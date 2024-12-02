Кадрові перестановки у ЗСУ будуть продовжені, бо треба рухатися швидше, - Зеленський

Кадрові перестановки у війську, які були наприкінці листопада 2024 року, не були останніми.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, у "Плані внутрішнього посилення" є "конкретні реформи, конкретні рішення", і вони, зокрема, стосуються військ.

"Це не останні перестановки. Вони будуть, бо треба рухатися швидше", - зазначив Зеленський.

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Нагадуємо, 29 листопада Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого, заступником головнокомандувача ЗСУ - Олега Апостола, заступником глави Офісу президента - Павла Палісу.