Потери ВСУ во время наступления на Курщине были вдвое меньше российских, - Сырский
Во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.
Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Они (россияне - ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь во время проведения наступательных действий у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", - отметил Сырский.
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+17 ярослав ильчишин #484478
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Орки можуть випивати в три,а то і в чотири рази більше горілку за звичайну людину😅😅😅
і як в них получється навіть на втратах захисників України зліпити зелену перемогу.
салют щє засмагарадьте з цієї нагоди...
який нічого не знає про нашого Головнокомандувача ЗСУ !!
Невже хтось повірить в цю брехливу дурню🙁
решта 35 тисяч - зниклих безвісти.
А тим часом "заместитель министра обороны рф" цивільова, яка за сумісництвом є небогою *****, проговорилась, що 48 тисяч мешканців пітьми здали свої зразки ДНК для впізнання тід зниклих безвісти рашистських солдат і офікерів на полях боїв у так званій "СВО". І підкреслила, що це ще далеко не всі здали свої біоматеріали.
А саме ***** недавно в тему повідомило, що, як виявляється, на пітьмі на повну потужність працюють 260 виробництв із виготовлення протезів для скалічених учасників "СВО" і не можуть задовільнити все зростаючий попит на свою продукцію.
чи може якісь нові шахти вам, кацапнявим, прорити, шо би ви їх разбомбандячили?
пана Генерала округла і бубенець убрали ...
штуку гривень вам надали і ви всосали - тепер вже шо є...
P.S. Вірити Сирському чи ні, то вже окреме питання.
Він хоч в курсі,що вивів добірні з'єднання з дон.напрямку на курщину, щоб їх знекровити,а тепер цинічно порівнює втрати.
А касапи, тим часом, щодобово захоплюють нові території:аякже,кращі війська,щоб дати гідний опір,зняті з фронту..
Це до того,щоб знав,що люди знають,що він поробив разом з зермаком.
Гадьониша геть. Вибори(офлайн)