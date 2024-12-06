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Новости Война
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Потери ВСУ во время наступления на Курщине были вдвое меньше российских, - Сырский

головком ЗСУ Сирський

Во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Они (россияне - ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь во время проведения наступательных действий у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", - отметил Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потери ВСУ на войне гораздо меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский

Автор: 

потери (4378) Александр Сырский (580) Курск (1088)


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Топ комментарии
+31
Можливо, але населення підерації вп'ятеро більше ніж нас. Тому такі порівняння недоречні.
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06.12.2024 00:12
+20
він навіть не розуміє що він говорить.
і як в них получється навіть на втратах захисників України зліпити зелену перемогу.
салют щє засмагарадьте з цієї нагоди...
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06.12.2024 00:28
+17
Вірити сирському,себе не поважати.
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06.12.2024 00:22
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Можливо, але населення підерації вп'ятеро більше ніж нас. Тому такі порівняння недоречні.
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06.12.2024 00:12 Ответить
Настане такий час, коли буде ну дуже важко мобілізувати людей.
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06.12.2024 00:58 Ответить
той, кому буде важко, тоді вже буде жити в Хайфі
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06.12.2024 01:01 Ответить
Хрін там - захід готує йому тепле місце у Лондоні ((
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06.12.2024 01:57 Ответить
Він уже настав, якщо ти не помітив
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06.12.2024 07:02 Ответить
Дані що до кількості населення ********** не відповідають дійсності. Перепис вже дуже давно не проводився, але якщо навіть його проведуть то це буде брехнею. Згідно рівню споживання основних продуктів та оварів в ********** проживало до війни від 89 до 92 мільйонів. Ну от не можуть люди спати на трьох ліжках одночасно, випивати в три рази більше горілки і жерти три обіди замість одного! Кацапам потрібні "мертві душі" і тому кожний чиновник на місцях завищує кількість населення. По перше, це дотації з центрального бюджету які можна поцупити, а по друге це вибори. Ну і по третє, це ж "країна де більше 100 мільйононів" тобто "вялікая страна"... Але тут "чомусь" менпауер (придатні до військової служби від 18 до 49 років) ********** напередодні війни в 2014 року був всього 22 мільйони! Як таке може бути? В Україні в той час менпауер був 11,5 мільйонів. Як бачите різниця лише в два рази. І ця різниця зникає при наступі коли втрати наступаючих як мінімум в три рази вищі за тих хто обороняється на підготовлених позиціях на своїй території...
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06.12.2024 03:04 Ответить
Уточнення.
Орки можуть випивати в три,а то і в чотири рази більше горілку за звичайну людину😅😅😅
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06.12.2024 03:41 Ответить
Можуть, але не довго. Смерть або інвалідність, що робить кацапа непридатним до військової служби.
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06.12.2024 19:15 Ответить
Маячня, всі твої цифри висмоктані з пальця.
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06.12.2024 07:03 Ответить
"Чомусь" більше довіряю незалежним демографам ніж кацапським статистам.
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06.12.2024 19:21 Ответить
цапи приростають населенням за рахунок роздачі своїх паспортів окупованим українцям. і таких багато. одних кримчан близько 2 млн... динири/линири - теж 3-4 лями набереться. а тепер і окупована решта Донбасу і Південь. не думаю, що з Бердянська, Мелітополя та інших міст, де не було боїв, масово виїхали люди. більшість взяли цапські паспорти і живуть там.... до того ж, окрім паспортизованих окупованих українців, цапи дуже багато роздають своїх паспортів різним гастарбайтерам із Центральної Азії. і таких там багато було до війни, мільйони.. так, багато цапів мігрує з того лепрозорію в інші країни, однак важко стверджувати, що вони там десятками мільйонів виїзджають.. тому дійсно важко повірити в те, що там зараз 90 млн проживає в тому лепрозорії. хоча і в 140 млн того поголів'я теж слабо віриться. по факту там може бути їх десь в межах 120-130 млн. +-..
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06.12.2024 07:38 Ответить
...і орків ще достатньо навіть без загальної мобілізації... так що апеляції на тему "подивіться, як багато нечисті вже полягло" абсолютно ні до чого...
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06.12.2024 07:13 Ответить
вони нам ще дякую скажуть за те, що очистили срасіюшку від кримінального елементу та іншого низькосоціального бидла. навіть сам бородай це прямо сказав. шо таким чином вони очищають срасіюшку від їнього низькосортного елементу.
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06.12.2024 07:42 Ответить
Ні. Вони плодять відморозків які повернуться і будуть вимагати "підвищену пайку" і "пошвагу", а коли їм відмовлять почнуть тупо видирати "своє" з ротів сусідів.
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06.12.2024 19:19 Ответить
так, але трохи і не так... дуже багато з тих відморозків і не повернуться. а ті, які повенуться.. ну, по-перше, таких буде мало. а по-друге, їх з часом просто приберуть кудись, як колись прибрали ветеранів-інвалідів 2 світової, вивезли у табір десь у Сибір, щоб вони не муляли очі перехожим...
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06.12.2024 19:31 Ответить
Їх махмуди почнуть "виховувати". Ото натішаться...
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06.12.2024 19:37 Ответить
Доречні, чи не доречні, а якщо хоча б не збрехав, то вже добре. Недоречно то було півроку 2023-го кричати про каву в Ялті, концерт Антитіл в Севастополі і миті ноги в Азовському морі.
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06.12.2024 08:48 Ответить
Вдічі? То скільки москальня? 100 тис. Накуй!
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06.12.2024 00:17 Ответить
під час наступу. читаємо уважно. не під час оборони
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06.12.2024 00:45 Ответить
1 до 2 для нас крах. Бо РФ може втратити 10 млн, а ми при втратах в 1 млн закінчимся фізично
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06.12.2024 00:22 Ответить
Там Подоляк у 2023-му теж розказував. що ми у наступі втрачаємо менше за кацапів.
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06.12.2024 08:51 Ответить
Вірити сирському,себе не поважати.
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06.12.2024 00:22 Ответить
він навіть не розуміє що він говорить.
і як в них получється навіть на втратах захисників України зліпити зелену перемогу.
салют щє засмагарадьте з цієї нагоди...
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06.12.2024 00:28 Ответить
Там з батьками Сирського живе його рідний братан ,
який нічого не знає про нашого Головнокомандувача ЗСУ !!
Невже хтось повірить в цю брехливу дурню🙁
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06.12.2024 00:45 Ответить
Це Перемога?
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06.12.2024 00:39 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cwyde4kg1y0o
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06.12.2024 00:53 Ответить
У кацапні втрати в основному рабсіяни, а правляча каста рашистів майже не страдає, тому відбулося зменшення потенціалу можливого "повстання рабів" і зміцнення касти рашистів.
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06.12.2024 00:58 Ответить
Добре, що у нас не так.
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06.12.2024 02:11 Ответить
Погане заспокоєння, пане генерале... Нехай навіть на 100 кацапів один наш, все одно нема чому радіти...
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06.12.2024 01:03 Ответить
Повідомляють із посиланням на Генштаб ЗСУ та Ю.Бутусова, що сукупні втрати Сил оборони України майже за три роки війни склали 105 тисяч загиблих і зниклих безвісти. В тому числі - загиблих близько 70 тис.,
решта 35 тисяч - зниклих безвісти.

