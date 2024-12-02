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Кадрові перестановки у ЗСУ будуть продовжені, бо треба рухатися швидше, - Зеленський

Зеленський про плани путіна витіснити зсу з Курщини

Кадрові перестановки у війську, які були наприкінці листопада 2024 року, не були останніми.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, у "Плані внутрішнього посилення" є "конкретні реформи, конкретні рішення", і вони, зокрема, стосуються військ.

"Це не останні перестановки. Вони будуть, бо треба рухатися швидше", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Новий заступник головкома Апостол відповідатиме за якість підготовки наших воїнів, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадуємо, 29 листопада Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого, заступником головнокомандувача ЗСУ - Олега Апостола, заступником глави Офісу президента - Павла Палісу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) кадри (309) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+47
Куди рухатись? москалям на Дніпро?
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02.12.2024 17:44
+40
після кадрових перестановок, (зняття команди залужного).
ми твердо рухаємося задом до Києва!!
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02.12.2024 17:53
+36
Ще не достатньо швидко відступаємо?
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02.12.2024 17:45
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Куди рухатись? москалям на Дніпро?
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02.12.2024 17:44 Відповісти
після кадрових перестановок, (зняття команди залужного).
ми твердо рухаємося задом до Києва!!
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02.12.2024 17:53 Відповісти
Схоже саме це він і мав на увазі...як почав з Залужного так наш Фронт і почав "рухатись" ...назад до Києва...☹️
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02.12.2024 18:05 Відповісти
Ти вже с сирьським прискорено здаешь Донбасс ‼️🤡🤢:" СІТУАЦІЯ з призначенням , нового головнокомандуечего , набагато покращилась» заявило зеленечмо - ЦЕ МІНУС ТИСЯЧІ кв2кожен день 2-5 села
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02.12.2024 18:56 Відповісти
Зеля, зміни сценаристів. Вже відкриту маячню пишуть. А ти платиш, бо нібельмеса не розумієш.
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02.12.2024 17:45 Відповісти
а йому єрмак не сказав що зсу рухаються в бік Києва...
і що підари захоплюють пару-трійку сіл, а то й якесь містечко кожен день...
і це після *****, кадрових змін
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02.12.2024 17:56 Відповісти
17:45 , алеооо!Твій зеля , як був порношутом , а зараз ошезів остаточно ! Тому треба не ліжки в ШАПІТОЛІЮ🤢🤡🎪💩👿🇷🇺 МІНЯТЬ , а весь СПРУТ з
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02.12.2024 19:01 Відповісти
Ще не достатньо швидко відступаємо?
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02.12.2024 17:45 Відповісти
Сказав же, що потрібно швидше 🤣🤣🤣
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02.12.2024 18:01 Відповісти
Схоже на те. Коли зупинили наступ і почали звільняти території - звільнив "стару гвардію" - Марченка, Муженка, коли зупинились, але утримували рубежі, зеяли Щалужного, Забродського, забрали з передової Сухаревського, коли почали вілстурюпати "не достатньо швидко", забирають з поля бою тих успішних, які ще залишились - Драпатого, Палісу, Апостола. Що сталося із Сухаревським - відомо, що з його бригадою - теж відомо. Зате на фронті рулять бойовими підрозділами Ляшко, Надєжда Савчєнко...Це випадковість?
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02.12.2024 18:42 Відповісти
Захлопніть хтось кришку роялю.
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02.12.2024 17:46 Відповісти
відразу 34 грн. (2 по 17) можна списати "на бой"
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02.12.2024 18:53 Відповісти
Цей « хтось» став би , суперГероем 🙏всіх часів існування України ! 👨‍❤️‍👨СПРУТ 🇷🇺Підрашистних збоченців гнид МЕГАМАРодерів виродків роду людського
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02.12.2024 19:06 Відповісти
І бажано за допомогою кувалди.
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02.12.2024 19:28 Відповісти
За розкрадання грошей на мінах, вам і офісу треба швидше рухатись в напрямку тюрми.
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02.12.2024 17:49 Відповісти
треба рухатися швидше

