плани дій ВСУ.
дежавю...
"времени на раскачку нет", "нам нужен рывок, нужно сделать прорыв". Или это другой Вовочка был?