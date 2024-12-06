Потери ВСУ во время наступления на Курщине были вдвое меньше российских, - Сырский

Во время наступления на Курскую область РФ потери ВСУ были фактически вдвое меньше российских.

Об этом рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Они (россияне - ред.) почувствовали то, что чувствуем мы. То есть они вынуждены были оборонять собственную территорию, и причем в тех условиях, которые не были для них комфортными. Здесь во время проведения наступательных действий у нас потери фактически вдвое были меньше, чем у оборонявшихся", - отметил Сырский.

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