Як у "Шоу Бенні Хілла".
Під ту ж музику.
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02.12.2024 17:49 Відповісти
А можна зробити перестановку головному переставляйлові? А ще краще - перепосадку?
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02.12.2024 17:50 Відповісти
Бо треба рухатись за оманськими домовленостями.....
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02.12.2024 17:50 Відповісти
Воно нагадує мені чувака з анекдоту. На будові працюють робітники, а один ганяє з порожньою тачкою. Бригадир його зупиняє і питає: " Що ти робиш? ". Він відповідає: " Та ти знаєш, така запара, що немає коли загрузити".
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02.12.2024 17:51 Відповісти
😁👍
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02.12.2024 18:07 Відповісти
Усе так і є, Бо зеленський сам колись казав що у нього немає часу мислити стретигічно..... Але в дійсності проблема в тому ,що він взагалі мислити не здатен, Ні в жодному форматі.....
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02.12.2024 18:09 Відповісти
для нього стратегічно - це мислити тактично....
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02.12.2024 18:55 Відповісти
Рухаться КУДИ?
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02.12.2024 17:52 Відповісти
Поки ти, курво, при владі "швидше" рухаються лише твої оманські партнери - москалота. Бо ти вже зробив все, щоб москалота рухалась щодня вперед. А тепер ти варнякаєш щось про кадрові перестановки у війську, натякаючи мудрому наріду, що то нє я, то всьо військові винні??? Хто Залужного звільнив з його 18 генералами в лютому 2014? Хто поміняв на самих відповідальних ділянках 73 комбріга? Це зробив ти, виродок. І прощення тобі не буде, незважаючи на юрбу імбіцилів, які досі на тебе моляться.
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02.12.2024 17:55 Відповісти
Куда рухатися? До кондомів 91го?

Чи що вірогідніше - в очко?
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02.12.2024 17:55 Відповісти
Нажаль, як показала практика, чим більше змін серед командного складу ЗСУ, тим гірша ситуація на фронті.
А якщо відверто, то дуже мало в ЗСУ та Силах оборони України нормальних, грамотних, ініціативних командирів.
Майже весь український генералітет це совково дибільне корупційне фуфло.
У любого генерала тепле місце в кабінеті в Києві, на передову він не їздить, навіть не знає де фронт проходить.
Сидить собі у теплому кріслі, ніхрєна не робить, зарплата захмарна, чекає пенсії в 100 тисяч гривень , думає як добудувати віллу в Конча Заспі чи за кордоном...
Головне завдання для генерала утриматися в теплому кріслі а для того треба постійно брехати що все добре та під контролем на фронті.
І оце все їх завдання...
Які там операції, типу удар у фланг рашистм чи навіть їх оточення, які там мінні поля чи організація інженерних споруд на фронті, які там маневри чи наступ, ітд..
Цього категорично не потрібно паркетному генералу... Він не для цього ставав генералом.
Тільки корупція та вилизування задниці верховного. Ось головне завдання генерала міноборони, гентабу, ітд.
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02.12.2024 17:56 Відповісти
Тричі ухилянт Зеленський є спеціаліст по кадровим перестановкам у війську?
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02.12.2024 17:56 Відповісти
Не преуменьшайте достижения гениального полководца. Согласно официальных сведений он уклонялся не три, четыре раза. Причем, по крайней мере раз, - с ржанием самого шута и дебилов в зале и на сцене. Так что генералиссимус имеет полное право, исходя из своего военного и полководческого опыта, играть военными, как ему заблагорассудится. А дело толпы, черни недостойной - аплодировать и уссыкаться от счастья.
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02.12.2024 19:37 Відповісти
Рухатися швидше, як шнобєлем по білий доріжці.
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02.12.2024 18:01 Відповісти
Длбп! Тобі ще не дійшло, що подібні зміни/перестановки/звільнення призводять до неефективного управління підпорядкованими підрозділами, а в деяких випадках взагалі до втрати керування ними! Будь-який новопризначений командувач/комбат/ротний витратить дуже багато часу щоб увійти в курс справи і ще більше часу на те щоб взагалі орієнтуватися на місцевості бо від цього залежить життя тих, хто в "окопах"! І тому, ротації треба тримати без розголошень, а не так як одна ска розпдлася на весь світ, але ж ти пдрс звліьняєш Залужного, а не оте кнчене опудало...бо тобі пдрсу рейтенги його заважають!!!
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02.12.2024 18:02 Відповісти
Дивно якось це звучить на фоні ситуаціі на фронті. Ми постійно відступаємо починаючи вже з Лютого (як зеленський зняв Залужного) А тепер він каже, що треба рухатися ще швидше. Я нічого не переплутав? Так це для прискорення цього руху він буде знову когось знімати та переставляти? Щоб відступали ще швидше?
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02.12.2024 18:02 Відповісти
То у нього обмовка за Фрейдом...крінж...
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02.12.2024 18:08 Відповісти
а може цей полководець не буде лізти в військову справу?
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02.12.2024 18:03 Відповісти
"треба рухатися швидше" - заволав Зеленський, бо товариш полковник з ФСБ лається - такими темпати Донбас можна здати тільки за рік - це кремлівських хазяїв Єрмака не влаштовує.
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02.12.2024 18:03 Відповісти
Не вірю я вже в ці "рухи швидше". Сирський замінив Залужного. І рух пішов ? У якому напрямку ? кацапів йде більше й більше. Їх підсилюють іноземцями. Наш Лідор робить протилежне. "я сам всіх пошлю на..., без іноземної допомоги!" Рівень кацапів зростає: зброя та керування. Немає вже паніки як у Херсонській області. Україна дала їм передишку перейшовши в оборону. Іноземний легіон Франції - це профі. А не прикордонники. Якщо вони готові прийти, щоб стати поруч, то не треба ніяких умов та застережень. Їм, як і іншим військам країн НАТО, потрібен бойовий досвід. ПРАКТИЧНИЙ, а не "на маневрах". Особливо у взаємодіях військ різних країн та керівних штабів. Оце і є головний ПЛАН перемоги !
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02.12.2024 18:04 Відповісти
Якщо не знаєш куди рухаєшся - то до одного місця, швидко чи повільно. Можеш прийти не туди.