А тим часом "заместитель министра обороны рф" цивільова, яка за сумісництвом є небогою *****, проговорилась, що 48 тисяч мешканців пітьми здали свої зразки ДНК для впізнання тід зниклих безвісти рашистських солдат і офікерів на полях боїв у так званій "СВО". І підкреслила, що це ще далеко не всі здали свої біоматеріали.
А саме ***** недавно в тему повідомило, що, як виявляється, на пітьмі на повну потужність працюють 260 виробництв із виготовлення протезів для скалічених учасників "СВО" і не можуть задовільнити все зростаючий попит на свою продукцію.
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06.12.2024 01:03 Ответить
а кацапські 1500 в день
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06.12.2024 01:04 Ответить
Ну так це дуже багато.Москалів в кілька разів більше.У відсотковау знчені що до населення,в України виходить,що втрати більші.
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06.12.2024 02:32 Ответить
ви майже як людина - віддати, розбомлений кацапами бамбас вам?
чи може якісь нові шахти вам, кацапнявим, прорити, шо би ви їх разбомбандячили?
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06.12.2024 03:34 Ответить
Що ти мелеш довбню?
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06.12.2024 04:40 Ответить
Навіть не розуміє що сам говорить.Що ж тоді відчули ми , по втратах, коли ворог наступає а ми обороняємся , яке теж саме,фактично удвічі?Сашка - казочка.
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06.12.2024 02:33 Ответить
це Сирський "пане генерале"?
пана Генерала округла і бубенець убрали ...
штуку гривень вам надали і ви всосали - тепер вже шо є...
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06.12.2024 03:53 Ответить
Мова йде про конкретну ділянку фронту. Навчіться не лише читати, а ще й розуміти прочитане.
P.S. Вірити Сирському чи ні, то вже окреме питання.
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06.12.2024 09:55 Ответить
М'ясним є мясник: порівнює втрати в курській авантюрі:та касапи ніколи своїх не жаліли,приклад Дубровка у Москві.
Він хоч в курсі,що вивів добірні з'єднання з дон.напрямку на курщину, щоб їх знекровити,а тепер цинічно порівнює втрати.
А касапи, тим часом, щодобово захоплюють нові території:аякже,кращі війська,щоб дати гідний опір,зняті з фронту..
Це до того,щоб знав,що люди знають,що він поробив разом з зермаком.
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06.12.2024 06:41 Ответить
Якщо це правда, то такі втрати вигідні кацапам , а не нам. При втратах 1 до 2 ми закінчилось раніше.
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06.12.2024 07:06 Ответить
При тому, що заявлялось у липні, що там одні чмобіки і взагалі строковики, а в нас найкращі з кращих підрозділи...
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06.12.2024 09:09 Ответить
Якщо б зєля поліз не на курщину, а звільнив від цапів Придністров'я, то втрат взагалі б не було

Гадьониша геть. Вибори(офлайн)
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06.12.2024 08:03 Ответить
Что он несёт?Великая победа зекоманды снова на крови!
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06.12.2024 09:27 Ответить
Іпать полегшало то як...."заспокоїв",****
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06.12.2024 10:35 Ответить
Хіба можна робити перемогу з того, що наші втрати менше вдвічі за кацапів? Навіть, якщо це і правда. Яка різниця матері, дружині чи дітям загиблих?
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06.12.2024 11:10 Ответить
 
 