Але ж це стратегія. А Боневсрак сам визнавав, що в нього немає стратегії, лише тактика.
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02.12.2024 18:05 Відповісти
лише одна "кадрова перестановка" в ОПі може значно наблизити Перемогу України і суттєво зменшити втрати України..
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02.12.2024 18:14 Відповісти
Коли вже будуть кадрові рішення по зміні цієї некомпетентної влади ? А що до кадрових рішень в армії то вони очевидні після зміни Залужного і 15 генералів саитуація на фронті сутєво погіршилась ворог наступає і захоплює нові території.
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02.12.2024 18:17 Відповісти
Та ми и так рухаємся шо ну иого нах - тільки включили задню
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02.12.2024 18:20 Відповісти
як щодо перестановок в опі?
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02.12.2024 18:20 Відповісти
Не буде, це святе
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02.12.2024 18:37 Відповісти
Поки що рухається швидко словесна діарея найвеличнішого лідора світу.
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02.12.2024 18:23 Відповісти
Рухатися до капітуляції та виконання оманських договорняків!
Зелю-геть!
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02.12.2024 18:25 Відповісти
Оманських інструкцій.
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02.12.2024 19:38 Відповісти
А коли трійця з опу получить шпіца???бо перестановки в зсу звісно впливають на фронт,але не так як ті кроти в опу...
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02.12.2024 18:25 Відповісти
Думаю, що якщо б цього .... випустити десь на вулиці чи площі - люди від нього не залишили б мокрого місця.
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02.12.2024 18:26 Відповісти
Треба рухатися швидче ...до зради ,сказав 🤡 не порядок ,відстаємо від оманського графіку ! Потвора !!!
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02.12.2024 18:30 Відповісти
Кадровий зміни мають, при необхідності, проводити тільки справжні військові а не паркетні шавки
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02.12.2024 18:35 Відповісти
вовочка ти козляра безрога!
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02.12.2024 18:36 Відповісти
Повторюється 2014 рік, спочатку рвонули у наступ, тоді прийшли комерсанти на крові і тупо почалася нажива на війні та контрабанда, зараз ще хочите таке ж повторити? Тільки зараз набагато більше теріторій *****., втрачено.
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02.12.2024 18:37 Відповісти
По Фрейду
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02.12.2024 18:38 Відповісти
Яке воно кончене, мало хаосу створив, розвалює військо, тому і величезна кількість СЗЧ, люди не хочуть гинути за забаганки неучанаполеончика
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02.12.2024 18:38 Відповісти
куди рухатись? до сєрєдіни?
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02.12.2024 18:39 Відповісти
Як в тому анекдоті :Потрібно міняти не кровати, а ******!"
Коли вже буде твоя жОПа на чолі з дермаком за гратами.
Тоді одразу рашисти не будуть мати плани дій ВСУ.
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02.12.2024 19:06 Відповісти
Плять, закопошились. Уже война заканчивается(по версии Трампа), а зекоманда воевать собралась, наконец.
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02.12.2024 19:17 Відповісти
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02.12.2024 19:18 Відповісти
"треба рухатися швидше"

дежавю...

"времени на раскачку нет", "нам нужен рывок, нужно сделать прорыв". Или это другой Вовочка был?
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02.12.2024 19:25 Відповісти
Куди рухатись? На захід, до Чопа?
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02.12.2024 19:41 Відповісти
Нам срака...
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02.12.2024 19:43 Відповісти
Менеджер по сдачи Украины.
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02.12.2024 19:51 Відповісти
"Македонський"грьобаний,наведи порядок в своєму оточені і не лізь до армії,бо кожна перестановка робить тільки гіршою ситуацію на фронті.
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02.12.2024 19:51 Відповісти
В смысле? И так по три села в день сдаешь, куда еще швыдше?
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02.12.2024 19:54 Відповісти
з нетерпінням чекаємо головкомом мар'яну безумну!
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02.12.2024 21:26 Відповісти
Основна кадрова прблема - безтолковий ішак.
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02.12.2024 22:30 Відповісти
Зеленського не влаштовує швидкість наступу москалів
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04.12.2024 01:29 Відповісти
 
 